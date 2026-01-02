Πάνω από 540 τροχαία τον Δεκέμβριο στην Αττική, με 10 νεκρούς και 597 τραυματίες

Τον απολογισμό για τον Δεκέμβριο έδωσε στη δημοσιότητα η Τροχαία Αττικής, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα του 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 31.375 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκ των οποίων οι 284 συνιστούσαν πλημμελήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των παραβάσεων που σχετίζονται με επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν 1.314 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 60 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς και 3.453 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 291 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 512 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 1.271 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 1.698 για μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν συνολικά 546 τροχαία ατυχήματα, με τραγικό απολογισμό δέκα νεκρούς και 597 τραυματίες.

Αναλυτικότερα, καταγράφηκαν δέκα θανατηφόρα τροχαία με δέκα νεκρούς, έξι σοβαρά ατυχήματα με έξι σοβαρά τραυματίες και 530 ελαφρά τροχαία με 591 ελαφρά τραυματίες.

Σύμφωνα με την Τροχαία, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων ήταν η απρόσεκτη οδήγηση, η παραβίαση της οδικής σήμανσης και η μη τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε, σε πολλές περιπτώσεις, στην επιδείνωση της σοβαρότητας των τραυματισμών.

