Μήπως έχει δίκιο ο Νικήτας Κακλαμάνης;

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι εξεταστικές επιτροπές των τελευταίων μηνών (για την τραγωδία των Τεμπών και την φαρσοκωμωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ) ήταν αποκαλυπτικές για το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Ή τουλάχιστον ενός τμήματός του.

Πέραν της ουσίας, της υποκρισίας και τελικά της αμφίβολης χρησιμότητας αυτής της διαδικασίας, που με ελάχιστες εξαιρέσεις έχει φέρει κάποια αποτελέσματα, η τηλεοπτική εικόνα από τις εργασίες των επιτροπών αυτών είναι καταλυτική, ιδιαιτέρως δε από αυτήν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με λιγοστές επίσης εξαιρέσεις –π.χ. Μιλένα Αποστολάκη, η οποία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι επιδεικνύει αξιέπαινη εργατικότητα και ταυτόχρονο σεβασμό στην πολιτική και κοινοβουλευτική δεοντολογία– οι συμμετέχοντες σε αυτήν την Επιτροπή, με δυσκολία τηρούν έστω τα προσχήματα. Είτε πρόκειται για τους μάρτυρες, είτε για βουλευτές της συμπολίτευσης, είτε φυσικά για εκπροσώπους της έξαλλης αντιπολίτευσης. Πρωταγωνίστρια σε όλο αυτό το γκροτέσκ σκηνικό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έχει βρει ιδανική ευκαιρία για αυτοπροβολή στο ειδικό κοινό της.

Η αποκάλυψη αυτή του πολιτικού εκφυλισμού, είναι ένα δυσάρεστο σημείο των καιρών. Η ασυναίσθητη (;) αυτή αυτο-απαξίωση του πολιτικού προσωπικού, η επικράτηση του πεζοδρομιακού ιδιόλεκτου και ύφους, η διαρκής προσπάθεια εκφοβισμού πολιτικών αντιπάλων και η συνεχής επίδειξη τσαμπουκά και περιφρόνησης, είναι μία συγκέντρωση των στοιχείων που έχουν κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή την τελευταία 15ετία. Οι υπαίτιοι είναι γνωστοί.

Αυτοί οι γνωστοί (όπως ο ΣΥΡΙΖΑ) δεν έχουν σήμερα το δικαίωμα να κραυγάζουν, να διαμαρτύρονται και να καταγγέλλουν τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, επειδή πολύ απλά είπε ότι αυτή η κατάσταση έχει υπερβεί κάθε όριο, ότι πρέπει να μπει ένα φρένο και ότι αν δεν μπει, θα σταματήσει η τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών.

Ποιοι συμμετέχουν στις εξεταστικές για την ουσία και ποιοι για το «σόου», είναι πλέον ξεκάθαρο. Οπως είναι και ξεκάθαρο ότι η διακοπή της τηλεοπτικής μετάδοσης δεν είναι ούτε «μαύρο», ούτε λογοκρισία, ούτε τίποτε. Οι εργασίες θα παραμείνουν ανοιχτές, οι δημοσιογράφοι θα τις παρακολουθούν και θα τις μεταδίδουν, τα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα.

Οτι αυτό ενδέχεται να κόψει τη φόρα όλων εκείνων που ποντάρουν στον σαματά, στον τσαμπουκά και στο νταηλίκι, είναι πρόβλημα δικό τους και μάλλον θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα. Μπορεί βέβαια να συμβεί και το αντίθετο και οι πρωταγωνιστές όλης αυτής της κακόηχης παράστασης να αποθρασυνθούν.

Το σίγουρο είναι ότι θα «παίζουν» χωρίς κοινό και το ακόμη πιο σίγουρο, ότι αν διακοπούν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις δεν θα γίνει πιο ευχάριστη για την κυβέρνηση η εξεταστική επιτροπή, είτε αυτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε η όποια επόμενη.

