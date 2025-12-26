Μα και ο Τσόμσκι στα αρχεία Επσταϊν;

Τι αποκαλύπτουν τα χιλιάδες πάσης φύσεως έγγραφα που συνεχίζουν να δημοσιοποιούνται (εν μέρει ελεγχόμενα και επιλεκτικά) από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων και πολλών φωτογραφιών, στις οποίες ο αυτόχειρας παιδεραστής ποζάρει έχοντας δίπλα ή πέριξ του από προέδρους, πρίγκιπες, διανοούμενους και μεγιστάνες της τεχνολογίας μέχρι ροκ σταρ, διάσημους σκηνοθέτες και εξέχοντες δημοσιογράφους;

Το ερώτημα θέτει σε ανάλυσή του ο Αλεσάντρο Τρότσινο της Corriere della Sera, διερωτώμενος συγκεκριμένα τι αποκαλύπτουν, όχι για τον Επσταϊν, αλλά για τις όποιες εκλεκτές γνωριμίες και επαφές του, καθώς και για όλους εμάς που κοιτάμε αυτές τις φωτογραφίες και καταλήγουμε στα όποια συμπεράσματα.

Για τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου που εξακολουθεί να απασχολεί την παγκόσμια κοινή γνώμη (και να προκαλεί πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ) γνωρίζουμε πλέον σχεδόν τα πάντα. Γνωρίζουμε πως ήταν ένα αχρείο υποκείμενο που χρησιμοποιούσε την ισχύ του με αχρείο τρόπο, ενώ για να την αυξήσει, επεδίωκε να συγχρωτίζεται με πάσης φύσεως προσωπικότητες.

Γνωρίζουμε επίσης πως ήταν ένας κατά συρροήν παιδεραστής και ότι ανάγκαζε τα θύματά του να συνευρίσκονται και με «φίλους» και «γνωστούς» του – το οποίο σημαίνει, προφανώς, ότι όποιος συμμετείχε στις παράνομες δραστηριότητές του είναι εξίσου ένοχος.

Υφίσταται, όμως, και το ζήτημα της ηθικής ευθύνης, με σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης να θεωρεί πως όλες αυτές οι προσωπικότητες που είχαν φιλικές σχέσεις και τακτικές επαφές με τον Επσταϊν δεν μπορεί να μη γνώριζαν ή, έστω, να μην υποψιάζονταν τι ακριβώς έκανε πίσω από τους προβολείς της δημοσιότητας ο διάσημος φίλος τους.

«Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Μπορεί να ενταχθεί στις τάξεις εκείνων που σπεύδουν να καταδικάσουν ή μεταξύ όσων τείνουν προς την απαλλαγή», σχολιάζει ο αρθρογράφος της Corriere. «Δεν κοστίζει τίποτα, δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια. Αρκεί να κοιτάξει κανείς μια φωτογραφία. Ενας διάσημος άνθρωπος φωτογραφίζεται δίπλα σε ένα άθλιο υποκείμενο. Υπάρχει και μια κοπέλα. Δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο. Είναι αυτό αρκετό για να τον κάνει και εκείνον άθλιο; Τραβάμε μια γραμμή και τον καταδικάζουμε ή τον αθωώνουμε; Η τρίτη επιλογή δεν μας περνάει από το μυαλό; Το “δεν γνωρίζω, το “προτιμώ να μην τον καταδικάσω, ούτε να τον αθωώσω”;»

Ενδεικτική είναι, σύμφωνα με τον Τρότσινο, η περίπτωση του Νόαμ Τσόμσκι. Ο 97χρονος γκουρού της αμερικανικής ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο πιο διάσημος γλωσσολόγος και φιλόσοφος των ΗΠΑ, θεωρητικός της κοινωνικής ειρήνης και υπόδειγμα ακεραιότητας, τελικά είχε πιο στενές σχέσεις με τον Επσταϊν από όσο είχε παραδεχτεί παλαιότερα (ακόμη και μετά την καταδίκη του πρώτου για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία το 2008, από δικαστήριο της Φλόριντα).

Μετά την κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων, τον προηγούμενο μήνα, ο Νόαμ Τσόμσκι φέρεται επίσης να παραδέχτηκε ότι έλαβε περίπου 270.000 δολάρια από έναν λογαριασμό που συνδεόταν με τον Επσταϊν, ενώ διευθετούσε την εκταμίευση κοινών κεφαλαίων που σχετίζονταν με τον πρώτο από τους δύο γάμους του – αν και ο καθηγητής του ΜΙΤ επέμεινε ότι «ούτε μια δεκάρα» δεν προήλθε απευθείας από τον παιδεραστή δισεκατομμυριούχο.

Σε κάθε περίπτωση, οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν τόσο στενές που οι δύο άνδρες σκέφτονταν ακόμη και να πάνε διακοπές μαζί. «Γιατί;», διερωτάται ο Τρότσινο. «Δεν γνωρίζουμε», απαντά. «Του προσέφερε γυναίκες;», συνεχίζει. «Δεν γνωρίζουμε». Γνωρίζουμε όμως ότι ο Επσταϊν κανόνισε μια συνάντηση μεταξύ του γηραιού στοχαστή και του ισραηλινού πρώην πρωθυπουργού Εχούντ Μπαράκ. «Γιατί;», συνεχίζει να διερωτάται ο ιταλός σχολιαστής. «Ηταν και ο Μπαράκ συνένοχος;»

«Η επίδραση της απεριόριστης περιέργειας, των εκτεταμένων γνώσεων, των διεισδυτικών ιδεών και των στοχαστικών εκτιμήσεων του Τζέφρι, απλώς ενισχύεται από τη χαλαρή ανεπίσημη παρουσία του, χωρίς ίχνος επιτηδειότητας. Γρήγορα έγινε πολύτιμος φίλος και τακτική πηγή πνευματικής […] διέγερσης», φέρεται να έγραψε ο Τσόμσκι σε μια συστατική επιστολή για τον Επσταϊν. «Είναι όμως αυθεντική αυτή η επιστολή;», διερωτάται και πάλι ο Αλεσάντρο Τρότσινο, σημειώνοντας πως δεν είναι χειρόγραφη και δεν φέρει ούτε ημερομηνία ούτε υπογραφή, ενώ το όνομα του Τσόμσκι είναι απλώς δακτυλογραφημένο.

«Μπορούμε να διανοηθούμε πως ένας αδίστακτος χρηματιστής, ένας παιδεραστής, θα μπορούσε να αποτελεί πηγή πνευματικής διέγερσης», όπως φέρεται να έγραψε ο Τσόμσκι; «Το Κακό δεν αποκλείει συγκεκριμένες πνευματικές αρετές ούτε τις διασυνδέσεις. Αντιθέτως, μερικές φορές τις απαιτεί, ώστε να κρύβεται καλύτερα», απαντά ο Ιταλός.

Ο Γκρεγκ Γκράντιν, καθηγητής Ιστορίας στο Γέιλ και μέλος της συντακτικής ομάδας του νεοϋορκέζικου The Nation, ενός από τα πιο παλιά και προοδευτικά/αριστερά έντυπα των ΗΠΑ, σε ένα εκτενές άρθρο του, καταρχάς εξηγεί πως «κατά τη διάρκεια της μακράς ζωής του ο Νόαμ Τσόμσκι ανεχόταν τους ανόητους, τους απατεώνες και τους κόλακες, τους περίεργους και τους εγκληματίες. Ο Τσόμσκι απέκτησε νωρίς στην καριέρα του τη φήμη κάποιου του οποίου η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή. Μιλούσε σε όποιον χτυπούσε και απαντούσε σε κάθε επιστολή που ελάμβανε».

Οσο για τον πυρήνα του σκανδάλου, «ο Τσόμσκι, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν ενεπλάκη σε κανένα από τα εγκλήματα του Επσταϊν. Αντιθέτως, φαίνεται να ήταν μία από τις πολλές επαφές που καλλιέργησε ο Επσταϊν όλα αυτά τα χρόνια», γράφει ο Γκρεγκ Γκράντιν. Αναφέρει, όμως, πως η αποκάλυψη των στενών σχέσεων μεταξύ του παιδεραστή και του στοχαστή σόκαρε πολλούς, «κυρίως επειδή η κριτική των ελίτ της εξουσίας από τον Τσόμσκι φαίνεται να μη συνάδει με τη φιλία του με τον Επσταϊν, ο οποίος ενσάρκωσε όλη τη σαπίλα αυτών των ελίτ», εξηγεί ο αμερικανός ιστορικός.

Σημειώνει επίσης: «Δεν γνωρίζω τι γνώριζε ο Τσόμσκι, αν γνώριζε κάτι, για το δίκτυο εμπορίας παιδιών του Επσταϊν. Ούτε γνωρίζω τι γνώριζε ο Τσόμσκι, αν γνώριζε κάτι, για τον ρόλο του Επσταϊν στην προώθηση των ισραηλινών συμφερόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες». Το ζήτημα στην προκειμένη είναι πως ο Τσόμσκι δεν μπορεί να απαντήσει, έχει να μιλήσει δημοσίως ή στα ΜΜΕ από τον Ιούνιο του 2023, αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο επηρέασε σοβαρά την ικανότητά του να μιλάει και να γράφει.

Πάντως, σύμφωνα με τον Γκρεγκ Γκράντιν, το ότι ο Τσόμσκι κατέληξε να συνομιλεί και να συγχρωτίζεται με τον Επσταϊν δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως ο κορυφαίος διανοητής ανήκε στη λεγόμενη «τάξη Επσταϊν». «Εχω γνωρίσει κάθε είδους ανθρώπους, ανάμεσά τους και εγκληματίες πολέμου», ήταν η κοφτή απάντησή του ίδιου του στοχαστή στις αρχές του 2023, όταν ήρθαν στο φως οι πρώτες αναφορές για τη σχέση του με τον Επσταϊν.

Μεταξύ των αρχείων που κοινοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες περιλαμβάνεται και μια φωτογραφία του Τσόμσκι με τον Στιβ Μπάνον σε μια από τις συναντήσεις του Επσταϊν. «Ο εισηγητής της γενετικής-μετασχηματιστικής γραμματικής μαζί με τον θεωρητικό του “flood the zone with shit” (“πλημμυρίστε τη ζώνη με σκατά”, με στόχο τον αποπροσανατολισμό). Περίεργο, σωστά; Λάμβανε μήπως χρήματα ο Νόαμ από τον Στιβ; Μήπως είχε προσχωρήσει κρυφά στο κίνημα MAGA;», συνέχισε να διερωτάται ο Αλεσάντρο Τρότσινο.

