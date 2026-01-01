Η φονική «φουντουκιά» του Πούτιν

«Oreshnik» στα ρωσικά σημαίνει «φουντουκιά», ωστόσο στην προκειμένη το «oreshnik» είναι η κωδική ονομασία ενός νέου εωσικού υπερόπλου, όπως γράφει σε ανταπόκρισή του από το Μπούκοβελ της Δυτικής Ουκρανίας ο Λορέντσο Κρεμονέζι της Corriere della Sera. Πρόκειται για έναν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές άνω των 5.000 χλμ., που μπορεί να φέρει πολλαπλές κεφαλές –συμβατικές και πυρηνικές– ικανές να πλήττουν διαφορετικούς στόχους.

Ο ρώσος πρόεδρος μίλησε πρώτη φορά δημοσίως για το νέο του απόκτημα στις 21 Νοεμβρίου, αφότου ο πύραυλος είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον στόχου σε βιομηχανική περιοχή του Ντνρίπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Ειδικοί από κράτη της Δύσης είχαν δηλώσει τότε ότι επρόκειτο για πειραματικό μοντέλο που έχρηζε βελτιώσεων, ενώ ο πύραυλος φαινόταν να μην είναι πολύ διαφορετικός από άλλους ρωσικούς πυραύλους που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί εναντίον της Ουκρανίας, όπως οι Iskander, οι Kh-101 ή ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος RS-26 Rubezh.

Ομως η «φουντουκιά» έχει ένα εξαιρετικό και δυνάμει φονικό ατού: κινείται με ταχύτητες άνω των 10.000 χλμ. την ώρα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αναχαίτισή της.

Οι Ουκρανοί είχαν παραδεχτεί ότι δεν διέθεταν αντιπυραυλικά συστήματα ικανά να πλήξουν τον συγκεκριμένο πύραυλο, ενώ ο Πούτιν είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για έναν υπερηχητικό πύραυλο «που κανείς δεν μπορεί να καταρρίψει». Μάλιστα, είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και εναντίον χωρών που επιτρέπουν στην Ουκρανία να πλήττει στόχους εντός ρωσικού εδάφους, εφοδιάζοντάς την με πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Την περασμένη Τρίτη το ρωσικό υπουργείο Αμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη των νέων υπερηχητικών πυραύλων του Κρεμλίνου σε άγνωστη τοποθεσία στη Λευκορωσία, κίνηση που στοχεύει, προφανώς, στην ενίσχυση της ικανότητας της Μόσχας να πλήττει στόχους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. «Γίνεται ακόμη πιο ρητή και σοβαρή η ρωσική απειλή κατά της Ευρώπης», σχολιάζει ο απεσταλμένος της Corriere στην εμπόλεμη Ουκρανία.

Την ανάπτυξη των πυραύλων στην όμορη και πρακτικά υποτελή στη Μόσχα Λευκορωσία είχε ήδη ανακοινώσει στις 18 Δεκεμβρίου ο ίδιος ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, επιβεβαιώνοντας τη στενή στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, η οποία χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Τότε, όπως θυμίζει ο Κρεμονέζι στην ανταπόκρισή του, στην επικράτεια της Λευκορωσίας είχαν αναπτυχθεί σοβιετικοί βαλλιστικοί πύραυλοι SS-4, SS-20 και SS-25 που έφεραν πυρηνικές κεφαλές. Οσο για το παρόν, η Μόσχα έχει ήδη αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, όπως έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Λουκασένκο, ενώ η χώρα λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό, ειδικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ως μια μεγάλη ρωσική βάση δίπλα στα βορειοανατολικά σύνορα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ – δεδομένου ότι συνορεύει με την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.

Η ανάπτυξη των πυραύλων Oreshnik αποτελεί, προφανώς, μέρος της πολιτικής των προκλήσεων που ακολουθεί η Μόσχα κατά της Ευρώπης, σχεδόν από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, διακριτικά κατά τα πρώτα χρόνια και ολοένα πιο απροκάλυπτα, ειδικά από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι πλέον η Μόσχα είναι σε θέση να πλήττει στόχους οπουδήποτε στην Ευρώπη, αλλά ακόμη και στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πούτιν είχε προηγουμένως επισημάνει ότι ο Oreshnik κινείται με ταχύτητα σχεδόν δεκαπλάσια από εκείνη του ήχου και επομένως είναι σχεδόν αδύνατο να αναχαιτιστεί. Ενα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τα υπουργεία Αμυνας της Μόσχας και του Μινσκ δείχνει κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης να κινούνται σε δασικούς δρόμους και στη συνέχεια στρατιώτες να τις καμουφλάρουν.

Η τελευταία αυτή ρωσική κίνηση «καταδεικνύει για πολλοστή φορά πως η ύφεση παραμένει ένα μακρινό όνειρο. Δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής της περασμένης Κυριακής μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, το φάσμα του πολέμου κυριαρχεί στα όποια σενάρια των Ευρωπαίων», σχολιάζει ο Λορέντσο Κρεμονέζι.

Αντανάκλαση της έντασης αποτελεί προφανώς και η προσπάθεια του Κιέβου να περιορίσει τις συνέπειες αυτού που ο Ζελένσκι και οι σύμβουλοί του χαρακτηρίζουν ως ασύστολο ψεύδος, δηλαδή τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν περισσότερα από 90 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νοβγκόροντ κοντά στη λίμνη Βαλντάι.

Οσον αφορά την παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι ο ρωσικός ισχυρισμός είναι όντως ψευδής, ο ουκρανός πρόεδρος αρκέστηκε να κάνει λόγο για «τυπικά ρωσικά ψεύδη» με στόχο την υπονόμευση της διπλωματικής προόδου που σημειώθηκε μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ την περασμένη Κυριακή.

Ουκρανοί αξιωματούχοι θυμίζουν επίσης ότι λίγο προτού ο Πούτιν διατάξει τα στρατεύματά του να εισβάλουν στην Ουκρανία, η Μόσχα είχε δηλώσει πως δεν είχε καμία πρόθεση να επιτεθεί στη χώρα, ενώ σήμερα το Κρεμλίνο εξακολουθεί να επιμένει ότι δεν βάλλει κατά αμάχων, παρά τους 14.000 νεκρούς μέσα σε μια τετραετία, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Ο Ζελένσκι, παρότι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν, σημείωσε επίσης πως οι Δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν τα μέσα για να ξεμπροστιάσουν τους Ρώσους, οι οποίοι δεν έχουν παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο υπέρ του ισχυρισμού τους. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν στοιχεία όταν πραγματοποιείται μια τόσο μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία, χάρη στο καλά συντονισμένο έργο του συστήματος αεράμυνας, αναχαιτίστηκε», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οσο για τον κύριο αποδέκτη του ρωσικού ισχυρισμού, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά ο αμερικανός πρόεδρος έδειξε να τον πιστεύει, δηλώνοντας μάλιστα εξοργισμένος με την υποτιθέμενη ενέργεια της Ουκρανίας. Οταν, όμως, ένας δημοσιογράφος υπαινίχθηκε ότι ο ισχυρισμός θα μπορούσε ήταν κατασκευασμένος, ο Τραμπ φάνηκε να εξετάζει για πρώτη φορά αυτό το ενδεχόμενο. «Λέτε πως η επίθεση μπορεί να μην έγινε; Υποθέτω ότι είναι κι αυτό πιθανό. Αλλά ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη», είπε.

Τη ρωσική εκδοχή αποδέχτηκαν επίσης το Πακιστάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Οσο για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, με τη Γαλλία να επισημαίνει πως οι ρωσικές κατηγορίες είναι εντελώς αβάσιμες.

