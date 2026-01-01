Γιορτή – εφιάλτης: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 115 τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ του θερέτρου Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής αιτίες στις 1.30 τη νύχτα (02.30 ώρα Ελλάδας) και ενώ το Constellation Bar – από τα παλαιότερα και πιο δημοφιλή στο Καντόνι του Βαλέ – ήταν γεμάτο κόσμο, κυρίως νέους.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει πόσοι ακριβώς άνθρωποι βρίσκονταν στο μπαρ την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, με την συνολική χωρητικότητα να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 300 άτομα.

Οι ελβετικές αρχές ανέφεραν ως το βράδυ της Πρωτοχρονιάς πάνω από 40 νεκρούς, ενώ ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έκανε λόγο για 47 επιβεβαιωμένες απώλειες, επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες όπως είπε βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

«Εχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ, σε συνέντευξη Τύπου Τύπου.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων αναμένεται να είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία, καθώς οι φλόγες αλλοίωσαν τα χαρακτηριστικά των νεκρών.

Θεωρείται βέβαιο ότι ανάμεσα στα θύματα είναι άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, καθώς το Κραν Μοντανά είναι δημοφιλής προορισμός για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ηδη, σύμφωνα με το ιταλικό ΥΠΕΞ, 16 Ιταλοί θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φωτιά στο μπαρ, ενώ περίπου 12 βρίσκονται ανάμεσα στους νοσηλευόμενους τραυματίες.

Το BBC μετέδωσε ότι πολλοί τραυματίες είναι μεταξύ 16 και 23 ετών – στο μπαρ διασκέδαζαν δεκάδες νεαροί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ορισμένες πηγές αναφέρουν, δε, ότι το μπαρ διοργάνωνε «βραδιά κάτω των 17» για την Πρωτοχρονιά…

⇒ Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών

⇒ Συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας για την τραγωδία στην Ελβετία

Παρμελέν: Από τις μεγαλύτερες τραγωδίες

«Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά είναι μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν.

Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε πως ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες.

Συγκλονιστικές περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων

«Ανθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν ακίνητοι στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε σε τοπικά Μέσα ο 21χρονος Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει ουρές ασθενοφόρων στο σημείο και ελικόπτερα να προσγειώνονται για να μεταφέρουν τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία και ειδικές μονάδες εγκαυμάτων σε άλλες ελβετικές πόλεις.

Δύο νεαρές Γαλλίδες που βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι σαμπάνιας με «κεριά γενεθλίων» πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και να βγουν έγκαιρα έξω. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, ανέφεραν.

Το BFM πρόβαλε ένα βίντεο με έναν σερβιτόρο να μεταφέρει ένα μπουκάλι σαμπάνιας με ένα αναμμένο «κερί – φωτοβολίδα» στο μπαρ, όμως το βίντεο δεν δείχνει να ξεσπά φωτιά.

Σερβιτόρος από κοντινό εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας να τους δώσουν τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς…

Τι προκάλεσε την τραγωδία

Αρχικά αναφέρθηκε πως η φωτιά ξέσπασε ύστερα από έκρηξη, ωστόσο προς το βράδυ οι Αρχές ανέφεραν ότι το σενάριο αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα στο σημείο.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, η γενική εισαγγελέας της περιοχής ανέφερε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις μαρτυρίες για τα κεριά γενεθλίων και ότι ακόμη η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Αλλες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε από πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα και εξαπλώθηκε γρήγορα στις ξύλινες επενδύσεις του χώρου.

Επισήμως, οι Αρχές ανέφεραν ότι προσώρας όλα είναι υποθέσεις. «Η επικρατέστερη θεωρία προς το παρόν είναι γενική πυρκαγιά που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή», είπαν οι αστυνομικοί στην συνέντευξη Τύπου.

Το εγκληματολογικό ινστιτούτο της Ζυρίχης έλαβε εντολή να διεξαγάγει έρευνα για να προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς.

Ερευνάται επίσης η επάρκεια των μέτρων πυρασφάλειας ενός του μπαρ καθώς και η καταγγελία ότι πολλοί θαμώνες εγκλωβίστηκαν στις στενές – ακατάλληλες – σκάλες του χώρου.

Το μπαρ όπου ξέσπασε η φωτιά είναι σήμα κατατεθέν της περιοχής, όπου λειτουργεί εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια. Στον κάτω όροφο είναι η μπάρα ενώ στον πάνω υπάρχουν τηλεοράσεις όπου οι θαμώνες παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation είναι ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δύο ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί.

Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο στην καρδιά των Ελβετικών Αλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την ελβετική πρωτεύουσα.

Στο τέλος Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Σκι της FIS.

