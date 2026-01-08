Η Μάιλι Σάιρους αναζητά τον επόμενο μεγάλο ρόλο της

Έτοιμη να επιστρέψει δυναμικά στην υποκριτική δηλώνει η Μάιλι Σάιρους, έξι χρόνια μετά την απομάκρυνσή της από μεγάλους ρόλους στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

Η 33χρονη καλλιτέχνιδα, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά του Disney Channel, τη «Hannah Montana», μίλησε ανοιχτά για το ενδιαφέρον της να επιστρέψει στην ηθοποιία, κατά τη διάρκεια του 37ου Palm Springs International Film Festival.

Σε δηλώσεις της στο The Hollywood Reporter, τόνισε ότι θα το ήθελε πραγματικά να παίξει ξανά, εφόσον προκύψει η κατάλληλη πρόταση. «Αν έρθει η σωστή ευκαιρία, φυσικά και θα ήθελα να επιστρέψω στην υποκριτική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Σάιρους τιμήθηκε με το βραβείο Outstanding Artistic Achievement για το τραγούδι «Dream as One», το οποίο συμμετέχει στο soundtrack της ταινίας «Avatar: Fire and Ash».

Στο πλαίσιο της βράβευσης, εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία της να συνεργαστεί με σκηνοθέτες και δημιουργούς που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση. «Ελπίζω κάποιος λαμπρός νους εδώ μέσα να έχει κάτι που να μου ταιριάζει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα της άρεσε να την συμπεριλάβουν μελλοντικά πρότζεκτ.

Η τελευταία μεγάλη δουλειά της Μάιλι Σάιρους στην υποκριτική ήταν το 2019, όταν ενσάρκωσε την ποπ σταρ «Ashley O», στην πέμπτη σεζόν της σειράς «Black Mirror».

Εκτοτε, επικεντρώθηκε κυρίως στη μουσική της καριέρα, με σποραδικές εμφανίσεις στην υποκριτική, όπως ο σύντομος ρόλος της στην ταινία «Drive-Away Dolls» το 2024.

Ολα δείχνουν πως, εφόσον βρεθεί το κατάλληλο σενάριο, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της μπορεί να περιλαμβάνει και μια δυναμική επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη.

