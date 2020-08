Ψεκασμένοι όλου του κόσμου ενωθείτε!

Οι θεωρίες συνωμοσίας δεν είναι κάτι καινούργιο: από τους Ιλουμινάτι μέχρι τη δολοφονία του προέδρου Κένεντι και την 11η Σεπτεμβρίου, την υπόθεση WiliLeaks και τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo, και πλέον την «εργαστηριακή δημιουργία» του κορονοϊού, που κυριαρχεί στις ημέρες μας, ο συνωμοσιολογικός μύθος μεταμορφώνεται συνεχώς κατασκευάζοντας έναν «δαιμονικό», «απόλυτο εχθρό» (Πιέρ Αντρέ Ταγκιέφ, «Συνωμοσιολογική σκέψη και “θεωρίες συνωμοσίας”», εκδόσεις Επίκεντρο) και η συνωμοσιολαγνεία (τόσο η ακροδεξιά όσο και η αριστερή) ασκεί διαχρονικά μεγάλη γοητεία σε μια μερίδα του κοινού.

Εκείνο, όμως, που έχει αλλάξει είναι ότι, ενώ στο παρελθόν απευθύνονταν σε ένα περιθωριακό κοινό, στις ημέρες μας είναι τόσο συνηθισμένες οι σχετικές δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν αναδειχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο του τέλους του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα.

Με την πάροδο των χρόνων έχουν αναδυθεί διάφοροι στόχοι όπως οι Ροκφέλερ, η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, ο Τζόρτζ Σόρος και οι Ρότσιλντ. Και βέβαια καμία θεωρία συνωμοσίας δεν μπορεί να πετύχει αν δεν δαιμονοποιηθούν οι Εβραίοι, εκείνοι δηλαδή που έχουν πέσει θύματα τέτοιων ιδεών εδώ και αιώνες. Περίπου το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων, σε μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για τις θεωρίες συνωμοσίας, ήταν έτοιμοι να εγκρίνουν σε κάποιο βαθμό την πρόταση ότι «οι Εβραίοι δημιούργησαν τον ιό για να καταρρεύσει η οικονομία και για οικονομικό κέρδος».

Σε ποσοστό 21%, εξάλλου, οι ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν σε κάποιο βαθμό έτοιμοι να δεχτούν τους ισχυρισμούς για τη σχέση μεταξύ της τεχνολογίας 5G και της νόσου Covid-19. Σύμφωνα με μια θεωρία το 5G καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα και οι άνθρωποι γίνονται πιο ευαίσθητοι στον ιό, ενώ μια άλλη ισχυρίζεται ότι ο ιός είναι μια μορφή δηλητηρίασης από ακτινοβολία που μεταδίδεται μέσω ραδιοκυμάτων. Και οι δύο θεωρίες όμως έχουν απορριφθεί από επιστήμονες και γιατρούς.

Ο κορονοϊός έφερε και νέους «εχθρούς», με πιο σημαντικό τον Μπιλ Γκέιτς. Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ένας από τους πιο γενναιόδωρους ευεργέτες του, το 2018 ίδρυσε το Bill & Melinda Gates Foundation, έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο, χρηματοδoτώντας το με 46,8 δισ. δολάρια. Τον Απρίλιο, ο Γκέιτς ανακοίνωσε ότι το Ίδρυμα, που είχε επικεντρωθεί στον ιό HIV και την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας και της ελονοσίας, θα στρέψει τώρα την «απόλυτη προσοχή» του στον κορονοϊό.

Η δέσμευση του Γκέιτς για προγράμματα μαζικού εμβολιασμού υπήρξε εδώ και πολύ καιρό αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας στον χώρο του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Και τώρα διαδίδεται ότι ο Γκέιτς έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη και τη διάδοση του ιού προκειμένου να εισαγάγει ένα πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού, που θα χρησιμοποιηθεί για την καθιέρωση της ολοκληρωτικής παρακολούθησης και της υποδούλωσης «εισάγοντας μικροτσίπ» σε όλους τους κατοίκους του πλανήτη… Η θεωρία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σαγηνευτική σε ορισμένους φονταμενταλιστές Χριστιανούς στις ΗΠΑ, οι οποίοι την βλέπουν ως απόδειξη μιας προφητείας στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Και ο Γκέιτς ως ο «Αντίχριστος» έχει γίνει δημοφιλές meme στα σκοτάδια των social media.

Αυτές οι θεωρίες, όμως, δεν είναι απλά περιθωριακές. Στις 14 Μαΐου, η Σάρα Κουνιάλ (μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ιταλία, είχε εκλεγεί το 2018 με το Κίνημα Πέντε Αστέρων) με ομιλία της στο ιταλικό κοινοβούλιο (το βίντεο έγινε αμέσως viral) ισχυρίστηκε ότι ο «πραγματικός λόγος» που ο Γκέιτς προωθεί την ανάπτυξη εμβολίου για την Covid-19 είναι ο «απόλυτος έλεγχος» του παγκόσμιου πληθυσμού και ζήτησε να συλληφθεί και να δικαστεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας…

Μια δημοσκόπηση των Yahoo News / YouGov τον Μάιο, εξάλλου έδειξε ότι το 44% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων στις ΗΠΑ πιστεύει τις θεωρίες συνωμοσίας για τον Γκέιτς. Η έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δείχνει μια ευαισθησία στις θεωρίες σχετικά με τον Γκέιτς και στην Βρετανία: το 8% των ερωτηθέντων συμφώνησαν «πολύ» ή «εντελώς» ότι ο Γκέιτς δημιούργησε τον ιό προκειμένου να μειώσει τον παγκόσμιο πληθυσμό…

Ο Γκέιτς δεν σχολίασε τις θεωρίες, αλλά όπως γράφει η Telegraph, ο Μαρκ Σούζμαν, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Gates, εξέφρασε την ανησυχία του για τον πολλαπλασιασμό των θεωριών συνωμοσίας στο Διαδίκτυο και τη ζημία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στη δημόσια υγεία.

H «κουνελότρυπα»

Ο όρος «κουνελότρυπα» χρησιμοποιείται συχνά στο πλαίσιο των θεωριών συνωμοσίας και δικαίως. Μόλις μπεις, είναι εύκολο να χαθείς σε έναν λαβύρινθο παράνοιας, ψευδαίσθησης και ψευδοεπιστήμης. Και ο κορονοϊός έχει φέρει στο προσκήνιο μια ολόκληρη ομάδα συνωμοτικών φωνών, μεταξύ των οποίων και επιστήμονες όπως η Τζούντι Μίκοβιτς.

Η Μίκοβιτς είναι η ηρωίδα μεταξύ των θεωρητικών της συνωμοσίας, καθώς υποτίθεται ότι έχει το θάρρος να αποκαλύπτει αλήθειες για την εξουσία. Η ανάδειξή της είναι ένα συναρπαστικό case study για το πώς διαδίδονται οι θεωρίες παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό και ποιος ακριβώς τις διαδίδει. (Δείτε στα Ελληνικά Hoaxes, πώς καταρρίπτονται τα ψέματά της)

Η νέα σταρ των ψεκασμένων και των συνωμοσιολόγων, η οποία ισχυρίστηκε ότι η ίδια είναι «θύμα συνωμοσίας» από το «βαθύ κράτος» που θέλει να την κάνει να σιωπήσει, δημοσίευσε πρόσφατα το «Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science», ένα βιβλίο, που προωθήθηκε ως «μια ματιά στα παρασκήνια ζητημάτων που θα καθορίσουν τη μελλοντική υγεία της ανθρωπότητας». Πρωταγωνιστεί επίσης στο ντοκιμαντέρ «Plandemic», και το 26λεπτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε στις αρχές Μαΐου στο YouTube έγινε αμέσως viral. Στο βίντεο, η Μίκοβιτς ισχυρίζεται ότι ο ιός προήλθε από το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Λοιμωδών Νοσημάτων του Στρατού των ΗΠΑ, στο Φορτ Ντέτρικ του Μέριλαντ και ένα εργαστήριο στην πόλη Γουχάν, και υποστηρίζει τη γνωστή θεωρία ότι χρησιμοποιείται ως κάλυψη για κερδοσκοπία και εξουσία.

Ο ιός, σύμφωνα με τη Μίκοβιτς δεν είναι παρά «σοβαρός βήχας» και η χρήση μάσκας στην πραγματικότητα βοηθάει την «ενεργοποίηση» του ιού μολύνοντας ξανά τον χρήστη, αλλά οι ισχυρισμοί της έχουν διαψευστεί από το σύνολο του ιατρικού κόσμου. Παρ ‘όλα αυτά, το βιβλίο της ανέβηκε στην πρώτη θέση της λίστας με τις κορυφαίες πωλήσεις της Amazon και στη δεύτερη θέση τη λίστας των New York Times.

Η αμερικανίδα ερευνήτρια των social media Εριν Γκάλαχερ αναφέρει ότι το βίντεο Plandemic εξαπλώθηκε χάρη σε «έναν τεράστιο καταρράκτη» αναρτήσεων και κοινοποιήσεων στα social media από την ακροδεξιά ομάδα QAnon και άλλες ακροδεξιές ομάδες του Facebook με τεράστιο αριθμό μελών που σχετίζονται με θεωρίες συνωμοσίας.

Το «Plandemic» αφαιρέθηκε από το YouTube επειδή παραβίασε την απαγόρευση της πλατφόρμας «περιεχομένου που περιλαμβάνει ιατρικά μη τεκμηριωμένες διαγνωστικές συμβουλές για το Covid-19», αλλά και από Facebook, Vimeo και Twitter. Ωστόσο, η Μίκοβιτς και άλλοι εξέχοντες αντιεμβολιαστές και θεωρητικοί συνωμοσιολόγοι, όπως οι Ράσιντ Μπατάρ και Ντέιβιντ Ικε, φιλοξενούνται σε ανεξάρτητα κανάλια όπως η βρετανική ιστοσελίδα London Real, που ιδρύθηκε το 2011 ως podcast από τον αμερικανό πρώην τραπεζίτη Μπράιαν Ρόουζ, «ως αντίδοτο», όπως το περιγράφει, «στις παραλυτικές συνέπειες των mainstream media».

Πίσω από όλα κρύβεται η «λατρεία» (του Λούσιφερ / Διαβόλου) την οποία «καλλιεργεί» εδώ και καιρό η Νέα Τάξη Πραγμάτων επιδιώκοντας να καθυποτάξει την ανθρωπότητα. Ο Τζορτζ Σόρος, ο Πάπας και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι μαριονέτες αυτής της «λατρείας». Και η πανδημία Covid, αλλά στην πραγματικότητα, τα πάντα -η μαζική μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, οι διεμφυλικοί- όλα έχουν χειραγωγηθεί από τη «λατρεία» για να μας ελέγξουν και να μας υποδουλώσουν. Είναι η πληρέστερη αρχιτεκτονική της παράνοιας και της αυταπάτης που μπορεί να φανταστεί κανείς.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη «λατρεία»; Ο Ικε, που προωθεί αυτή τη θεωρία, αοριστολογεί. Αλλά σε ένα βίντεο με τίτλο «Who Controls the World» («Ποιος ελέγχει τον κόσμο»), αποκαλύπτει ότι πρόκειται για «μια χούφτα ανθρώπων που πιθανότατα μετριούνται στα 10 δάχτυλα», «ένα παγκόσμιο δίκτυο υπερσιωνιστικών ομάδων που λογοδοτούν στο Ισραήλ»… Φυσικά! Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να είναι;

Για τον καθηγητή Ψυχιατρικής Ντάνιελ Φρίμαν, που ηγείται της ομάδας των ερευνητών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, οι συνέπειες από την παροχή φωνής σε συνομωσιολόγους όπως η Μίκοβιτς και ο Ικε φαίνονται σαφώς στα αποτελέσματα της έρευνάς του : «Υπάρχει μια υποβόσκουσα δυσπιστία στους επίσημους λογαριασμούς [στα social media] και ένας σκεπτικισμός για την επιστήμη, πράγμα εξαιρετικά ανησυχητικό», λέει και τονίζει: «Χρειαζόμαστε τεκμηριωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης τέτοιου είδους θεωριών. Υπάρχει, όμως, επίσης διάβρωση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί ξανά. Επειδή αυτή ακριβώς τη στιγμή πρέπει να βασιστούμε σε αυτούς».

Η απάτη των θεωριών συνωμοσίας, όμως, πηγαίνει ακόμη πιο βαθιά. Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι οι θεωρίες, που ισχυρίζονται ότι λένε την αλήθεια για κρυμμένες οργανώσεις οι οποίες σχεδιάζουν να κυβερνήσουν τον κόσμο με τον φόβο, στην πραγματικότητα καλλιεργούν οι ίδιες τον φόβο και την παράνοια, την πεποίθηση ότι όλα όσα μας λένε έχουν σχεδιαστεί για να μας εξαπατήσουν και να μας υποδουλώσουν, ότι ο κόσμος, όπως τον γνωρίζουμε, είναι ψεύτικος και ουσιαστικά κακός.

Και δεν μπορεί να υπάρξει πιο επιβλαβής θεωρία συνωμοσίας από αυτή.