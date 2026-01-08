Video Games: Το Total War και η μάχη μεταξύ ακρίβειας και αυθεντικότητας

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ, αλλά ακόμη δεν έχουμε ανακαλύψει τη μηχανή του χρόνου. Οποιος, όμως, επιθυμεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να προσπαθήσει να αλλάξει την πορεία της Ιστορίας δεν έχει παρά να επιλέξει τα video games «Total War».

Oπως εξηγεί το BBC, πρόκειται για παιχνίδια στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο, στα οποία ο χρήστης (ή, αν θέλετε, ο παίκτης) αναλαμβάνει τον ρόλο ιστορικών ηγετών επιφορτισμένων με τη διαχείριση πόρων και στρατών, καθώς επιδιώκουν να κατακτήσουν ή να ελέγξουν τον κόσμο.

Αναπτυγμένη από το βρετανικό στούντιο Creative Assembly, η σειρά «Total War» έχει πουλήσει περισσότερα από 35 εκατομμύρια παιχνίδια από την κυκλοφορία της πριν από 25 χρόνια, με τίτλους που εκτυλίσσονται στην αρχαία Ρώμη, τη φεουδαρχική Ιαπωνία και την αρχαία Αίγυπτο.

Τα παιχνίδια ήταν πάντοτε βασισμένα στην Ιστορία, όμως οι δημιουργοί τους καταβάλλουν πλέον μεγαλύτερη προσπάθεια από ποτέ ώστε να αντικατοπτρίζουν πιστά τις χρονικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται.

Φέρνοντας την ιστορία στη ζωή

Εδώ μπαίνει στο προσκήνιο ο καθηγητής Πίτερ Γουίλσον, ο οποίος είναι ειδικευμένος στην ιστορία του πολέμου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως ειδικούς στον τρόπο διεξαγωγής των πολέμων και στον αντίκτυπό τους στις κοινωνίες.

Το BBC Newsbeat τον συνάντησε στο γραφείο του στο All Souls College, περιτριγυρισμένο από βιβλιοθήκες γεμάτες βιβλία από το πάτωμα έως το ταβάνι. Ο πιο πρόσφατος ρόλος του είναι αυτός του συμβούλου για το επερχόμενο «Total War: Medieval III».

«Η εταιρεία με προσέγγισε και με ρώτησε αν θα ήθελα να συμμετάσχω, και μου φάνηκε κάτι πολύ συναρπαστικό», εξομολογείται στο βρετανικό δίκτυο. Εξηγεί ότι μεγάλο μέρος της δουλειάς του είναι η επικοινωνία με το κοινό εκτός πανεπιστημίου σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε ο πόλεμος στο παρελθόν.

Σήμερα, θεωρεί ότι αυτή η επικοινωνία δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω βιβλίων, τηλεόρασης ή podcast, αλλά και μέσω των βιντεοπαιχνιδιών. Η σχέση αυτή ξεκίνησε όταν ένας από τους δημιουργούς της Creative Assembly διάβασε ένα από τα βιβλία του Γουίλσον και αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στην πηγή.

Παρότι ο ίδιος δεν έχει παίξει κανένα από τα παιχνίδια, ήταν ήδη εξοικειωμένος με το «Total War», καθώς ο γιός του είχε όλη τη σειρά. Πλέον, έχει συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωσή της. Ενα παράδειγμα που αναφέρει είναι το πώς οι διαφορετικές εποχές του χρόνου επηρέαζαν τον πόλεμο στον Μεσαίωνα. «Ο πρώιμος νεότερος και ο μεσαιωνικός πόλεμος ήταν στην ουσία πόλεμος στην εποχή του χόρτου. Δηλαδή εάν δεν υπήρχε χόρτο, τίποτα δεν μπορούσε να κινηθεί. Ηταν το καύσιμο για τα άλογα και τα ζώα μεταφοράς», εξηγεί στο BBC.

Στο παιχνίδι, λοιπόν, η έναρξη στρατιωτικών εκστρατειών τον χειμώνα είναι πιο δύσκολη, όπως ακριβώς συνέβαινε και τότε. Η σχέση αυτή δεν χρειάζεται να είναι μονόδρομη. Ο Γουίλσον εξηγεί ότι δεν είναι μόνο η ιστορία που διαμορφώνει τα παιχνίδια, αλλά και τα παιχνίδια που μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το παρελθόν. «Σε κάνει να σκέφτεσαι θεμελιώδη ερωτήματα: ποια ήταν τα κίνητρα, τι θεωρείται νίκη ή επιτυχία, τι συνιστά ουσιαστική αλλαγή. Το να αναγκάζεσαι να σκέφτεσαι έτσι είναι χρήσιμο, γιατί πολλά από αυτά είναι τα ίδια ερωτήματα που οφείλουν να θέτουν και οι καλοί ιστορικοί».

Ακρίβεια έναντι αυθεντικότητας

Το «Total War» δεν είναι η μόνη σειρά που ταξιδεύει στο παρελθόν και επιτρέπει στους παίκτες να επισκεφθούν εντυπωσιακές ιστορικές στιγμές.

Το «Red Dead Redemption» σε βάζει στη σέλα ενός καουμπόι της Αγριας Δύσης, ενώ το «Crusader Kings» προσομοιώνει όλο το δράμα της ευρωπαϊκής βασιλείας.

Το «Assassin’s Creed» μάς έχει επίσης μεταφέρει σε ένα ευρύ φάσμα ιστορικών εποχών, από τη Βρετανία των Βίκινγκ έως τη Βαγδάτη της Χρυσής Εποχής. Η τελευταία έκδοση απέσπασε επαίνους για τη συνεργασία με τοπικούς ειδικούς και ιστορικούς, ζωντανεύοντας το σκηνικό με πλήρη αραβική φωνητική απόδοση.

Ολα αυτά όμως γεννούν ένα ερώτημα: κάνουν αυτή τη δουλειά τα παιχνίδια πιο διασκεδαστικά;

Ο Λουκ Χολμς, σχεδιαστής στην Creative Assembly, πιστεύει πως ναι. «Αν μπορέσεις να αποτυπώσεις την αίσθηση μιας εποχής, νομίζω ότι αυτό κάνει το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό. Είναι πιο γειωμένο, τα διακυβεύματα είναι υψηλότερα», εξηγεί στο BBC και προσθέτει ότι «σε κάνει να νιώθεις ότι αυτό που κάνεις είναι πραγματικό και έχει σημασία. Μαθαίνεις κάτι, κάνεις κάτι περισσότερο από το να απλώς παίζεις».

Ωστόσο, παραδέχεται ότι υπάρχουν όρια, καθώς η απόλυτη ακρίβεια σε όλα θα έκανε το παιχνίδι κουραστικό. «Μερικές φορές αποφεύγουμε τη λέξη ακρίβεια και χρησιμοποιούμε τη λέξη αυθεντικότητα, γιατί η αυθεντικότητα αφορά την αίσθηση του παρελθόντος. Πολλές φορές είναι πιο σημαντική από το να δείχνεις «στεγνά» τα γεγονότα».

Εξηγεί ότι τα παιχνίδια «Total War» θα αποκλίνουν πάντα από την «πραγματική» πορεία της Ιστορίας, επειδή επιτρέπουν στους παίκτες να παίρνουν αποφάσεις που αλλάζουν την εξέλιξη των γεγονότων.

Ο διευθυντής του παιχνιδιού «Total War», Πάβελ Βόις, συμφωνεί και λέει ότι το να επιτρέπεται στους παίκτες να απαντούν στα δικά τους «τι θα γινόταν αν» είναι βασικό στοιχείο της γοητείας του. «Είναι ένα παιχνίδι τύπου sandbox, οπότε ο παίκτης μπορεί τελικά να τα αλλάξει όλα, αλλά εμείς θέλουμε να στήσουμε το σκηνικό όσο πιο αυθεντικά γίνεται. Επειτα, ο παίκτης γράφει τη δική του ιστορία», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

