Λοβέρδος για Ελβετία: «Θλίψη για την τραγωδία, ελπίζουμε να μην υπάρχει Ελληνας ανάμεσα στα θύματα»

Τα συλλυπητήριά του για την πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, σε δηλώσεις του ανήμερα την Πρωτοχρονιά.

Οπως τόνισε στο ERTNews πρόκειται για ένα γεγονός που προκαλεί βαθιά θλίψη. Ανέφερε ότι οι αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε εγρήγορση από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να μην συγκαταλέγεται κανένας Ελληνας ανάμεσα στα θύματα.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Ελληνας μεταξύ των θυμάτων», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τη φύση του περιστατικού, ο υφυπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι «δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News