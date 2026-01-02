Οι κορυφαίες μπαλαρίνες όλων των εποχών

Τι είναι αυτό που κάνει μια «μπαλαρίνα» σπουδαία; Περιστασιακά μπορεί να είναι μια ασυνήθιστη σωματική ευφυΐα, η οποία είναι πιθανό να εκδηλωθεί, ιδίως σε αφηρημένα έργα. Αλλά, όπως συμβαίνει με όλες τις παραστατικές τέχνες, αυτό που γενικά αναζητά κανείς είναι ένας συνδυασμός τεχνικής και τέχνης, πιθανώς με μια κλίση προς το δεύτερο, δηλαδή την ικανότητα να κατοικείς σε έναν χαρακτήρα, να τον κάνεις να ζει και να αναπνέει και να ραγίζεις την καρδιά του κοινού, σχολιάζει στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph o Μαρκ Μόναχαν.

Με αφορμή την παράσταση «Καρυοθραύστης» του Βασιλικού Μπαλέτου, με την Φρανσέσκα Χέιγουαρντ, στις 16 (βράδυ) και 24 Δεκεμβρίου (ματινέ), ο επικεφαλής των κριτικών χορού της βρετανικής εφημερίδας παρουσίασε μια λίστα με τις δέκα κορυφαίες χορεύτριες που «έχουν ραγίσει επανειλημμένως» τη δική του καρδιά.

10. Ντάρσι Μπάσελ

Ψηλή, υπερήφανη, αγνή ερμηνεύτρια, με φανταστικό άλμα, η Ντάρσι Μπάσελ εκτοξεύθηκε σε ηλικία μόλις 20 ετών, όταν προήχθη σε κορυφαία μπαλαρίνα. Ηταν η τελευταία μούσα του μεγάλου χορογράφου Κένεθ ΜακΜίλαν πριν από τον σοκαριστικό θάνατό του το 1992 (στα παρασκήνια, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του δικού του, σκοτεινού σαν τη νύχτα, μπαλέτου «Μάγερλινγκ»).

Ευλογημένη με ένα όμορφο πρόσωπο και –κατά κοινή ομολογία– με τα καλύτερα πόδια στον χώρο, κυριάρχησε στη σκηνή με δεκάδες ρόλους, από την «Ωραία Κοιμωμένη» του Ράιτ στα 20 της μέχρι τον «Απόλλωνα» του Μπαλανσίν. Αποσύρθηκε από το Βασιλικό Μπαλέτο τον Ιούνιο του 2007, στο απόγειο της δύναμής της, σε ηλικία μόλις 38 ετών. Εκτοτε έχει αποδειχθεί ακούραστη υποστηρίκτρια της σωματικής και ψυχολογικής σημασίας της κίνησης με τη μουσική, ενώ παράλληλα, ως κριτής, δείχνει τι πάει να πει πραγματική γοητεία.

9. Νταϊάνα Βισνέβα

Η εξαιρετική ρωσίδα χορεύτρια των μπαλέτων Μαριίνσκι ξεχώρισε στη Βασιλική Οπερα του Κόβεντ Γκάρντεν το καλοκαίρι του 2011, στον ρόλο της Ζομπέιντι, της άτυχης αγαπημένης του σουλτάνου στο οργιώδες «Σεχραζάτ».

Τρία χρόνια αργότερα πήρε την παλιά χορογραφία του μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (1940) του Λεονίντ Λαβρόφσκι και την έκανε μεγαλειώδες έργο, ενώ το 2017 –πάντα στο Λονδίνο– η ερμηνεία της ήταν εξίσου μαγευτική στην «Αννα Καρένινα» και ακόμα πιο πλούσια στη «Σουίτα Κάρμεν». Στα 49 της εξακολουθεί να συμμετέχει στο Μαριίνσκι –πιθανώς ακόμα υπέροχη– αλλά το κύκνειο άσμα της παραμένει η ερμηνεία της το 2017 στο Κόβεντ Γκάρντεν.

8. Σιλβί Γκιλέμ

Με ύψος 1,75 μ. και ταυτόχρονα εκπληκτικά δυνατή και ευέλικτη –αρχικά εκπαιδεύτηκε στη Γυμναστική– η 60χρονη πλέον Παριζιάνα Σιλβί Γκιλέμ έφερε εκπληκτική αθλητική αύρα και δραματική δύναμη στη σκηνή της Οπερας του Παρισιού (όπου ήταν étoile –η νεότερη όλων των εποχών– μεταξύ 1984-1989), προτού γίνει κύρια προσκεκλημένη χορεύτρια του Βασιλικού Μπαλέτου.

Η «Mademoiselle Non» (όπως την ονόμασε, κακόβουλα, ο βρετανικός Τύπος, λόγω της φερόμενης συμπεριφοράς της ως ντίβας) εντυπωσίασε επανειλημμένως σε κλασικά έργα του 19ου και του 20ού αιώνα, από την «Μπαγιαντέρα» μέχρι το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Στην αγκαλιά του Νικολά λε Ρις στο «Μαργαρίτα και Αρμάνδος» ήταν σαν να βλέπεις ένα φλογερό βαγκνερικό πάθος να μετατρέπεται σε κίνηση.

Συνέχισε με πρωτοφανή ευκολία, τόσο στον κλασικό όσο και στον σύγχρονο χορό, έως το 2005, οπότε επικεντρώθηκε αποκλειστικά στον δεύτερο. Οταν η Γκιλέμ και ο χορευτής-χορογράφος Ράσελ Μάλιφαντ ερμήνευσαν το «Push» έφτασαν όσο πιο κοντά στο υγρό μέταλλο είναι πιθανό να φτάσουν ποτέ άνθρωποι. Αποσύρθηκε από τη σκηνή το 2015 και δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε στην Ιταλία.

7. Εκατερίνα Μαξίμοβα

Στο τέλος του 2014 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Δύση βιντεοταινίες με κλασικές παραστάσεις των Μπολσόι από τη σοβιετική εποχή. Η Μαξίμοβα, η επί τρεις δεκαετίες πρίμα μπαλαρίνα τους, που είχε πεθάνει έξι χρόνια πριν, ήταν μια πραγματική αποκάλυψη ως Μάσα (Κλάρα, στη Δύση) στον «Καρυοθραύστη».

Το κατεξοχήν, δε, μελόδραμα των Μπολσόι, «Σπάρτακος» (1968), δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη και τον σύζυγο και συνάδελφό της Βλαντίμιρ Βασίλιεφ. Παρακολουθήστε τις καυτές σπίθες που πετιούνται ανάμεσά τους και θα καταλάβετε γιατί αυτό θεωρείται ένα από τις σπουδαιότερα (και πιο σέξι) ζευγάρια μπαλέτου όλων των εποχών.

6. Αλίνα Κοτζοκάρου

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της, αρχικά με το Βασιλικό Μπαλέτο (1999-2013) και στη συνέχεια με το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας (2013-2020), η μικρόσωμη Ρουμάνα Αλίνα Κοτζοκάρου εξέπληξε αμέτρητες φορές το κοινό. Αυτό που κάνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη μπαλαρίνα είναι ότι εντοπίζει και αναδεικνύει τις μικρές λεπτομέρειες στα βήματα.

Στο «εύθραυστο» παρουσιαστικό της προσθέστε την εξαιρετική τεχνική και την εκρηκτική ταχύτητα, τον τρόπο που προσεγγίζει τον χαρακτήρα και τη σπάνια ικανότητά της να προκαλεί πάθος. Μια χορεύτρια που μπορεί να ερμηνεύσει οποιονδήποτε ρόλο, από τη Ζιζέλ και τη Μανόν μέχρι την Αουρόρα (στην «Ωραία Κοιμωμένη»). Στα 44 της, δε, εξακολουθεί να είναι πολύ δραστήρια.

5. Λιν Σέιμουρ

Μια από τις κορυφαίες χορεύτριες και χορογράφους, η Καναδή Λιν Σέιμουρ (1939-2023) πάλευε με το βάρος της (σύμφωνα με τα μπαλετικά πρότυπα), κάτι που οδήγησε ορισμένους να την απορρίψουν ως δεύτερης κατηγορίας. Το 1965 (μαζί με τον Κρίστοφερ Γκέιμπλ), της αφαιρέθηκαν οι πρεμιέρες του «Ρωμαίου και της Ιουλιέτας» στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, υπέρ της πιο εντυπωσιακής, χρυσής συνεργασίας των Μαργκότ Φοντέιν και Ρούντολφ Νουρέγεφ, μια εξέλιξη καταστροφική καθώς το μπαλέτο είχε χορογραφεί πάνω της (είχε συν-δημιουργήσει, άλλωστε, μερικές από τις καλύτερες στιγμές του).

Ακόμη, είχε κάνει έκτρωση όταν μια απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη απείλησε αρχικά τη συμμετοχή της στην παράσταση, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε και ο γάμος της. Και είναι άγνωστο αν επουλώθηκαν ποτέ τα συναισθηματικά της τραύματα. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ άλλη χορεύτρια-ηθοποιός αντάξια της Σέιμουρ, σύμφωνα με κορυφαίους βρετανούς χορογράφους, όπως οι Κένεθ ΜακΜίλαν και Φρέντερικ Αστον.

4. Αλεσάντρα Φέρι

Η μικροκαμωμένη Μιλανέζα έλαμψε στο Prix de Lausanne του 1980 με το Βασιλικό Μπαλέτο. Στη συνέχεια, από το 1985, εντάχθηκε στο American Ballet Theatre στο Μανχάταν και αργότερα στη Σκάλα του Μιλάνου. Πολύ λίγοι χορευτές διέθεταν μια τόσο αξιοζήλευτη φαρέτρα μπαλετικών χαρακτηριστικών –από το σώμα και τα περίφημα καμπυλωτά πόδια μέχρι την οξυδερκή, εξερευνητική νοημοσύνη της– με αποτέλεσμα να γίνει μια ιδιαίτερα πλούσια και συναρπαστική ερμηνεύτρια.

Αποσύρθηκε το 2007 αλλά επέστρεψε στη σκηνή το 2013 και έκτοτε απολαμβάνει μια φαινομενικά ατέρμονη επιτυχία, χάρη στη σπάνια, αιθέρια χάρη και την ικανότητά της να μεταφέρει αμείωτη την εσωτερική της ζωή, χωρίς σημάδια παύσης. Το 2015, σε ηλικία 52 ετών, ήταν σκέτος δυναμίτης στην αγκαλιά του Αργεντινού Χέρμαν Κορνέχο στο «Chéri» της Μάρθα Κλαρκ. Και στα 58 της κατείχε πλήρως τη σκηνή πρωταγωνιστώντας στο «L’Heure exquise» του Μορίς Μπεζάρ, στο Θέατρο Λίνμπουρι.

3. Φραντσέσκα Χέιγουαρντ

Ισως να βρισκόταν ακόμη πιο ψηλά σε αυτή τη λίστα, αν η γεννημένη στην Κένυα και μεγαλωμένη στο Γουόρθινγκ της Αγγλίας μπαλαρίνα δεν ήταν μόλις 33 ετών – άρα έχει ακόμη πιο λαμπερά χρόνια μπροστά της. Το φθινόπωρο του 2014, έχοντας τέσσερα χρόνια ως σολίστ στο Βασιλικό Μπαλέτο, η τότε 22χρονη Χέιγουαρντ έδωσε μια αξέχαστη ερμηνεία στο ντεμπούτο της ως Μανόν, στο ομώνυμο μπαλέτο, σε χορογραφία (του 1974) του Κένεθ ΜακΜίλαν. Αποτέλεσμα, ένας «θόρυβος» γύρω από το όνομά της που δεν είχε ακουστεί από τότε που η Ντάρσι Μπάσελ εντάχθηκε στο Βασιλικό Μπαλέτο, το 1988.

Καμία χορεύτρια εν ζωή δεν είναι πιο ευέλικτη, δεν χρησιμοποιεί το πάνω μέρος του σώματός της πιο λυρικά ή λαμπερά, δεν ασχολείται με ρόλους ή παρτενέρ πιο γενναιόδωρα ή αισθησιακά, ούτε δίνει μια πιο σαγηνευτική ψευδαίσθηση έλλειψης βαρύτητας ή πλήρους, αβίαστης άνεσης τύπου Φοντέιν. Οπως, δε, και η εξίσου μικροσκοπική (1,63 μ.) Αλίνα Κοτζοκάρου, διαθέτει την ιδιοφυΐα που της επιτρέπει να κάνει την κίνηση να φαίνεται ότι εκτείνεται πέρα ​​από το μικροσκοπικό της σώμα, να γεμίζει τον χώρο και να φτάνει μέχρι τις πίσω σειρές.

2. Μάγια Πλισέτσκαγια

Ο βρετανός κριτικός χορού γράφει στην Telegraph ότι γνώρισε τη Μάγια Πλισέτσκαγια (1925-2015) μια παραμυθένια βραδιά, τον ​​Ιανουάριο του 2006, στην καρδιά του μοσχοβίτικου χειμώνα, σε ένα γκαλά για τα 80ά γενέθλιά της, στο Θέατρο Μπαλέτου του Κρεμλίνου, όπου και είχε χορέψει. Ηταν μια γυναίκα που είχε καταφέρει εκπληκτικά πράγματα στον χώρο της, αλλά και που, μόλις στα 11 χρόνια της, είχε χαρακτηριστεί «κόρη ενός εχθρού του λαού». Είχε επίσης καταδιωχθεί από το σοβιετικό καθεστώς πριν από την τελική του κατάρρευση.

Συναρπαστική μπαλαρίνα, με τα πιο διαυγή, ίσως, άκρα που έχει δει ποτέ το μπαλέτο, η Πλισέτσκαγια βασίλευσε στα Μπολσόι από το 1945 και για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αφήνοντας μια ανεξίτηλη και έντονα προσωπική σφραγίδα σε κάθε ρόλο που ερμήνευσε (με πιο γνωστή τη Ραϊμόντα, την Οντέτ-Οντίλ της «Λίμνης των Κύκνων» και την Κάρμεν στη «Σουίτα Κάρμεν») και μια ανυπολόγιστη επιρροή στις επόμενες γενιές ερμηνευτριών.

1. Μαργκότ Φοντέιν

Μπορεί άλλες χορεύτριες να πηδούσαν και να σήκωναν τα πόδια τους ψηλότερα ή να έστριβαν πιο γρήγορα. Αλλά το κολοσσιαίο ατού της ήταν η ικανότητά της να αγγίζει την καρδιά του θεατή. Η Μαργκότ Φοντέιν είχε τις ιδανικές σωματικές αναλογίες και, σε συνδυασμό με το καλύτερο alignement που γνώρισε ποτέ το μπαλέτο, είτε σε πλήρη κίνηση είτε σε ηρεμία, δημιουργούσε πάντα ένα όμορφο σχήμα που καμιά άλλη μπαλαρίνα δεν έχει δείξει ποτέ στη σκηνή. Μοναδική, εξάλλου, ήταν η απόλυτα γαλήνια ένωσή της με την παρτιτούρα σε οτιδήποτε έκανε.

Δεν ήταν αγία: σε συνεργασία με τον παρτενέρ της στη σκηνή Ρούντολφ Νουρέγεφ, τον σταρ των Κίροφ που αυτομόλησε το 1961 στη Δύση, κυρίευσε τα φώτα της δημοσιότητας για πολύ καιρό, άρπαζε ευκαιρίες που ανήκαν σε άλλες (βλ. Λιν Σέιμουρ παραπάνω). Κατά τ’ άλλα, όμως, ήταν ένα πρότυπο ομαδικότητας: συνεπής, ευγενική και με ήρεμο χαρακτήρα.

Βέβαια, αν η prima ballerina assoluta, όπως χαρακτηρίστηκε το 1979, συμπεριφερόταν πάντα καλά, πώς θα μπορούσε κάποια άλλη να σκεφτεί καν να παίξει την ντίβα; Πάνω απ’ όλα, ωστόσο, έθεσε στη σκηνή το πρότυπο που παραμένει ακόμα και σήμερα: όσο περισσότερο της μοιάζει μια χορεύτρια, τόσο πιο μαγευτική αναμένεται να είναι.

