Φίλος του Επσταϊν και ο Τσόμσκι; Τι λένε τα επίσημα στοιχεία

«Εύχομαι να περάσατε υπέροχα! Ο Νόαμ και εγώ ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα στα γενέθλιά σας και να σας ευχηθούμε». Αυτό το μήνυμα έστειλε τον Ιανουάριο του 2017 στον αμερικανό Κροίσο, βιαστή κοριτσιών και προαγωγό, Τζέφρι Επσταϊν, η Βαλέρια Βάσερμαν, σύζυγος του αμερικανού «διάσημου φιλοσόφου» και πανεπιστημιακού Νόαμ Τσόμσκι, έγραψε η Corriere della Sera. Και συμπλήρωσε ότι ο Τσόμσκι με τον Επσταϊν είχε «κάποιες συζητήσεις ακαδημαϊκής φύσεως».

Σε ορισμένα email από τα αρχεία που δημοσιοποίησε προσφάτως το Κογκρέσο «ο Τσόμσκι και ο Επσταϊν συζητούν για μουσική και για διακοπές». Μάλιστα ο Τσόμσκι «φαίνεται να παραδέχεται ότι έλαβε 270.000 δολάρια από τραπεζικό λογαριασμό συνδεδεμένο με τον Επσταϊν, την εποχή που εκείνος διαχειριζόταν υπόθεση εκταμίευσης αμοιβαίων κεφαλαίων». Η Corriere θύμισε, πάντως ότι «κατά το παρελθόν ο Τσόμσκι είχε αρνηθεί ότι στη ζωή του έλαβε έστω και ένα σεντ από τον Κροίσο».

Υπάρχει και κάτι ακόμη, οπωσδήποτε επιλήψιμο για τον Τσόμσκι. «Σε ένα αχρονολόγητο προσχέδιο συστατικής επιστολής [για χρήση από τον Επσταϊν] ο Τσόμσκι τον επαινεί. Το σημείωμα επιγράφεται «Για κάθε ενδιαφερόμενο», υπογράφεται από τον καθηγητή του Πανεπιστήμιο της Αριζόνα Νόαμ Τσόμσκι [ο Τσόμσκι κατέλαβε το πόστο το 2017] και βεβαιώνει ότι ο Επσταϊν εξήγησε στον επιστολογράφο το χάος που λέγεται παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τρόπο που τα media δεν κατάφεραν ποτέ να το κάνουν’».

Στο ίδιο έγγραφο ο Τσόμσκι δηλώνει ότι ο Επσταϊν είχε εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών επαφών: «Μια ημέρα που συζητούσαμε για τις Συμφωνίες του Οσλο, ο Τζέφρι σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον νορβηγό διπλωμάτη». Σε άλλη περίπτωση κανόνισε συνάντηση μεταξύ του Τσόμσκι και του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ. Το ύφος της επιστολής είναι εύγλωττο.

«Ο αντίκτυπος της παράξενης περιέργειας του Τζέφρι, της τεράστιας γνώσης του, των διεισδυτικών του ιδεών και των στοχαστικών εκτιμήσεών του ενισχύθηκε περαιτέρω από την άτυπη άνεσή του, απαλλαγμένη από κάθε ίχνος επιτηδειότητας. Γρήγορα έγινε ένας πολύτιμος φίλος και συνεχής πηγή πνευματικής επικοινωνίας και έμπνευσης». Ως γνωστόν, ο Επσταϊν πέθανε προφυλακισμένος το 2019 και υπό περίεργες συνθήκες, ενώ ανέμενε τη δίκη του για παιδεραστία. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία. Ο Τσόμσκι είναι σήμερα 96 ετών και ζει στη Βραζιλία.

