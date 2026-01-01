Η ΤΝ απειλεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ευρωπαϊκές τράπεζες

Περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο απειλούνται μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς οι τράπεζες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη και κλείνουν περισσότερα καταστήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι ο κλάδος θα μπορούσε να προχωρήσει στη μείωση του 10% των θέσεων εργασίας σε αυτόν έως το 2030. Οι τράπεζες σπεύδουν να εξασφαλίσουν τις εξοικονομήσεις που υπόσχεται η ΤΝ, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους στο διαδίκτυο.

Οι περικοπές είναι πιο πιθανό να προέλθουν από τις λεγόμενες «κεντρικές υπηρεσίες» των τραπεζών, που περιλαμβάνουν θέσεις back office και middle office, καθώς και ρόλους στη διαχείριση κινδύνου και στη συμμόρφωση, σύμφωνα με ανάλυση 35 τραπεζών. Συνολικά, οι ευρωπαϊκές τράπεζες απασχολούν περίπου 2,12 εκατ. εργαζομένους. Αυτό σημαίνει ότι μια μείωση κατά 10% θα οδηγούσε σε περίπου 212.000 απώλειες θέσεων εργασίας.

«Πολλές τράπεζες έχουν μιλήσει για κέρδη αποδοτικότητας από την ΤΝ και την περαιτέρω ψηφιοποίηση, της τάξης του 30%», σημειώνει στην έκθεσή της η Morgan Stanley.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται υπό έντονη πίεση από τους επενδυτές να βρουν νέους τρόπους μείωσης του κόστους και ενίσχυσης της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, η οποία υστερεί επίμονα σε σχέση με εκείνη των αμερικανικών ανταγωνιστών τους. Ηδη έχουν αρχίσει να χαρακτηρίζουν την ΤΝ ως καταλύτη για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους.

Πρόσφατα, η ολλανδική ABN Amro ανακοίνωσε ότι θα μειώσει περίπου το ένα πέμπτο του μόνιμου προσωπικού της έως το 2028, ενώ τον Μάρτιο του 2025 ο διευθύνων σύμβουλος της Société Générale, Σλαβομίρ Κρούπα, προειδοποίησε ότι «τίποτα δεν είναι ιερό» στην εκστρατεία του για τη μείωση της επίμονα υψηλής βάσης κόστους της γαλλικής τράπεζας.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley σημείωσαν ότι η ΤΝ προσφέρει στις τράπεζες την ευκαιρία να βελτιώσουν τους δείκτες κόστους προς έσοδα –ένα κρίσιμο μέτρο αποδοτικότητας που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές– καθώς οι προηγούμενοι γύροι περικοπών κόστους έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπογραμμίζει το πώς η μεγαλύτερη ψηφιοποίηση και η υιοθέτηση της ΤΝ θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν το τραπεζικό τοπίο της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, ιδίως στις τράπεζες που εστιάζουν στους καταναλωτές και σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, όπου οι δείκτες κόστους προς έσοδα παραμένουν υψηλοί.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της ΤΝ έχει πυροδοτήσει φόβους για εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας σε πολλούς κλάδους, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται σε σημείο που θα μπορούσε να αντικαταστήσει εργαζομένους. Το ενδεχόμενο η ΤΝ να αναδιαμορφώσει τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο επιβεβαιώθηκε και από αναλυτές της UBS, η οποία έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να μετατρέπει τους αναλυτές της σε avatars, στέλνοντας στους πελάτες βίντεο με προσομοιωμένους τραπεζίτες.

Ο Τζέισον Νέιπιερ, επικεφαλής της έρευνας για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στην UBS, εξηγεί στους FT: «Μπορούμε ήδη να δούμε αλλαγές στον κλάδο της ελεγκτικής, της νομικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη βελτιωμένη αποδοτικότητα. Οι βάσεις κόστους είναι μεγάλες… και αυτά τα νέα ισχυρά εργαλεία δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Οσοι θέλουν περισσότερες αποδείξεις ότι η ΤΝ θα αλλάξει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, θα πρέπει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο εξερευνώντας τα εργαλεία που είναι ήδη διαθέσιμα».

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στους Financial Times, η UBS έστειλε τους τελευταίους μήνες 250 κορυφαία στελέχη της στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για μια «σύνοδο ηγεσίας» με θέμα την ΤΝ. Ωστόσο, καθώς οι τράπεζες πιέζονται να αποσπάσουν εξοικονομήσεις κόστους από την ΤΝ, ορισμένοι κορυφαίοι τραπεζίτες στην Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει να μην υπάρξει βιασύνη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Ο Κόνορ Χίλερι, συν-διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τονίζει ότι «το ένα πράγμα στο οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί –μέσα σε αυτή τη βιασύνη και τον ενθουσιασμό για την ΤΝ στον κόσμο της τραπεζικής– είναι να μη χαθεί η κατανόηση των βασικών αρχών».

Πρόσθεσε ότι η JPMorgan προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ της χρήσης ΤΝ για την επιτάχυνση βασικών λειτουργιών και της διασφάλισης ότι το νεότερο προσωπικό εκπαιδεύεται σωστά σε θεμελιώδεις εργασίες, όπως η κατασκευή μοντέλων ταμειακών ροών και δεικτών τιμής προς κέρδη. «Διαφορετικά, δημιουργούμε απλώς ένα μεγάλο πρόβλημα για το μέλλον», κατέληξε ο Χίλερι.

