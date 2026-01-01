Το τέλος ενός τηλεοπτικού έπους και η Stranger Things-mania 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά κάποιοι πέρασαν το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στον κινηματογράφο παρακολουθώντας το τελευταίο επεισόδιο του «Stranger Things» (αναμένονταν 1,1 εκατ. θεατές, με τα εισιτήρια για 3.500 προβολές σε περισσότερους από 600 κινηματογράφους να έχουν εξαντληθεί). Αλλά και στην Ευρώπη πολλοί ήταν εκείνοι που πέρασαν τις πρώτες ώρες του νέου έτους μπροστά από μια οθόνη, αφού το «The Rightside Up», όπως είναι ο τίτλος του πολυαναμενόμενου επεισοδίου, ήταν διαθέσιμο από τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα στη Βρετανία, από τις 02:00 δύο στην κεντρική Ευρώπη, και στην Ελλάδα τρεις ώρες μετά την έλευση του 2026.

Η σειρά-φαινόμενο επρόκειτο να ολοκληρωθεί με ένα επικό φινάλε, όπως είχαν υποσχεθεί οι αδελφοί Ντάφερ. Και παρότι η πέμπτη σεζόν έχει λάβει πιο χλιαρές κριτικές από τους θεατές, οι αριθμοί εξακολουθούν να αυξάνονται, τόσο ώστε να θεωρείται βέβαιο πως και το τελευταίο επεισόδιο του τελευταίου κύκλου θα σημειώσει επίσης ρεκόρ προβολών.

Μέσα σε μια δεκαετία (το πρώτο επεισόδιο του πρώτου κύκλου προβλήθηκε το καλοκαίρι του 2016) αυτά τα τέσσερα παιδιά, που κάποτε πολεμούσαν τέρατα σε ένα υπόγειο παίζοντας Dungeons & Dragons, ενηλικιώθηκαν δίνοντας τρομερές μάχες στον «Upside Down», τον σκοτεινό παράλληλο κόσμο της σειράς, βλέποντας τις σχέσεις τους να κλονίζονται, μαλώνοντας και φιλιώνοντας αρκετές φορές. Ο Γουίλ αποκάλυψε τελικά πως είναι ομοφυλόφιλος, η Νάνσι και ο Τζόναθαν χώρισαν (όπως επιβεβαίωσαν οι δημιουργοί της σειράς), ενώ η Ιλέβεν βρήκε την Κάλι, την αδελφή της.

Οσο για τη συνέχεια, ή μάλλον για το τέλος, «θέλω να παλέψεις για μια τελευταία φορά», εμφανίζεται να λέει με δάκρυα στα μάτια ο Χόπερ στην Ιλέβεν, στο trailer που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix ενόψει της προβολής του τελευταίου επεισοδίου.

Ο Ματ και ο Ρος Ντάφερ ολοκληρώνουν το αριστούργημά τους μέσα σε δύο ώρες και λίγα λεπτά, δίνοντας απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που «καίνε» τους φανατικούς οπαδούς της σειράς: Ποιος θα επιβιώσει από τη μάχη εναντίον του Βέκνα; Ποιος θα θυσιαστεί; Με ποιο τραγούδι της δεκαετίας του ’80 θα ολοκληρωθεί η ιστορία που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο;

Οταν το Netflix ανέβασε τα πρώτα τέσσερα επεισόδια του πέμπτου κύκλου, την Ημέρα των Ευχαριστιών, η πλατφόρμα «κράσαρε» προσωρινά λόγω του τεράστιου αριθμού συνδέσεων, με την πρεμιέρα να καταγράφεται ως η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του Netflix για αγγλόφωνη παραγωγή, με περίπου 60 εκατομμύρια προβολές σε μόλις πέντε ημέρες. Τα Χριστούγεννα κυκλοφόρησαν τα επόμενα τρία επεισόδια, ενώ το τελευταίο προβλήθηκε σε μεγάλες και μικρές οθόνες καθώς μας αποχαιρετούσε το 2025.

Ομως το «Stanger Things» αποδείχτηκε κάτι πολύ παραπάνω από μια εξαιρετικά δημοφιλής σειρά. H Repubblica κάνει λόγο για «Stranger Things-mania», για συναυλίες, ειδικές προβολές και θεματικές βραδιές σε όλον τον κόσμο, καθώς και για πάσης φύσεως σχετικά προϊόντα, από μπρελόκ, φλιτζάνια και κάλτσες μέχρι φωτιστικά, καφετιέρες για εσπρέσο, ακόμη και γαριδάκια.

Η τεράστια επιτυχία της σειράς σημαίνει πως «ό,τι αγγίζει το “Stanger Things” μετατρέπεται σε χρυσάφι», αναφέρει το ιταλικό δημοσίευμα, συμπεριλαμβανομένου του «Running up that Hill», του γνωστού τραγουδιού της Κέιτ Μπους, που ανέβηκε το αμερικανικό Top 10 hit τo καλοκαίρι του 2022, 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

«Πρόκειται για ένα κοινό πολιτισμικό φαντασιακό που θα διαρκέσει στον χρόνο», είπε, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα η Πάολα Νταλά Τόρε, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας με ειδίκευση στις τηλεοπτικές σειρές στο Πανεπιστήμιο LUMSA της Ρώμης.

