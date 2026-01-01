Ολλανδία: Πρωτοχρονιά με νεκρούς, πρωτοφανή βία και πυρκαγιά σε ιστορικό ναό

Πυρκαγιά κατέστρεψε ιστορικό ναό του 19ου αιώνα στο Αμστερνταμ, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς η οποία σημαδεύτηκε από δύο θανάτους που συνδέονται με πυροτεχνήματα αλλά και από πρωτοφανή βία κατά της αστυνομίας.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες στο Vondelkerk, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, με θέα σε ένα από τα κυριότερα πάρκα της πόλης από το 1872.

Ο πύργος ύψους 50 μέτρων κατέρρευσε και η στέγη υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές του Αμστερνταμ.

Η πρόεδρος της συνδικαλιστικής ένωσης της ολλανδικής αστυνομίας Νίνε Κόοιμαν κατήγγειλε πρωτοφανή περιστατικά βίας σε βάρος της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αξιωματικός δήλωσε πως και η ίδια στοχοθετήθηκε τρεις φορές από ρίψεις πυροτεχνημάτων και άλλων εκρηκτικών, την ώρα που περιπολούσε στο Αμστερνταμ.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι αρχές εξέδωσαν έναν σπάνιο συναγερμό σε εθνικό επίπεδο στα κινητά τηλέφωνα, προειδοποιώντας τον πληθυσμό να μην καλεί τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, παρά μόνο για πραγματικά σοβαρή ανάγκη.

Επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας και των πυροσβεστικών δυνάμεων καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Στην πόλη Μπρέντα, άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον της αστυνομίας.

Δύο άνθρωποι, ένας 17χρονος και ένας 38χρονος, σκοτώθηκαν σε περιστατικά που συνδέονται με πυροτεχνήματα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ηταν η τελευταία Πρωτοχρονιά πριν από την προγραμματισμένη απαγόρευση των πυροτεχνημάτων, αν και οι Ολλανδοί φαίνεται να έχουν αγοράσει σε πολύ μεγάλες ποσότητες.

Σύμφωνα με την ολλανδική Ενωση πυροτεχνίας, οι πολίτες δαπάνησαν φέτος ένα ποσό ρεκόρ ύψους 129 εκατ. ευρώ σε πυροτεχνήματα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News