Τραμπ: «Δεν κοιμάμαι στις συσκέψεις, απλά κλείνω τα μάτια»

Ο αμερικανός πρόεδρος παίρνει περισσότερη ασπιρίνη από ό,τι συνιστούν οι γιατροί του. Δοκίμασε για λίγο να φοράει κάλτσες συμπίεσης για τους πρησμένους του αστραγάλους, αλλά σταμάτησε επειδή δεν του άρεσαν. Και μετανιώνει που υποβλήθηκε σε προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις, επειδή αυτό προκάλεσε εντατική παρακολούθηση της υγείας του.

Αυτά είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξη στην Wall Street Journal.

Ο Τραμπ, 79 ετών, ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέλαβε ποτέ την προεδρία των ΗΠΑ, δείχνει σημάδια γήρανσης τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, σύμφωνα με άτομα του στενού του περιβάλλοντος. Ωστόσο, έχει κατά καιρούς αγνοήσει τις συμβουλές των γιατρών του και έχει χλευάσει τις ευρέως αποδεκτές συστάσεις της ιατρικής κοινότητας, βασιζόμενος αντίθετα σε αυτό που αποκαλεί «καλή γενετική», γράφει η Wall Street Journal.

Ο Τραμπ κοιμάται λίγο και πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε αρκετές φορές να δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά. Οι βοηθοί και οι φίλοι του λένε ότι συχνά πρέπει να μιλάνε δυνατά στις συναντήσεις με τον πρόεδρο, επειδή δυσκολεύεται να ακούσει. Εκτός από το γκολφ, ο Τραμπ δεν ασκείται τακτικά και είναι γνωστό ότι ακολουθεί μια διατροφή πλούσια σε αλμυρά και λιπαρά τρόφιμα, όπως μπέργκερ και πατάτες τηγανιτές.

Η μεγάλη δόση ασπιρίνης που επιλέγει να παίρνει καθημερινά του προκαλεί μώλωπες, όπως είπε στην WSJ, και οι γιατροί τού έχουν συστήσει να μειώσει την δοσολογία. Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε να αλλάξει, επειδή παίρνει την ίδια δόση εδώ και 25 χρόνια. «Είμαι λίγο προληπτικός», είπε στην συνέντευξη.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος, και δεν θέλω παχύρευστο αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Θέλω ωραίο, λεπτό αίμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;», πρόσθεσε…

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι έχει προβλήματα ακοής. Αρνήθηκε επίσης ότι αποκοιμήθηκε σε πρόσφατες εκδηλώσεις στο Λευκό Οίκο και είπε ότι πάντα τα κατάφερνε με λίγες ώρες ύπνου.

«Απλά κλείνω τα μάτια μου. Είναι πολύ χαλαρωτικό για μένα. Μερικές φορές με φωτογραφίζουν να ανοιγοκλείνω τα μάτια μου και με πιάνουν να τα έχω κλειστά».

Είπε ότι συχνά ξεκινά την ημέρα του νωρίς σε ένα γραφείο στην κατοικία του Λευκού Οίκου, πριν κατέβει κάτω γύρω στις 10 π.μ. στο Οβάλ Γραφείο μέχρι τις 7 μ.μ. ή 8 μ.μ.

Ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το προσωπικό του να τροποποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να έχει λιγότερες, αλλά πιο σημαντικές συναντήσεις στις οποίες να μπορεί να αφιερώσει περισσότερη προσοχή — μια αλλαγή που δεν αποδίδει στην ηλικία, αλλά στην πιο αποτελεσματική χρήση του χρόνου του. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν στην WSJ ότι δεν έχουν ακόμη μειώσει το πρόγραμμά του.

Αφού διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια τον Ιούλιο, ο πρόεδρος εξήγησε ότι φόρεσε για λίγο κάλτσες συμπίεσης, αλλά σταμάτησε επειδή «δεν του άρεσαν».

Τον Απρίλιο, η ιατρική του εξέταση έδειξε ότι έπαιρνε φάρμακα για τη χοληστερόλη, μεταξύ άλλων.

