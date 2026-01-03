Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που παρέπεμπαν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (γύρω στις 02:00 τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας της Βενεζουέλας: αυτό μετέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο πρακτορείο Reuters πως στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν από την Ουάσινγκτον ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτηματά του Reuters να σχολιάσουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει έναν στόλο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Προ ημερών, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν «προκυμαία» στη Βενεζουέλα, χώρο τον οποίο, κατά τον ίδιο, χρησιμοποιούσαν σκάφη που εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Τότε ανακοίνωσε, ουσιαστικά, το πρώτο χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα, αφότου άρχισε η αμφιλεγόμενη αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία εις το όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Εδώ και μήνες η Ουάσιγκτον επιμένει να κλιμακώνει την πίεση στο Καράκας, επιδιώκοντας να αναγκάσει τον Νικολάς Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να περιγράφει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ως επικεφαλής κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεκάδες πλεούμενα φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών –ανακοίνωσαν εξάλλου νέο τέτοιο πλήγμα τη Δευτέρα, με δυο νεκρούς «ναρκωτρομοκράτες» σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό- σκοτώνοντας συνολικά, εξ όσων είναι γνωστά, τουλάχιστον 107 ανθρώπους στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική.

