Στην εφημερία του «Γεννηματάς» ο Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», το οποίο έχει 24ωρη γενική εφημερία.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους και να ανταλλάξει ευχές για το νέο έτος. Ο κ.Γεωργιάδης, μάλιστα, είχε μαζί του ένα κουτί κουραμπιέδες με τους οποίους κέρασε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κλινικές και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου από τον Ιούνιο λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών (βραχιολάκι) ώστε να γίνεται γρήγορα η πρώτη διαλογή, και ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου κάθε περιστατικό να παραπέμπεται χωρίς καθυστερήσεις για αξιολόγηση από τους κατάλληλους ιατρούς.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα αναβάθμισης που έχουν γίνει στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται η ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής και η αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού.

Ο ίδιος ανέβασε και σχετικό βίντεο, με μουσική υπόκρουση στα κοινωνικά δίκτυα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News