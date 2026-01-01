Η βιομηχανία της αισιοδοξίας τον Ιανουάριο

Ο Ιανουάριος δεν είναι απλώς ένας μήνας. Είναι ένα κόνσεπτ. Μια συλλογική σύνοψη που μας παραδίδεται κάθε χρόνο χωρίς να τη ζητήσουμε: «Νέα αρχή», «καθαρό μυαλό», «φρέσκοι στόχοι», «όλα γίνονται». Αν ο Ιανουάριος είχε ήχο, θα ήταν το ντινγκ μιας ειδοποίησης που σου υπενθυμίζει ότι δεν έχεις προλάβει ακόμα να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Τις πρώτες μέρες του χρόνου, η αισιοδοξία δεν εμφανίζεται αυθόρμητα. Παράγεται, συσκευάζεται και διανέμεται προς πάσα κατεύθυνση. Είναι μια μικρή αλλά στιβαρή βιομηχανία που δουλεύει υπερωρίες και βγάζει από εμψυχωτικά αποφθέγματα, μέχρι προγράμματα γυμναστικής, εφαρμογές για προγραμματισμό και αποτοξίνωση, podcasts που υπόσχονται νέα ξεκινήματα και άρθρα που οι τίτλοι τους σε πιάνουν από τα μούτρα και σου λένε ότι φέτος πρέπει να είναι η χρονιά σου. Και αν δεν είναι; Τότε μάλλον κάτι δεν έκανες σωστά.

Η αισιοδοξία του Ιανουαρίου δεν έχει υπομονή, ούτε και μεγάλη ενσυναίσθηση, αν και καμώνεται ότι έχει. Δεν σε ρωτάει πώς είσαι. Δεν αναγνωρίζει ότι κουβαλάς ακόμα τον περσινό εαυτό σου, με τα ίδια άγχη, τις ίδιες εκκρεμότητες και τον ίδιο λογαριασμό ρεύματος. Σε προσπερνάει και σου κουνάει το δάχτυλο, λέγοντάς σου «Προχώρα. Μπροστά. Χαμογέλα». Είναι μια αισιοδοξία επιτακτική, σχεδόν αυταρχική. Οχι εκείνη που γεννιέται σιγά-σιγά, αλλά εκείνη που πρέπει να φορεθεί σαν καινούργιο παλτό, ακόμα κι αν έξω δεν κάνει κρύο.

Υπάρχει κάτι βαθιά ειρωνικό σε αυτόν τον συγχρονισμό. Ο Ιανουάριος είναι σκοτεινός, κρύος και οικονομικά αφιλόξενος. Εχουμε ξοδευτεί κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το σώμα είναι ακόμα κουρασμένο, το μυαλό αργεί να πάρει μπρος. Και όμως, ακριβώς τότε, μας ζητείται να είμαστε φωτεινοί. Να θέτουμε στόχους. Να κάνουμε πλάνα πενταετίας. Να σηκωθούμε νωρίς για να αδράξουμε τη μέρα, να τρώμε σωστά για ν’ αδράξουμε την υγεία, να σκεφτόμαστε θετικά για ν’ αδράξουμε την ευτυχία. Λες και η αλλαγή δεν είναι διαδικασία αλλά κουμπί. Το πατάς και μπαίνεις σε άλλη τροχιά, όπως ένα τηλεκατευθυνόμενο τρενάκι.

Η βιομηχανία της αισιοδοξίας δεν αντέχει τη μετριοπάθεια. Δεν έχει χώρο για το «βλέπουμε», το «ίσως» ή το «θα προσπαθήσω». Θέλει αποφασιστικότητα, καθαρούς στόχους, μια σαφή αφήγηση που θα την ακολουθήσεις όπως ο ηθοποιός το σενάριο. Σου ζητάει να πεις με βεβαιότητα πού θα βρίσκεσαι στο τέλος της χρονιάς. Αν νιώθεις μπερδεμένος, είσαι εκτός κλίματος. Αν απλώς συνεχίζεις χωρίς φανφάρες, δεν πουλάς.

Η σκληρή αλήθεια βέβαια είναι ότι η αισιοδοξία αυτή δεν αφορά τόσο το μέλλον όσο την κατανάλωση. Για να είσαι αισιόδοξος, πρέπει να αγοράσεις τα σωστά εργαλεία, τη σωστή στρατηγική, το πρόγραμμα, τη νοοτροπία. Ολα αγοράζονται πια, υλικά και νοητά μπαίνουν όλα σε κοστολόγηση. Το ίδιο και η ελπίδα. Οπως αποδεικνύεται κάθε Ιανουάριο, έχει κι αυτή ένα κόστος. Και αν δεν αποδώσει, δεν φταίει το προϊόν που είναι σκάρτο, φταις εσύ που δεν το πίστεψες αρκετά.

Το πρόβλημα δεν είναι η αισιοδοξία αυτή καθαυτή. Είναι χρήσιμη, απαραίτητη και ανθρώπινη. Το πρόβλημα είναι όταν μετατρέπεται σε υποχρέωση. Οταν δεν αφήνει χώρο για σιωπή, αμφιβολία και κόπωση, όταν δεν αναγνωρίζει ότι για πολλούς ανθρώπους, ο Ιανουάριος δεν είναι αρχή, είναι απλώς συνέχεια, και μάλιστα δύσκολη.

Υπάρχει κάτι απελευθερωτικό στο να επιτρέπεις στον Ιανουάριο να είναι ένας ακόμα μήνας. Μεταβατικός και αμήχανος, χωρίς μεγάλες υποσχέσεις. Είναι ανακουφιστικό να μην τον φορτώνεις με νοήματα που δεν αντέχει. Να μην απαιτείς από τον εαυτό σου να ανθίσει μέσα στον χειμώνα. Ισως η πιο ειλικρινής στάση απέναντι στη νέα χρονιά δεν είναι η αισιοδοξία, αλλά η επιείκεια.

Και αν τελικά πρέπει να κρατήσουμε κάτι από όλο αυτό, δεν είναι το «φέτος θα αλλάξουν όλα», αλλά το πιο ταπεινό και ρεαλιστικό «φέτος θα συνεχίσουμε». Κάποιες μέρες καλύτερα, κάποιες χειρότερα. Χωρίς σλόγκαν και χωρίς αντίστροφη μέτρηση. Χωρίς την πίεση να είμαστε φωτεινοί τη στιγμή που μας λείπει φως. Το σίγουρο είναι ότι η βιομηχανία της αισιοδοξίας δεν μπορεί να μας το δώσει. Πρέπει να το βρούμε μέσα μας.

Καλή Χρονιά!

