Η Ελισάβετ βασίλισσα και στο γκλάμουρ

Carl Court - WPA Pool/Getty Images

Η βασίλισσα με την ηθοποιό Τζόαν Κόλινς την τραγουδίστρια Σίρλει Μπάσεϊ και την ηθοποιό Κέιτ Ομάρα στην εκδήλωση Celebration of the Arts στh Royal Academy of Arts στο Λονδίνο το 2012