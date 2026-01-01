Χλιδή, «ειρήνη» και Ιησούς $2,7 εκατ: Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι του Τραμπ στο Μαρ-α-λάγκο

Σαμπάνια και χαβιάρι; Πολύ… τετριμμένο για έναν πρόεδρο όπως ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη το βράδυ, μέσα στην αίθουσα Donald J. Trump Grand Ballroom, αρχικά όλα έμοιαζαν συνηθισμένα. Λευκά κεριά τρεμόπαιζαν πάνω στα τραπέζια.

Ηταν μια κρύα βραδιά (στη Νότια Φλόριντα αυτό σημαίνει θερμοκρασίες γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου), κάτι που προκάλεσε… παρέλαση γούνινων παλτών. Οι καλεσμένοι συγχρωτίζονταν γύρω από την πισίνα πριν μπουν στην αίθουσα, την οποία ο πρόεδρος «αντιγράφει» στον Λευκό Οίκο (η περίφημη χρυσή αίθουσα χορού, που χτίζεται στη θέση της ιστορικής Ανατολικής Πτέρυγας). Μουσικοί έπαιζαν επανειλημμένα τα τραγούδια «The Star Spangled Banner» και «God Bless America».

Οπως μετέδωσε το CNN, πριν πατήσει το μαύρο χαλί με την επιγραφή «HAPPY NEW YEAR MAR-A-LAGO», ο αμερικανός πρόεδρος χαιρέτησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη σύζυγό του Σάρα, οι οποίοι επέστρεψαν στο Μαρ-α-λάγκο κατόπιν πρωτοχρονιάτικης πρόσκλησης του Τραμπ.

Η λαμπερή Μελάνια και η ευχή για ειρήνη

Στο πλευρό του προέδρου, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, ήταν απαστράπτουσα, κυριολεκτικά! Φορούσε μια τουαλέτα σε μίνιμαλ γραμμή αλλά καλυμμένη από πάνω ως κάτω με ασημί παγιέτες και ασορτί ψηλοτάκουνες γόβες.

Ο πλανητάρχης (παραδόξως) δεν είπε πολλά στους δημοσιογράφους καθώς έμπαινε στην αίθουσα. Δεν παρέλειψε, όμως, να ευχηθεί «ειρήνη στη Γη»…

Ο γιγάντιος Ιησούς

Ομως η παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Μαρ-α-λάγκο έπρεπε να είναι ξεχωριστή και ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκέφτηκε να την «διανθίσει» με μια τεράστια προβολή του… ονόματός του και με μια πανάκριβη δημοπρασία.

«Θέλω απλώς να κάνω κάτι πολύ ξεχωριστό», είπε ο Τραμπ καθώς άρχιζε η εκδήλωση. «Αυτό είναι πολύ διαφορετικό».

Η καλλιτέχνης Βανέσα Οραμπουένα ζωγράφισε εκείνη τη στιγμή επί σκηνής – με τη μέθοδο του… speed painting – ένα γιγάντιο πορτρέτο του Ιησού, υπό το προεδρικό βλέμμα.

«Η Βανέσα είναι για μένα από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο. Μπορεί να ζωγραφίσει ένα αριστούργημα μέσα σε δέκα λεπτά», την παρουσίασε ο Τραμπ.

Και πράγματι, μέσα σε δέκα λεπτά ο τεράστιος Ιησούς ήταν έτοιμος και πολύχρωμος.

Ως γνήσιος επιχειρηματίας, ο πρόεδρος δεν έχασε την ευκαιρία, αφού όπως είπε στην Ολαμπουένα, «οι καλεσμένοι εδώ έχουν πολλά λεφτά». Κάπως έτσι ξεκίνησε η δημοπρασία με τιμή εκκίνησης τα 100.000 δολάρια. Οι προσφορές άρχισαν να πέφτουν σαν βροχή.

Πλειοδότες της βραδιάς, ένα ζευγάρι υπερπλουσίων που ανέβασαν την προσφορά στα 2,75 εκατ. δολάρια και ο πίνακας έγινε δικός τους.

Σύμφωνα με το CNN, τα κέρδη της δημοπρασίας θα διατεθούν στο γραφείο του σερίφη και άλλους φορείς της περιοχής.

$1.450 για να δεις τον πρόεδρο να τρώει

Ο Τραμπ υποδέχεται το νέο έτος στο Μαρ-α-λάγκο εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Εκτός των υψηλών προσκεκλημένων, με το ανάλογο εισιτήριο μπορούν και οι κοινοί θνητοί να πάρουν μια γεύση από το ρεβεγιόν των μεγιστάνων: Με 1.450 μπορείς να σταθείς πίσω από ένα βελούδινο σχοινί και να δεις (εξ αποστάσεως) τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο να τρώει.

Στο παρελθόν, σύμφωνα με το CNN, το πάρτι έχει προσελκύσει διακεκριμένους καλεσμένους όπως η Μάρθα Στιούαρτ, η Σερένα Γουίλιαμς, ο Τάιγκερ Γουντς και ο Ροντ Στιούαρτ.

Φέτος, μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο δισεκατομμυριούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Χουσεΐν Σατζουάνι, ο παραγωγός του Χόλιγουντ Μπρετ Ράτνερ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόμι, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο Τομ Εμερ και η πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια και νυν εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Κολούμπια Τζανίν Πίρο.

