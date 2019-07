Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ.

Κατά τη σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον ευρωπαίο αξιωματούχο έγινε «σε πολύ θετικό κλίμα».

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τόνισε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας οι οποίες αποτελούν τις κεντρικές δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης. Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα σεβαστεί τους δημοσιονομικούς στόχους, εξέφρασε δε την πεποίθησή του ότι η ταχεία υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερη ανάπτυξη και για πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

Από πλευράς του ο κ. Ρέγκλινγκ συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη. Τόνισε ότι ο ESM είναι μακροπρόθεσμος εταίρος της Ελλάδας και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τη διατηρήσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ρέγκλινγκ υπογράμμισαν την κοινή τους βούληση για συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση 7ετούς ομολόγου με ρεκόρ χαμηλού επιτοκίου 1,9%. Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας!»

I would like to congratulate the Public Debt Management Agency and the Ministry of Finance on the issuance of a 7-year bond at a record low yield of 1.9%. This is a vote of confidence in Greece’s growth prospects.

