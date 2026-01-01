Σεισμός στον Νότιο Ευβοϊκό – αισθητός στην Αττική

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πρωτοχρονιάς μεταξύ Αττικής και Εύβοιας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 07.17 το πρωί, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Αττικής και της Εύβοιας, στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση, που έγινε ελαφρά αισθητή τόσο στην Εύβοια όσο και στην Ανατολική Αττική, είχε εστιακό βάθος περίπου 13 χιλιομέτρων, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα δυτικά των Νέων Στύρων της Εύβοιας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News