Αγρότες και στον Πύργο του Αϊφελ

Γάλλοι αγρότες μπήκαν με τρακτέρ στο Παρίσι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Εφτασαν μέχρι τον Πύργο του Αϊφελ, μεταφέροντας στη γαλλική πρωτεύουσα τις κινητοποιήσεις ενάντια στη συμφωνία Mercosur –για την απελευθέρωση του εμπορίου από τη Λατινική Αμερική– αλλά και στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ.

Το γαλλικό αγροτικό συνδικάτο διαμαρτύρεται και κατά της διαχείρισης από το κράτος της επιδημίας οζώδους δερματίτιδας στα βοοειδή.

«Τα τρακτέρ μας σεργιανίζουν μέσα στο Παρίσι και πέρασαν μάλιστα από τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων», δήλωσε εκπρόσωπος του Αγροτικού Συντονισμού. Σύμφωνα με το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο, «μερικές δεκάδες τρακτέρ» εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα από τον Νότο.

Εδώ και έναν χρόνο, οι γάλλοι αγρότες ζητούν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των προδιαγραφών, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες θεωρούνται υπερβολικά καταναγκαστικές και ευνοϊκές για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πάμε με οποιοδήποτε τίμημα να φωνάξουμε τις διεκδικήσεις μας», είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής μιας πομπής από 40 τρακτέρ.

Ο πρόεδρος του εν λόγω συνδικάτου σε εθνικό επίπεδο, ο Μπερτράν Βαντό, είχε δηλώσει πως θέλει να φέρει «ειρηνικά» τα αιτήματά τους στο γαλλικό κοινοβούλιο και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμα κι αν τα μισά από τα μέλη του κατέληγαν να συλληφθούν.

Με απόφαση της αστυνομίας είχε απαγορευθεί η πρόσβαση των τρακτέρ σε ορισμένες ευαίσθητες ζώνες της πρωτεύουσας, κυρίως στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Μέγαρο Ματινιόν που είναι η έδρα του πρωθυπουργού, στο Κοινοβούλιο, στα υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης ή ακόμα, στην περιφέρεια του Παρισιού, στην κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών του Rungis.

