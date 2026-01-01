Νέα Υόρκη: Νέα χρονιά, νέος δήμαρχος

Ο Ζοράν Μαμντάνι ορκίστηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης τη νύχτα της Πέμπτης, λίγη ώρα αφότου έπεσε η μπάλα της Πρωτοχρονιάς στην Times Square.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε έναν εγκαταλελειμμένο υπόγειο σταθμό του μετρό κοντά στο Δημαρχείο και επιστέγασε, όπως έγραψαν οι New York Times, «επισφράγισε την ανάδειξη του Μαμντάνι σε διεθνή προσωπικότητα, ενσαρκώνοντας τις ελπίδες των Νεοϋορκέζων και των Αμερικανών σε όλη τη χώρα που γοητεύτηκαν από την προσπάθειά του να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος νοτιοασιάτης δήμαρχος της πόλης».

Τέσσερα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, ο 34χρονος Μαμντάνι, η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, και η Λετίσια Τζέιμς, γενική εισαγγελέας της πολιτείας, αποβιβάστηκαν από το τρένο 6. Πήραν τις θέσεις τους στα σκαλιά κάτω από μια εντυπωσιακή αψίδα με την επιγραφή «Δημαρχείο». Και μετά περίμεναν να έρθει η καθορισμένη ώρα.

Και τελικά, μετά από μια αυτοσχέδια αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα μεσάνυχτα και αφού ευχήθηκαν «Καλή Χρονιά», ο Μαμντάνι έβαλε το αριστερό του χέρι πάνω σε δύο Κοράνια που κρατούσε η σύζυγός του, σήκωσε το δεξί του χέρι και απήγγειλε τον όρκο του αξιώματος (το ένα Κοράνι ανήκε στον παππού του, το άλλο στον Αρτούρο Σκόμπεργκ, τον μαύρο ιστορικό και συγγραφέα, σύμφωνα με τους New York Times), Mια μικρή ομάδα από συγγενείς, υποστηρικτές και δημοσιογράφους παρακολουθούσε την ορκωμοσία – όχι περισσότερα από 20 άτομα συνολικά.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος παρέδωσε τα απαιτούμενα 9 δολάρια σε μετρητά στον γραμματέα της πόλης, Μάικλ ΜακΣουίνι, και υπέγραψε ένα δερμάτινο βιβλίο, ώστε ο γραμματέας να μπορεί να πιστοποιήσει την εγκυρότητα της υπογραφής του σε μελλοντικά έγγραφα της πόλης.

Η τελετή ορκωμοσίας διήρκεσε συνολικά 10 λεπτά.

Ο παλιός σταθμός του μετρό City Hall, με τις κεραμοσκεπές, τους πολυελαίους και τις θολωτές οροφές του, άνοιξε το 1904 ως ένας από τους 28 αρχικούς σταθμούς του μετρό της Νέας Υόρκης.

Η επιλογή αυτής της τοποθεσίας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Μαμντάνι, ο οποίος, όπως θύμισαν οι New York Times, ως μέλος της πολιτειακής νομοθετικής εξουσίας, συνέβαλε στην καθιέρωση δωρεάν λεωφορείων σε ορισμένα μέρη της πόλης, και είναι αδιαμφισβήτητος υπέρμαχος των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πέραν αυτού, «είναι και εξαιρετικά επιδέξιος στην σκηνοθεσία των πολιτικών του μηνυμάτων».

Πολλά στοιχεία της εκδήλωσης ήταν φορτωμένα με συμβολισμό, ξεκινώντας από την επιλογή της Τζέιμς, γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης και σφοδρής αντιπάλου του προέδρου Τραμπ, για την ορκωμοσία, σύμφωνα με την νεοϋορκέζικη εφημερίδα.

Ο περίτεχνος σταθμός ενσάρκωνε την πεποίθηση ότι οι ηγέτες της Νέας Υόρκης μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή εκατομμυρίων Νεοϋορκέζων δημιουργώντας ένα μεγάλο υπόγειο δίκτυο συγκοινωνιών. Είναι, όπως είπε ο Μαμντάνι, «μια απόδειξη της σημασίας των δημόσιων συγκοινωνιών, της ζωτικότητας, της υγείας και της κληρονομιάς της πόλης μας».

Ο Ζοράν Μαμντάνι θα εποπτεύει τώρα 300.000 υπαλλήλους σε δεκάδες δημοτικές υπηρεσίες — πολλές από τις οποίες, ξεχωριστά, είναι οι μεγαλύτερες του είδους τους στη χώρα — ενώ έχει δεσμευθεί να κάνει πιο ανθρώπινη την πόλη που 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι αποκαλούν σπίτι τους.

Μεταξύ των δεσμεύσεών του είναι η καθολική παιδική μέριμνα, το πάγωμα των ενοικίων για μόνιμη κατοικία και οι δωρεάν συγκοινωνίες.

Το ετήσιο κόστος αυτών των πρωτοβουλιών ανέρχεται σε περίπου 7 δισ. δολάρια και θα χρειαστεί την υποστήριξη της πολιτείας.

Μετά την τελετή, ο Μαμντάνι έφυγε μέσω μιας καταπακτής που οδηγούσε στο City Hall Park, περίπου 80 χρόνια μετά το κλείσιμο του σταθμού για τους επιβάτες. Λίγα λεπτά αργότερα, βρισκόταν ήδη στο νέο του γραφείο στο Δημαρχείο, σύμφωνα με τους New York Times.

Αργότερα την Πέμπτη, αναμενόταν και η δημόσια τελετή ορκωμοσίας και παραλαβή της δημαρχίας, με τη συμμετοχή περίπου 40.000 θεατών.

