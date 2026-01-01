Συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας για την τραγωδία στην Ελβετία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, εξέφρασε με μήνυμά του στο Χ, τα βαθύτατα συλλυπητήρια του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά στον πρόεδρο της Ελβετίας Γκι Παρμελέν και στους πολίτες της χώρας για το δυστύχημα στο Κραν Μοντανά.

It was with great sadness that I learned of the tragic accident that occurred in Crans Montana, Switzerland. On behalf of the Greek people, and on my own behalf, I express my sincere condolences to the President of Switzerland @ParmelinG and to our Swiss friends. Our thoughts and… — President GR (@PresidencyGR) January 1, 2026

«Με μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της Ελβετίας και στους Ελβετούς φίλους μας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Συλλυπητήρια και από το ΥΠΕΞ

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε αρκετούς τραυματίες. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι προξενικές αρχές της Ελλάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί.

Profoundly shocked by the tragic event that occurred in Crans-Montana, Switzerland & which claimed many lives and left several people injured. Our sincere condolences go to the families of the victims. We wish a swift recovery for those injured. pic.twitter.com/iiXt1CUJwe — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 1, 2026

