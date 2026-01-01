Η CIA αμφισβητεί την επίθεση σε σπίτι του Πούτιν – θα στείλουμε αποδείξεις απαντά το Κρεμλίνο

Επιφυλάξεις σχετικά με την φερόμενη ουκρανική επίθεση με στόχο μια κατοικία που χρησιμοποιεί ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε η CIA, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του ρώσου ηγέτη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν τη Δευτέρα.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ για την εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Η Ρωσία είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι προσπάθησε να χτυπήσει με drones την κατοικία του ρώσου προέδρου τη Δευτέρα, και ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν του το είχε αναφέρει στο τηλέφωνο. Εκείνη τη στιγμή, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν προβληματισμένος από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, δείχνοντας να πιστεύει τον Πούτιν.

Παραδέχτηκε πάντως ότι ήταν «πιθανό» η κατηγορία να είναι ψευδής και να μην έχει συμβεί τέτοια επίθεση, αλλά πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Σύμφωνα με το CNN, ο Ράτκλιφ ενημέρωσε αργότερα τον Τραμπ ότι η CIA δεν πίστευε ότι ήταν αλήθεια. Και την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στις ρωσικές κατηγορίες, αναδημοσιεύοντας ένα άρθρο της New York Post στο Truth Social με τον τίτλο «Η αλαζονική “επίθεση” του Πούτιν δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που εμποδίζει την ειρήνη».

Κρεμλίνο: Εχουμε αποδείξεις

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Πρωτοχρονιά ότι θα παραδώσει στις ΗΠΑ όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες από ένα από τα drones που φέρεται να είχαν ως στόχο την κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Κατά τη διάρκεια ειδικής τεχνικής εξέτασης ενός από τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου 2025 στον εναέριο χώρο της περιοχής του Νόβγκοροντ, εκπρόσωποι των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών κατάφεραν να εξαγάγουν το αρχείο της αποστολής πτήσης που ήταν φορτωμένο σε αυτό», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News