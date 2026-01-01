Οταν ο Ρομπ γνώρισε τη Μισέλ, άλλαξε η ιστορία του κινηματογράφου

Το Χόλιγουντ πάγωσε πριν από δυο εβδομάδες: ήταν η στιγμή που ανακοινώθηκε η άγρια δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, σκηνοθέτη τού feel good κινηματογράφου, και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, τους οποίους βρήκε νεκρούς η κόρη τους Ρόμι όταν επισκέφθηκε το ζευγάρι στο σπίτι τους στη συνοικία Μπρέντγουντ του Λος Αντζελες. Το σοκ έγινε ακόμα μεγαλύτερο από το γεγονός ότι βασικός ύποπτος της διπλής ανθρωποκτονίας αποδείχτηκε ότι είναι ο γιος τους, Νικ Ράινερ, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία για ακόμη μια αδιανόητη δήλωση λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του διάσημου 78χρονου σκηνοθέτη και της 68χρονης συζύγου του -ήταν επικριτές των πολιτικών του-, και τη σύλληψη του γιου τους, προκαλώντας την οργή του κόσμου. Τα άθλια σχόλιά του, δε, καταδικάστηκαν ακόμη και από εξέχοντες Ρεπουμπλικανούς.

Ενας από τους πιο επιδραστικούς αμερικανούς σκηνοθέτες, σεναριογράφους και ηθοποιούς, επίσης ακτιβιστής, o Ρομπ Ράινερ γεννήθηκε το 1947 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης Και φαίνεται ότι ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του. Ηταν γόνος μιας εβραϊκής οικογένειας καλλιτεχνών, γιος του θρυλικού κωμικού, σεναριογράφου και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ και της ηθοποιού και τραγουδίστριας Εστέλ Λεμπόστ -από τις κορυφαίες στην αμερικανική κωμωδία, όπως έγραψαν οι New York Times- και αδελφός της ποιήτριας και συγγραφέως Ανι Ράινερ, και του ζωγράφου, ηθοποιού και σκηνοθέτη Λούκας Ράινερ.

Το 1971 παντρεύτηκε την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ, -η οποία θα διέπρεπε αργότερα ως σκηνοθέτρια ταινιών όπως οι «Jumpin’ Jack Flash» (1986), «Big» (1988) και τα «Ξυπνήματα» (1990) – και υιοθέτησε την κόρη της Τρέισι από προηγούμενο γάμο της. Δέκα χρόνια αργότερα, το ζευγάρι χώρισε.

Εργένης πλέον, και πριν γνωρίσει την Μισέλ Σίνγκερ, ο Ρομπ Ράινερ ένιωθε απελπισμένος ερωτικά, μετά από μια σειρά από «καταστροφικές και μπερδεμένες σχέσεις», όπως είχε πει σε συνέντευξή του στους New York Times τον Ιούλιο του 1989. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί δύο μήνες πριν και ο γάμος τους θα κρατούσε 36 χρόνια, μέχρι να χάσουν μαζί τη ζωή τους, δολοφονημένοι από το χέρι του γιου τους, όπως εικάζεται.

Εκείνη την εποχή, το 1988, ο Ράινερ σκηνοθετούσε την ταινία «Οταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι…», που θα γινόταν η πιο διάσημη ρομαντική κωμωδία του Χόλιγουντ με τους έξυπνους διαλόγους της Νόρα Εφρον για έρωτες, φιλίες και χωρισμούς που δεν ξεκαθαρίζονται, για κρυμμένα μυστικά και τύψεις. Κατά σύμπτωση αφορούσε έναν χωρισμένο άνδρα που δεν μπορούσε να συνηθίσει στην ιδέα ότι είναι και πάλι μόνος. Φίλοι από παλιά, ο Χάρι (Μπίλι Κρίσταλ) και η Σάλι (Μεγκ Ράιαν) συναντιούνται ξανά και ξανά μέχρι που τελικά τα φτιάχνουν και παντρεύονται.

Με μια άλλη Μισέλ για πάντα μαζί

«Καθόμουν στο Λος Αντζελες με τον Μπάρι Σόνενφελντ, τον κινηματογραφιστή της ταινίας, πριν αρχίσουν τα γυρίσματα και παραπονιόμουν για την μοίρα μου που δεν είχα γυναίκα. Και μου λέει: “Ξέρω αυτό το κορίτσι. Το όνομά της είναι Μισέλ Σίνγκερ και θα την παντρευτείς”. Και του λέω: “Μήπως τρελάθηκες;”», είπε ο Ράινερ στους New York Times, ο οποίος τότε ενδιαφερόταν πράγματι για μια Μισέλ (την Μισέλ Φάιφερ) αλλά ο Σόνενφελντ επέμεινε: «Η Μισέλ που θα παντρευτείς είναι η Μισέλ Σίνγκερ».

Ο Ράινερ είδε τελικά από μακριά τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ, όταν εκείνη βρέθηκε στο πλατό της Νέας Υόρκης, όπου γυριζόταν μια σκηνή στην οποία οι χαρακτήρες, που υποδύονται οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ, τσακώνονται. «Είδα εκείνο το κορίτσι, και ουάου! Με τράβηξε αμέσως», είπε για τη συνάντηση που θα άλλαζε την ιστορία του κινηματογράφου. «Αρχικά, ο Χάρι και η Σάλι δεν τα πήγαιναν καλά», είπε ο διάσημος σκηνοθέτης στην βρετανική εφημερίδα The Guardian το 2018. «Αλλά μετά γνώρισα τη Μισέλ και σκέφτηκα: Εντάξει, καταλαβαίνω πώς λειτουργεί αυτό». Τη βρήκε σέξι και ζήτησε αμέσως το τηλέφωνό της από τον Σόνενφελντ. Και κατόπιν, ξαναδούλεψε το τέλος της ταινίας, με τον Χάρι και τη Σάλι να παντρεύονται, όπως ακριβώς ο Ρομπ και η Μισέλ μόλις λίγους μήνες μετά τη γνωριμία τους.

«Ηταν ένα χαρούμενο ζευγάρι», δήλωσε ο Σόνενφελντ στους New York Times τη Δευτέρα. «Η Μισέλ ήταν πολύ σημαντική στη ζωή του Ρομπ και, πιστέψτε με, ο Ρομπ θα ήταν καμένο χαρτί χωρίς αυτήν», τόνισε. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Μισέλ Σίνγκερ είχε μια άμεση και πνευματώδη προσωπικότητα και η παρουσία της στον Τύπο ήταν διακριτική σε αντίθεση με τον Ράινερ που μιλούσε συχνά για τη σχέση τους.

Μετά τον γάμο τους, η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ εργάστηκε σε μερικές από τις ταινίες του συζύγου της. Ηταν ειδική φωτογράφος στο θρίλερ «Misery» (1990), από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ με την Κάθι Μπέιτς, η οποία βραβεύτηκε με Οσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της. Το 2024, οι Ράινερ κέρδισαν μια υποψηφιότητα για το βραβείο Emmy ως παραγωγοί του ντοκιμαντέρ «Albert Brooks: Defending My Life». Ακόμη, η Μισέλ Σίνγκερ ήταν παραγωγός του «Spinal Tap II: The End Continues» (2025), με το οποίο επέστρεψε σκηνοθετικά ο Ρομπ Ράινερ. Να σημειωθεί ότι ο Ράινερ είχε κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το πρώτο «Αυτοί είναι οι Spinal Tap» (1984), μια καλτ σάτιρα για ένα φανταστικό βρετανικό heavy metal συγκρότημα και τις «αγιογραφικές» τάσεις των ντοκιμαντέρ για τη ροκ, που καθιέρωσε το είδος του mockumentary και λατρεύτηκε από τους σινεφίλ για το μοναδικό της χιούμορ.

Το ζευγάρι έγινε επίσης γνωστό για τον ακτιβισμό τους, όπως η εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο τη δεκαετία του 1990 για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρώιμης ανάπτυξης των παιδιών και τη βελτίωση της πρόσβασης των γονέων σε υπηρεσίες υποστήριξης. Επιπλέον, το 2009, συνέβαλαν στη δημιουργία του Αμερικανικού Ιδρύματος για Ισα Δικαιώματα (afer.org), μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άρση της απαγόρευσης του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην Καλιφόρνια. Μάλιστα, σε μια συνομιλία του με τον Στίβεν Κόλμπερτ, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονκλέρ στο Νιου Τζέρσεϊ το 2016, ο Ρομπ Ράινερ απέδωσε τα εύσημα για τον διαρκή ακτιβισμό του στη σύζυγό του, δηλώνοντας: «Μπορώ ειλικρινά να πω ότι ο λόγος που έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα στον πολιτικό τομέα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν».

Το πάθος της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ για κοινωνική δικαιοσύνη οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η μητέρα της, Νικόλ Ζίλμπερκλαϊτ, η οποία γεννήθηκε στο Στρασβούργο της Γαλλίας, κοντά στα γερμανικά σύνορα, είχε επιβιώσει από το Αουσβιτς, σημειώνει το δημοσίευμα των New York Times. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η οικογένεια Ράινερ τοποθέτησε Λίθους Μνήμης μπροστά από το παλιό σπίτι της Ζίλμπερκλαϊτ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου κοινωνικής τέχνης Stolpersteine, για την επαναφορά των θυμάτων του ναζισμού στη συλλογική μνήμη.

Η Μισέλ είχε φωτογραφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ για το πορτρέτο του στο εξώφυλλο του βιβλίου «The Art of the Deal» (1987), ενός αυτοβιογραφικού έργου στο οποίο ο Τραμπ παρουσιάζει τις επιχειρηματικές του στρατηγικές και τις εμπειρίες του στον κόσμο των ακινήτων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ωστόσο, οι Ράινερ ήταν σφοδροί επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ και των πολιτικών του. Και εκείνος δεν έχασε την ευκαιρία να τους «εκδικηθεί» με ένα παραλήρημα.

