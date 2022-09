Πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ

Απεβίωσε στα 96 της χρόνια η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης το Μπάκιγχαμ, γνωστοποιώντας, παράλληλα, ότι στο θρόνο της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και άλλων βασιλείων της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ανεβαίνει ο Κάρολος.

«Η Βασίλισσα πέθανε απόψε ειρηνικά στο Μπαλμόραλ, αυτό το απόγευμα. Ο Βασιλιάς και η σύζυγος του θα παραμείνουν απόψε στο Μπαλμόραλ και θα επιστρέψουν στον Λονδίνο αύριο», ανέφερε το παλάτι στη λιτή ανακοίνωσή του.

Τις αμέσως προηγούμενες ώρες επικράτησε ανησυχία στη χώρα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας, καθώς τα ανάκτορα είχα κάνει γνωστό ότι «έπειτα από νέα αξιολόγηση το πρωί, οι γιατροί της βασίλισσας ανησυχούν για την υγεία της Αυτής Μεγαλειότητας και συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση» στο κάστρο Μπαλμόραλ, μία από τις κατοικίες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία, όπου, στο μεταξύ, είχαν σπεύσει οι στενοί της συγγενείς.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022