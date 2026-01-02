Η Αντζελίνα Τζολί στο πέρασμα της Ράφα με αμερικανική αντιπροσωπεία

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα, στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο να αναδείξει την υποστήριξή της προς τον πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος έχει πληγεί από δύο χρόνια πολέμου.

Η πρώην ειδική απεσταλμένη της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνοδευόμενη από αμερικανική αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου καθώς και με οδηγούς φορτηγών που συμμετέχουν στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αμερικανίδα ηθοποιός πραγματοποίησε την επίσκεψη στις αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας που βρίσκονται στο πέρασμα, καθώς στο Νοσοκομείο Ελ Αρίς, όπου συνομίλησε με ασθενείς.

Η Τζολί συνοδευόταν από αντιπροσωπεία του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, παρουσία του στρατηγού Χάλεντ Μογκάουερ, κυβερνήτη του Βόρειου Σινά. Η ίδια τόνισε ότι η επίσκεψή της στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αξιολόγησης της ανθρωπιστικής κατάστασης και των μηχανισμών παράδοσης βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη να παραδοθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς -όπως σημείωσε- οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν ακραία δεινά και μια βαθιά ανθρωπιστική τραγωδία.

Από την πλευρά του, ο στρατηγός δρ. Χάλεντ Μογκάουερ, κυβερνήτης του Βόρειου Σινά, δήλωσε ότι το χερσαίο πέρασμα της Ράφα παραμένει ανοιχτό από την αιγυπτιακή πλευρά και δεν έχει κλείσει από τις 7 Ιανουαρίου 2023, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ έχει κλείσει το πέρασμα από τη δική του πλευρά.

Ο κυβερνήτης πρόσθεσε ότι όλες οι αιγυπτιακές Αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την υποδοχή τραυματισμένων και ασθενών Παλαιστινίων, προκειμένου να λάβουν περίθαλψη σε αιγυπτιακά νοσοκομεία.

