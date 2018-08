Είναι πολλά τα σκουπίδια Λιούις Χάμιλτον…

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes Λιούις Χάμιλτον επισκέφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη Μύκονο, όπου διασκέδασε με φίλους του, ενώ αργότερα καθάρισε μια παραλία γεμάτη με πλαστικά σκουπίδια.

Ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως εξελίσσεται σε λάτρη της Μυκόνου. Και όπως είναι γνωστό, όποιος αγαπάει, φροντίζει. Ο Βρετανός αξιοποίησε το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1 για διακοπές στο νησί των ανέμων παρέα με το μοντέλο Γουίνι Χάρλοου και άλλους φίλους του. Μάλιστα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που επισκέπτεται ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 το κοσμικό νησί, το οποίο φαίνεται ότι τον έχει μαγέψει.

Οσο όμως κι αν τον έχει μαγέψει με την ομορφιά του, ο Χάμιλτον δεν έκλεισε τα μάτια στους σορούς σκουπιδιών που έβλεπε να σχηματίζονται σε διάφορα σημεία της παραλίας, αποτελώντας όχι μόνο αισθητική παραφωνία, αλλά, το κυριότερο, άλλο ένα οικολογικό καμπανάκι ότι αν δεν χειριστούμε το πλαστικό όπως πρέπει, θα μας εκδικηθεί πολύ άσχημα.

Ο Λιούις άλλωστε δεν είναι απλά ένας κορυφαίος οδηγός αγώνων, αλλά ενδιαφέρεται και δραστηριοποιείται και σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι για παράδειγμα η προστασία των ζώων. Μάλιστα, εδώ και λίγο καιρό έχει γίνει χορτοφάγος, ενώ τώρα μας έδειξε και τις οικολογικές ευαισθησίες του.

I’m in just one of so many beautiful parts of the world today when we stumbled across this mess. We couldn’t stand by, we had to do something. We all need to act, we must stop supporting companies that are blindly fixated on their profits at the expense of our beautiful planet!🌎 pic.twitter.com/CBG0VD0jOs

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 7, 2018