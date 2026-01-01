«Να φύγουν οι μουλάδες»: Πέμπτη ημέρα διαδηλώσεων στο Ιράν

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν, με χιλιάδες πολίτες να διαμαρτύρονται στους δρόμους για την ακρίβεια και την οικονομική κρίση.

«Ορισμένοι διαδηλωτές πετάνε πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης, μεταξύ άλλων στο κυβερνείο, το τέμενος, το Ιδρυμα των Μαρτύρων, το δημαρχείο και σε τράπεζες, προτού κατευθυνθούν προς το κυβερνείο», στο Λορντεγκάν, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, προσθέτοντας πως η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και υπάρχει ένας αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών.

Το Λορντεγκάν είναι μια πόλη 40.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση η οποία ανέφερε ότι ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ, η οποία αναπτύσσεται για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις, κατονομάζοντάς τον ως τον 21χρονο Αμιρχοσάμ Χονταγιάρι Φαρντ, αν και δυτικά Μέσα δεν έχουν επαληθεύσει αυτήν την πληροφορία.

Αναφέρονται τουλάχιστον δύο ακόμη νεκροί και πολλοί τραυματίες.

«Τι θα φάνε τα παιδιά μας»

Ο Αλμπόρζ, έμπορος υφασμάτων στο Ισφαχάν και πατέρας τεσσάρων παιδιών, έκλεισε το κατάστημά του και βγήκε στους δρόμους, μαζί άλλους εμπόρους σε όλο το Ιράν που κατέβασαν ρολά και φοιτητές που κατέλαβαν τις πανεπιστημιουπόλεις, διαμαρτυρόμενοι για την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών.

«Τι θα φάνε τα παιδιά μου; Πρέπει να κουβαλάμε βαλίτσες με μετρητά μόνο και μόνο για να αγοράσουμε ψωμί; Σας φαίνεται αυτό φυσιολογικό;» είπε ο Αλμπόρζ στον Guardian τηλεφωνικά, μιλώντας με ψευδώνυμο από φόβο.

Η πρωτοφανής υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, με το ιρανικό ριάλ να έχει χάσει πάνω από 56% της αξίας του μέσα σε έξι μήνες – αποτέλεσε το σημείο καμπής για μια ήδη δοκιμαζόμενη οικονομία και κοινωνία, γράφει ο Guardian.

Kuhdasht, Iran: Bahman Square on fire 🔥 as protests take the city pic.twitter.com/v06zJWBv2Z — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 1, 2026

Η κατάρρευση του νομίσματος έχει προκαλέσει εκτίναξη του πληθωρισμού, με τις τιμές των τροφίμων να είναι κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 72% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Το Ιράν υφίσταται, εξάλλου, σκληρές διεθνείς κυρώσεις, οι οποίες έχουν τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, καθώς η χώρα δυσκολεύεται να αποκτήσει πρόσβαση σε «παγωμένα» κεφάλαια στο εξωτερικό και σε ξένο συνάλλαγμα, πρόβλημα που επιτείνεται από την αυξανόμενη εξάρτησή της από τις εισαγωγές.

Οι διαδηλώσεις είναι οι μεγαλύτερες στο Ιράν από το 2022, όταν οι Ιρανοί ξέσπασαν σε οργή μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία πέθανε στα χέρια της αστυνομίας, αφού συνελήφθη επειδή δεν φορούσε «σωστά» το χιτζάμπ της.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Ιράν έχουν πλημμυρίσει από βίντεο διαδηλωτών που φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα και πετούν πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας. Σε ένα βίντεο από την Τεχεράνη, ένας άνδρας προτάσσει το σώμα του απέναντι σε μηχανές των υπηρεσιών ασφαλείας, την ώρα που πλήθη διαδηλωτών τρέχουν να ξεφύγουν από τα δακρυγόνα.

Αν και οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν ως κινητοποιήσεις ενάντια στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, έχουν διευρυνθεί ώστε να εκφράσουν ευρύτερα παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται το Ιράν. Ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών, καταστηματάρχες και φοιτητές έχουν αρχίσει να φωνάζουν «θάνατος στον δικτάτορα» και «γυναίκα, ζωή, ελευθερία» – συνθήματα που μπορεί να οδηγήσουν πολλούς ανθρώπους στη φυλακή.

Ο Αλμπορζ είπε στον Guardian: «Εδώ και χρόνια έχουμε αλλάξει, αργά αλλά σταθερά, τον τρόπο ζωής μας εξαιτίας αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης. Αυτό ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο. Θέλαμε να φύγει αυτό το καθεστώς και τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να κυβερνά».

Η κυβέρνηση, που παραμένει κλονισμένη από τον σκληρό 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, έχει καλέσει σε διάλογο με τους ηγέτες των διαδηλώσεων. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τα «νόμιμα αιτήματα» των διαδηλωτών.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές αντιμετωπίζουν με καχυποψία την πρόταση, πιστεύοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια να οικειοποιηθεί η κυβέρνηση τα αιτήματά τους και να σκοτώσει τη δυναμική αυτού του σπάνιου κινήματος διαμαρτυρίας.

«Πρέπει να είσαι αφελής για να πιστεύεις ότι οι Ιρανοί εμπιστεύονται αυτή την κυβέρνηση ή το καθεστώς», είπε ο Φαρχάντ, ένας 19χρονος φοιτητής που συμμετέχει ενεργά στο κίνημα διαμαρτυρίας και μίλησε επίσης με ψευδώνυμο.

