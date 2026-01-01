Πρέβεζα: Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονος που… κυνηγούσε πουλιά και αυτοπυροβολήθηκε

Ενα δεκαεξάχρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας τραυματιστεί από κυνηγετικό όπλο με το οποίο φέρεται να… κυνηγούσε πουλιά.

Οπως ανέφεραν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς τοπικά Μέσα, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ο ανήλικος γλίστρησε και έπεσε και κατά την πτώση έγινε η εκπυρσοκρότηση.

Αμεσα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Αρτας όπου διασωληνώθηκε και αναμενόταν να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το όπλο στα χέρια του παιδιού.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πήρε κρυφά το όπλο του πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη αρχικά και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News