O μισογυνισμός παρελαύνει – με σημαιοφόρο γυναίκα

«Είστε παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη» ξέρασε χολή η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Ακη Σκέρτσο. «Η σύζυγός σας τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών». Ακούμε καλά; Πώς καταντήσαμε έτσι; Το αρθρώνει αυτό γυναίκα για γυναίκα; Το ακούει το Δικαστικό Σώμα; Το ακούει; Θα μείνουν απαθείς; Δεν είναι ντροπή προς την Αυγή Ανδοσίδου, σύζυγο Σκέρτσου, είναι ντροπή για όλες τις γυναίκες. Νιώθω την ντροπή επάνω καταπάνω μου, ακριβώς επειδή η ντροπή είναι το πιο περίεργο συναίσθημα. Τη νιώθει αυτός που δεν του αναλογεί και την αποδιώχνει, τη φτύνει αυτός που θα έπρεπε να τον λούζει.

Ο Ακης ερωτεύτηκε την Αυγή το 2000. Είκοσι πέντε χρόνια μαζί. Η Αυγή ήταν κορίτσι με ισχυρή, μα καθόλου οχλαγωγική προσωπικότητα, μια «ροκού» εκείνης της εποχής. Σπούδαζε Αγγλική Φιλολογία στο American College της Θεσσαλονίκης, εκεί και γνωρίστηκαν, και στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο του Εσεξ στην Αγγλία και συγκεκριμένα στις Κριτικές και Πολιτισμικές σπουδές. Στα 30 της χρόνια, ενεργητικά ανήσυχη ούσα, έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσει στη Νομική, όπως και το κατάφερε.

Πήρε το πτυχίο της από το ΑΠΘ το 2005 και το 2008 έδωσε εξετάσεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών, κάτι που επίσης κατάφερε. Στη Διοικητική Δικαιοσύνη. Το 2009 διορίστηκε Πάρεδρος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου και το 2010 προήχθη σε Πρωτοδίκη και τοποθετήθηκε στον Πύργο Ηλείας. Το 2013 μετατέθηκε στην Αθήνα και το 2023 προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών και τοποθετήθηκε εκ νέου στον Πύργο Ηλείας. Το 2025, έπειτα από δύο χρόνια εκτός Αθηνών, όπως και επιτάσσει ο νόμος, τότε και μόνο τότε, επέστρεψε στην Αθήνα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συνάδελφοί της την τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και διετέλεσε μέλος της Ενωσης Διοικητικών Δικαστών τη διετία 2017-2019, από την οποία και αποχώρησε το 2019.

Ενημερωτικά και βοηθητικά στη μελέτη της επαγγελματικής διαδρομής της, ας αναφέρουμε ότι βάσει του Συντάγματος, οι προαγωγές των δικαστών κρίνονται από ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου κληρώνονται και είναι αποκλειστικά δικαστές. Και ως τελευταίο, ότι στην καριέρα της έβγαλε μια από τις πρώτες αποφάσεις εναντίον του κράτους, που επιδίκασαν αποζημίωση στους συγγενείς των θυμάτων για τις φωτιές της Ηλείας σε χρόνο που ο σύζυγός της ήταν στο γραφείο του Στουρνάρα.

Με τον Ακη Σκέρτσο παντρεύτηκαν το 2010. Από τη γνωριμία τους μετράνε μαζί είκοσι πέντε χρόνια. Από τα πιο αγαπημένα, υποστηρικτικά, κοινωνικά χαμηλότονα ζευγάρια, με τα πόδια στη γη. Απέκτησαν έναν γιο.

Στα τόσα χρόνια χρονογραφήματος έχω δει πολλά και για άλλα τόσα έχω γράψει. Εχουμε ζήσει ΤΕΙ να εκσφενδονίζονται σε πανεπιστήμια μαζί με τις καθηγήτριές τους, συζύγους πρωθυπουργών, νηπιαγωγούς, να εκσφενδονίζονται χειρουργοί. Εχουμε ζήσει και μέρες Θάνου ως πρώτης γυναίκας Πρωθυπουργού της χώρας μας. Να τη χαιρόμαστε στην εθνική Ιστορία μας! Τι να τα λέμε; Μαζί, συμπολίτες μου, ζούμε σε τούτα τα μέρη. Ωστόσο, μελετώντας την επαγγελματική διαδρομή αυτής της γυναίκας, μπορεί κανείς να διατυπώσει μομφή εις βάρος της για οτιδήποτε;

Αν τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την τοξικότητα στο αίμα… Ελάχιστες μέρες πριν η εφημερίδα «Αυγή» δημόσια ομολόγησε το έγκλημά της αφού, βεβαίως, πρώτα είχε στοχεύσει κατάστηθα.

Σας παρακαλώ, διαβάστε τη δημόσια ομολογία τους και μελετήστε κατάντημα και αδιέξοδο νοημόνων: «Επειτα από προσεκτικότερη δημοσιογραφική έρευνα, διαπιστώσαμε το λάθος του δημοσιεύματος με το οποίο αναφερθήκαμε δυσμενώς σε βάρος της Προέδρου Πρωτοδικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κας Αυγής Ανδοσίδου, προβαίνοντας σε εσφαλμένους για εκείνη ισχυρισμούς ότι ΔΗΘΕΝ είναι πασίγνωστο όχι μόνο στους συναδέλφους της αλλά και σε αγανακτισμένους δικηγόρους και απελπισμένους διαδίκους και γενικώς σε κάθε παροικούντα την Ιερουσαλήμ των Διοικητικών Δικαστηρίων, ότι οι αποφάσεις που χρεώθηκε, δηλαδή ανέλαβε να εκδώσει και δεν εξέδωσε, είναι τόσο πολλές, που αν τις βάλει κανείς δίπλα δίπλα φτάνουν… μέχρι το κτίριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, αν όχι παραπέρα», ΑΛΛΑ δώστε τώρα προσοχή «Το ΑΛΗΘΕΣ είναι ότι η Αυγή Ανσονίδου δεν υπέπεσε σε καμία απολύτως δεοντολογική ή πειθαρχική παράβαση κατά την άσκηση του λειτουργήματός της, αφού όπως διαγνώσαμε ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ όλες οι εις βάρος της αιτιάσεις μας αποτελούσαν εσφαλμένες κρίσεις μας από εσφαλμένη πληροφόρησή μας επί της ουσίας, τις οποίες και ανακαλούμε σεβόμενοι την τιμή και την υπόληψή της».

Χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξέρασε οχετό σε μια εργαζόμενη γυναίκα κατηγορώντας την ότι; Οτι τι; Δεν έθιξε την Αυγή, έθιξε κάθε γυναίκα. Εθιξε την αυτονομία της. Ενας μισογυνισμός στο τέρμα του. Αναρωτιέμαι αυτός ο βάλτος τι μήνυμα στέλνει σε ανθρώπους φυσιολογικούς, χαμηλότονους, με αίσθηση καθήκοντος. Ποιος υγιής οργανισμός θα μπει στην πολιτική; Ποιος υγιής οργανισμός, με μια σχέση υγιή, μια σύντροφο, μια οικογένεια, θα αντέξει την είσοδο σε Κολοσσαίο; Σίχαμα και θλίψη.

ΥΓ. 1 Πώς να καταλάβει μια γυναίκα που πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της και σκαλοπάτιασε για να καμαρώσει σε θέση εξουσίας τον αγαπημένο της!.. Πώς να αντιληφθεί την αξιοπρέπεια της αυτόνομης πορείας μιας άλλης; Εμείς είναι το θέμα να αντιληφθούμε με τι έχουμε να κάνουμε.

ΥΓ. 2 Η νομικός Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακύκλωσε ψεύδος αν και γνώριζε την αλήθεια, όπως άλλωστε τη διατυμπάνισε η εφημερίδα «Αυγή» σε όλο το διαδίκτυο.

