Πρωτοχρονιά στα μπλόκα: Πότε αποφασίζουν οι αγρότες

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους, όπως γνωστοποίησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Ρούζιος, από το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Τα μπλόκα της Μακεδονίας βρίσκονται σε προσωρινή παύση προς διευκόλυνση των εκδρομέων, αλλά και εν αναμονή των νέων αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα είναι έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ το ίδιο ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και για εκείνο του Προμαχώνα. Κανονικά διέρχονται όλα τα οχήματα από τον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Και στο τελωνείο της Νίκης, η διέλευση των οχημάτων γίνεται χωρίς αποκλεισμούς εως τις 3 Ιανουαρίου.

Αντίστοιχα, τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, τα οχήματα κινούνται ανεμπόδιστα την Πρωτοχρονιά.

Παραμένουν τα μπλόκα στη δυτική Θεσσαλία

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τις εκτροπές κυκλοφορίας, ενώ προτείνει εναλλακτικές διαδρομές με χάρτες, που μπορούν να ακολουθούν οι πολίτες οι οποίοι κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης, προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Σε ό,τι αφορά το μπλόκο του Κάστρου, η Αστυνομία αναφέρει ότι, πέραν της ρύθμισης στο Μαρτίνο, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) Εξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Ημικόμβο (Η/Κ) Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κάστρου.

2) Εξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις. Αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα εδώ.

Προσοχή λόγω επιδείνωσης του καιρού

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζεται ότι η επιδείνωση του καιρού αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο στο οδικό δίκτυο, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η ΕΛ.ΑΣ συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους.

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της κίνησης των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση.

