Πώς μπορεί πράγματι να αλλάξει ο εκλογικός νόμος

Τι ακριβώς φέρνει από πολιτικής άποψης η νέα χρονιά, είναι εν μέρει ορατό. Υπάρχουν όμως και πολλά που μπορεί να προκύψουν στην πορεία, περισσότερο ή λιγότερο απρόσμενα.

Πιθανολογείται και αναμένεται ότι θα εμφανιστούν νέα κόμματα και έτσι θα διαμορφωθεί μία νέα πολιτική συνθήκη και θα τερματιστούν η εικοτολογία και οι θεωρητικολογίες για τις προθέσεις και τα σχέδια του ενός ή του άλλου.

Αναμένεται επίσης ότι κάποια στιγμή, ίσως και σύντομα, ο Πρωθυπουργός θα κάνει έναν ανασχηματισμό.

Ενδεχομένως κάποια στιγμή να ανοίξει και μία συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, αναλόγως και του τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις με τα νέα δεδομένα. Παραμένει πάντως ένα από τα ενδεχόμενα που συγκεντρώνουν λίγες πιθανότητες με Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη.

Μάλλον δεν ισχύει το ίδιο, ή πάντως όχι στον ίδιο βαθμό, για ένα άλλο αγαπημένο θέμα συζήτησης: την αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Το θέμα έχει επανειλημμένως συζητηθεί, έχει αναλυθεί και κάθε σχετική φημολογία έχει διαψευστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επιμένει ότι δεν του αρέσει να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού όσο αυτό εξελίσσεται και έχει τονίσει ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2027 με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο.

Τη συζήτηση που είχε θεωρηθεί λήξασα, άνοιξε και πάλι ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε μία συνέντευξη του στο Action 24, τάχθηκε ανοιχτά και απερίφραστα υπέρ της αύξησης του ορίου για την είσοδο των κομμάτων στη Βουλή, από το σημερινό 3% στο 5%.

Διευκρίνισε βεβαίως ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη, είναι όμως γνωστό ότι και άλλοι έχουν την ίδια. Ενδεχομένως και ο Πρωθυπουργός.

Τα επιχειρήματα υπέρ είναι πολλά και βάσιμα. Η σημερινή πολυδιάσπαση και η εικόνα που παρουσιάζει η Βουλή των οκτώ κομμάτων και των 25 ανεξάρτητων βουλευτών, δεν είναι κολακευτική και γίνεται συχνά φανερό ότι αυτή η συνθήκη δοκιμάζει ακόμη και τις θεσμικές αντοχές.

Πέραν αυτού όμως, υπάρχουν και ανομολόγητοι πολιτικοί λόγοι. Μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό που μένει δίχως κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, τόσο περισσότερο χαμηλώνει το όριο για την επίτευξη της αυτοδυναμίας. Υπό όρους και προϋποθέσεις, ένα σενάριο που σήμερα θεωρείται απίθανο, μπορεί με μία παραμετρική αλλαγή στον εκλογικό νόμο να μην ακούγεται και τόσο αδιανόητο.

Εν αναμονή της δημιουργίας νέων κομμάτων και καθώς η αγωνία κάποιων από τα ήδη υπάρχοντα παίρνει υπαρξιακές διαστάσεις, η αλλαγή του ορίου για την είσοδο στη Βουλή μπορεί πράγματι να είναι μία εξυγιαντική παράμετρος.

Οσο για τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, οφείλει κανείς να δώσει σημασία στο γεγονός ότι μιλάει πάντα για το εκλογικό σύστημα των επόμενων εκλογών. Προεξοφλείται όμως με βεβαιότητα ότι αμέσως μετά από αυτές θα υπάρξουν οι μεθεπόμενες, εφόσον δεν σχηματιστεί κυβέρνηση.

Αν υποτεθεί ότι η κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόμο κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, και εφόσον η αλλαγή δεν λάβει 200 ψήφους στη Βουλή, οι πρώτες εκλογές γίνονται με το υπάρχον εκλογικό σύστημα, όπως επιμένει να λέει ο Πρωθυπουργός.

Οι μεθεπόμενες όμως, γίνονται με το νέο.

