Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν κλειδωμένα 6 άτομα ζητώντας λύτρα

Τρία άτομα – 23, 24 και 26 ετών – συνέλαβε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι κρατούσαν «αιχμαλώτους» έξι αλλοδαπούς, ζητώντας λύτρα από τις οικογένειές τους.

Οπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από τηλεφωνική καταγγελία. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και μεσημβρινές ώρες της 31ης Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μονοκατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου διέμεναν οι κατηγορούμενοι.

Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε δωμάτιο έξι αλλοδαπούς χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από τον Εβρο και, αφού έφτασαν με υπεραστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο στη συγκεκριμένη κατοικία, με προορισμό –όπως εκτιμάται– την σταδιακή προώθησή τους σε χώρες της Ευρώπης.

Οπως καταγγέλθηκε ότι οι έξι αλλοδαποί κρατούνταν παρά τη θέλησή τους ενώ τους είχαν αφαιρεθεί όσα χρήματα ειχαν. Οι συλληφθέντες φέρονται να βιντεοσκοπούσαν πράξεις σωματικής βίας σε βάρος τους. Εστελναν, δε, το υλικό αυτό στις οικογένειές τους, ζητώντας χρήματα για την απελευθέρωσή τους.

Μετά την αστυνομική επιχείρηση, τα θύματα απελευθερώθηκαν, ενώ οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

