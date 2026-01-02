Νορβηγία: Αυξήθηκαν οι καταγγελίες κακοποιημένων γυναικών μετά τη δίωξη του πρίγκιπα

Ολοένα και περισσότερες γυναίκες στη Νορβηγία καταγγέλλουν κακοποίηση και σεξουαλική επίθεση από τους συντρόφους τους, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη μέλους της βασιλικής οικογένειας, που κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς.

Το προσωπικό του μεγαλύτερου οργανισμού για τη γυναικεία υγεία στη Νορβηγία ελπίζει ότι το σκάνδαλο που έχει συνταράξει τη χώρα θα βοηθήσει στην «άρση των ταμπού».

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο 28χρονος γιος της πριγκίπισσας διαδόχου, Μέτε Μάριτ, πρόκειται να δικαστεί τον Φεβρουάριο αντιμετωπίζοντας 32 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βιασμών, ενδοοικογενειακής κακοποίησης πρώην συντρόφου και παράνομης βιντεοσκόπησης γυναικών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.

Ο δικηγόρος του, Πέταρ Σεκούλιτς, δήλωσε ότι ο Χόιμπι «αρνείται όλες τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και την πλειονότητα των κατηγοριών που αφορούν βία».

Ο πελάτης του θα «παρουσιάσει μια λεπτομερή περιγραφή της δικής του εκδοχής των γεγονότων ενώπιον του δικαστηρίου», πρόσθεσε.

Ο Χόιμπι, ο πατριός του οποίου είναι ο Χάακον, πρίγκιπας διάδοχος και μελλοντικός βασιλιάς της Νορβηγίας, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης 10 ετών εάν κριθεί ένοχος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες.

Η Μέι Μπριτ Μπουχάουγκ, γενική γραμματέας του οργανισμού δημόσιας υγείας γυναικών Sanitetskvinnene, δήλωσε ότι το προσωπικό της κατέγραψε αύξηση στον αριθμό των γυναικών που αναφέρουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής επίθεσης.

Πρόσθεσε ότι αναμένουν περαιτέρω αύξηση των καταγγελιών όταν ξεκινήσει η δίκη.

«Το προσωπικό στα Κέντρα Υγείας έχει δει αύξηση στις γυναίκες που επικοινωνούν για να ζητήσουν βοήθεια και συμβουλές έπειτα από περιστατικά βίας και σεξουαλικής επίθεσης.

»Η κάλυψη περιπτώσεων όπως αυτή του Χόιμπι από τα μέσα ενημέρωσης μειώνει τον δισταγμό τους να ζητήσουν βοήθεια.

»Το γεγονός ότι οι γυναίκες ζητούν βοήθεια πιο εύκολα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς σπάει τα ταμπού», δήλωσε η Μπουχάουγκ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Νορβηγικού Κέντρου Μελετών Βίας και Τραυματικού Στρες, μία στις 10 γυναίκες στη Νορβηγία έχει βιώσει σοβαρή βία από έναν σύντροφο.

Η Μπουχάουγκ δήλωσε: «Παρότι είναι τραγική, φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να συμβάλει στην άρση της σιωπής γύρω από τη βία μεταξύ συντρόφων και τον βιασμό».

Την ίδια στιγμή, ένα νέο βιβλίο, την κυκλοφορία του οποίου προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποτρέψει ο Χόιμπι, ισχυρίζεται ότι πουλούσε ο ίδιος ο πρίγκιπας ναρκωτικά στους δρόμους του Οσλο. Ο Χόιμπι αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Στο μεταξύ, το σκάνδαλο φαίνεται πως πλήττει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας, επισήμανε ο Guardian.

Ο Κρεγκ Αεν Στόκντεϊλ, αρχηγός της ομάδας Norge som republikk (η Νορβηγία ως δημοκρατία), δήλωσε ότι τα μέλη της έχουν υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια – κυρίως, είπε, λόγω των κατηγοριών εναντίον του Χόιμπι.

«Σε μια κατά τα άλλα δημοκρατική, ισότιμη και φιλελεύθερη χώρα, η νορβηγική βασιλική οικογένεια, παραδοσιακά έχει δει υψηλά επίπεδα υποστήριξης. Ωστόσο, πολλοί Νορβηγοί επανεξετάζουν τώρα τη θέση τους απέναντι στη βασιλική οικογένεια, η οποία προηγουμένως θεωρείτο μια σχετικά ακίνδυνη ομάδα», είπε.

«Το συνεχιζόμενο σκάνδαλο έχει πραγματικά αμαυρώσει τη φήμη των νεότερων μελών της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού βασιλιά. Σε λίγα χρόνια μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ο αρχηγός του κράτους έχει μια χρόνια άρρωστη σύζυγο –η Μέτε Μάριτ αποκάλυψε πρόσφατα ότι θα έπρεπε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα– και έναν γιο στη φυλακή. Αυτό δεν είναι δίκαιο για κανέναν» σημείωσε.

