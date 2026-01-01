Η Κύπρος στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ – το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν στα ελληνικά

274
| Shuterstock
Protagon Team Protagon Team 1 Ιανουαρίου 2026, 21:06
|Shuterstock
Protagon Team Protagon Team 1 Ιανουαρίου 2026, 21:06

Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το πρώτο εξάμηνο του 2026, για δεύτερη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Αναλαμβάνουμε την προεδρία σε μια συγκυρία βαθιών αλλαγών, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αναταραχής και αβεβαιότητας. Ανταποκρινόμαστε σε αυτή τη συγκυρία με ένα όραμα: μια Ευρώπη, ισχυρή σταθερή και ασφαλής, αυτόνομη και ανοιχτή στον κόσμο. Θα εργαστούμε με αποφασιστικότητα για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας ασφάλειας και της αντιμετώπισης της μετανάστευσης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν 

«Καλωσόρισες, Κυπριακή Προεδρία», έγραψε στα ελληνικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια τόνισε  ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την ευθύνη σε μία κομβική στιγμή για την ΕΕ και επομένως «η προσήλωση στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικότερη».

Συγχαρητήρια από το ελληνικό ΥΠΕΞ

Θερμές ευχές εξέφρασε η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών για την ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο.

