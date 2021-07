CineDoc Island στις Κυκλάδες

Το Cyclades Preservation Fund και το CineDoc σε συνεργασία με τοπικούς φορείς από 5 Κυκλαδονήσια διοργανώνουν φέτος ειδικές προβολές με στόχο να εμπνεύσουν, ενδυναμώσουν και προωθήσουν κοινές περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι προβολές προγραμματίζονται στα νησιά Αμοργό, Ανδρο, Κίμωλο, Μήλο & Σίφνο και θα λάβουν χώρα σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Aνδρου, τον Σύλλογο «Νήσος Αμοργός», την Εθελοντική Ομάδα Κιμώλου «Οι Κιμωλίστες», τον Ομιλο Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.).

Οι επτά φορείς δημιουργούν ένα δυνατό δίκτυο συνεργασίας για το περιβάλλον και τον πολιτισμό, επιλέγοντας για τις κινηματογραφικές προβολές μια παιδική ταινία μυθοπλασίας αλλά και βραβευμένα περιβαλλοντικά ντοκιμαντέρ, τα οποία αναδεικνύουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που προβληματίζουν και μπορούν να κινητοποιήσουν τους νησιώτες. Μετά από κάθε προβολή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με έμπειρους καλεσμένους κάποια από τα “δύσκολα” θέματα που θα αναδειχθούν όπως πχ η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η αναγεννητική γεωργία, η υπεραλίευση, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.α. αλλά και να λάβει μέρος στον διαγωνισμό του CPF & CineDoc που θα ανακοινωθεί σχετικά με την επιλογή της καλύτερης ιδέας περιβαλλοντικής δράσης και κινητοποίησης ανά νησί.

Οι ταινίες Σιγή Ιχθύος του Θοδωρή Χονδρόγιαννου, Kiss the Ground του Joshua & Rebecca Harrell Tickell, My Octopus Teacher των Pippa Ehrlich & James Reed, Children of the Sea του Ayumu Watanabe θα είναι διαθέσιμες για θέαση το καλοκαίρι του 2021 στην Κίμωλο και φθινόπωρο 2021 σε Αμοργό, Άνδρο, Μήλο και Σίφνο.

Επιπλέον, η δράση θα επεκταθεί σε Αλόννησο, Δονούσα, Κέα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Τήνο, Σύρο, ‘Υδρα, Ικαρία, Ίο & Ρόδο, όπου θα προβληθούν επιλεγμένες ταινίες του προγράμματος.

Τα φιλμ

Σιγή Ιχθύος: Αν και η ΕΕ έθεσε ως στόχο το τέλος της υπεραλίευσης έως το 2020, η Μεσόγειος είναι η πλέον υπεραλιευμένη θάλασσα στον πλανήτη και οι ψαριές των αλιέων φτωχαίνουν δραματικά την εποχή της κλιματικής αλλαγής. Η Σιγή Ιχθύος – Silent Fish ταξιδεύει απ’ άκρη σ’ άκρη, στη Μεσόγειο και αποτυπώνει τη ζωή των ψαράδων, που εξαιτίας αποτυχημένων πολιτικών, κινδυνεύει να καταστεί «είδος προς εξαφάνιση». Θοδωρής Χονδρόγιαννος | 70’| 2020 | Ελλάδα

Kiss the Ground: Το Kiss the Ground αφηγείται τις προσπάθειες των αγροτών και των κτηνοτρόφων από όλο τον κόσμο κατά τη μετάβασή τους σε αναγεννητικές πρακτικές που θεραπεύουν το έδαφος, αναβιώνουν τα οικοσυστήματα, αυξάνουν την ευημερία των αγροτών και συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του κλίματος. Joshua Tickell Rebecca & Harrell Tickell | 45’ | 2021 | ΗΠΑ

Μy Octopus Teacher: Οταν ο σκηνοθέτης Κρεγκ Φόστερ ξεκίνησε μαθήματα ελεύθερης κατάδυσης στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, ούτε που φανταζόταν τη θερμή σχέση που θα ανέπτυσσε με ένα πλάσμα του βυθού. Χρόνια μετά, διαπιστώνει πως «μπορούμε να έχουμε ουσιαστικούς δεσμούς με τη φύση οπουδήποτε, ακόμα και με ένα φυτό που μεγαλώνει σε ένα διαμέρισμα» – και αυτό χάρη σε ένα χταπόδι που μας εμπνέει να εξερευνήσουμε έναν άγριο ακόμη κόσμο, αλλά και να γίνουμε μέλη μιας οικείας, μεγάλης οικογένειας. Μια κινηματογραφική χειρονομία σεβασμού και ελευθερίας, ένα τρυφερό μάθημα κοσμολογίας. Pippa Ehrlich, James Reed | 90’ | 2020 | Νότια Αφρική, Ολλανδία

Children Of The Sea: Οταν η Ρούκα ήταν μικρότερη, είδε ένα φάντασμα στο ενυδρείο όπου εργάζεται ο μπαμπάς της. Μεγαλώνοντας ελκύεται από την μαγευτική ομορφιά του ενυδρείου και ξεκινά να κάνει παρέα με δύο μυστηριώδη αγόρια που συναντά εκεί. Ο Ούμι και ο Σόρα, ανατράφηκαν από ντιγκόνγκ στον βυθό της θαλασσας. Η Ρούκα και τα αγόρια είναι τα μόνα άτομα στην πόλη που μπορούν να ακούσουν τα μακρινά και μαγευτικά τραγούδια που έρχονται από τον ωκεανό. Η μουσική που ακούνε θα τους παρασύρει σε συναρπαστικές υδάτινες περιπέτειες. Ayumu Watanabe | 111’ | 2019 | Ιαπωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο: [email protected] | 2107211073

Οι φορείς

Cyclades Preservation Fund (CPF): Το Cyclades Preservation Fund (CPF) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συγκεντρώνει πόρους και τεχνογνωσία, με σκοπό να ενεργοποιεί και να στηρίζει αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη, προστασία και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος των Κυκλάδων. Βασική αρχή και προτεραιότητα του CPF είναι η ενδυνάμωση και δικτύωση των τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στα νησιά.

https://cycladespreservationfund.org/ | https://www.facebook.com/CycladesPreservationFund

CineDoc: Το CineDoc προβάλλει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αμαλιάδα. Οι προβολές συνοδεύονται από παράλληλες εκδηλώσεις, με στόχο να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να εμπνεύσουν συλλογικές δράσεις. Από το 2019, το CineDoc έχει διευρύνει το δίκτυο προβολών του σε νησιά της Ελλάδας, μέσω του δικτύου CineDoc Island, προβάλλοντας παιδικές ταινίες μυθοπλασίας καθώς και ντοκιμαντέρ για μικρούς και μεγάλους σε Αίγινα, Aλόννησο, Αμοργό, Άνδρο , Δονούσα, Iθάκη, Κέα, Kεφαλονιά, Κίμωλο, Κύθηρα, Μήλο, Ρόδο, Σίφνο, Σύρο & Τήνο. Στα νησιά, προβάλλονται ταινίες που ξεχωρίζουν για τη δημιουργική ματιά τους πάνω σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, την επιστήμη, την τέχνη, το περιβάλλον και την κοινωνία.

https://www.cinedoc.gr/ | https://www.facebook.com/CineDoc

Σύλλογος «Νήσος Αμοργός»: Ο σύλλογος ”Νήσος Αμοργός” είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προστασία του Περιβάλλοντος και την ανάδειξη του Πολιτισμού. Η απόφαση για την ίδρυση του Συλλόγου ξεκινά από την βαθιά και ανιδιοτελή αγάπη για το νησί μας, αλλά και από την αγωνία μας να προστατευθεί η πολιτιστική του κληρονομιά, το ιδιαίτερο φυσικό του περιβάλλον και το αδιατάρακτο στο πέρασμα των αιώνων κυκλαδίτικο τοπίο του. Η δράση στην Αμοργό πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Αμοργού, το Μιτάτο της Αμοργού, Amorgos Diving Center, Σύλλογος πολιτισμού & τέχνης “Σημωνίδης”.

Με την υποστήριξη του Δήμου Αμοργού. https://www.facebook.com/nisos.amorgos

Ερευνητικό Κέντρο Ανδρου: Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός “Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου” (ΕΚΑ), ιδρύθηκε το 2009 με έδρα την Άνδρο και καταστατικούς σκοπούς την προστασία της μοναδικής και απειλούμενης φύσης της Άνδρου και του Ανδριακού τοπίου, την έρευνα, καταγραφή και αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσέλκυση βιώσιμου τουρισμού.Η δράση στην Άνδρο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Λιμεναρχείου Άνδρου και την Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου. Περισσότερο γνωστά είναι τα εγχειρήματα του φορέα, Andros Routes και Andros on Foot Festival, που περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση, σηματοδότηση και συντήρηση με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ενός δικτύου πεζοπορικών διαδρομών που αγγίζει τα 200km.Τέλη του 2019 ο φορέας σχεδίασε και λειτουργεί το νέο εγχείρημα ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση απορριμμάτων “Καθαρή, Πράσινη Άνδρος”.

https://androsresearchcenter.org/ | https://www.facebook.com/AndrosRoutesGr

