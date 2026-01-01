Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης στο Κολωνάκι για τον πρώτο καφέ του 2026

Στο Κολωνάκι – για ευχές και πρωτοχρονιάτικο καφέ – συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μετά την δοξολογία της Πέμπτης.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι τρεις τους βρέθηκαν στην πλατεία Κολωνακίου, αντάλλαξαν ευχές με καταστηματάρχες και περιοίκους, και ήπιαν τον πρώτο καφέ της νέας χρονιάς σε γνωστό καφέ της περιοχής.

Στην παρέα βρέθηκε και ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης.

Νωρίτερα, παρέστησαν στη Μητρόπολη Αθηνών όπου τελέστηκε η πρωτοχρονιάτικη δοξολογία.

Στις πρωτοχρονιάτικες ευχές του, ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε: «Ελληνίδες και Ελληνες, με ρίζα ή με ψυχή στην Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της και παντού στον κόσμο, Χρόνια Πολλά! Μέσα από την καρδιά μου, στέλνω στον καθένα σας τις ευχές μου για υγεία, καλοτυχία, ειρήνη και αγάπη. Εύχομαι το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά… Ας είναι λοιπόν, οι επιλογές όλων μας -από τη Βουλή ώς τη ζωή- να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα, από σήμερα και για πάντα».

