Ιράν: Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ταραχών

Κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων συνεχίζει να σαρώνει τις επαρχίες του Ιράν, καθώς η οικονομική ασφυξία που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες μετατρέπεται σε ανοιχτή κοινωνική έκρηξη.

Αντιμέτωπες με την αυξανόμενη λαϊκή οργή, οι ιρανικές Αρχές φαίνεται να επιστρέφουν στη δοκιμασμένη τακτική της καταστολής, χωρίς ωστόσο να προσφέρουν ουσιαστικές απαντήσεις στα βαθύτερα αίτια της κρίσης.

Ο εκρηκτικός συνδυασμός καλπάζοντος πληθωρισμού και κατάρρευσης του εθνικού νομίσματος έχει οδηγήσει χιλιάδες Ιρανούς στους δρόμους, με πολλές διαδηλώσεις να καταλήγουν σε βίαιες συγκρούσεις μετά την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων οκτώ ανήλικοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή των κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η Τετάρτη (07/01) ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Στο μεταξύ, το καθεστώς στο Ιράν φέρεται πως «κατέβασε» τον διακόπτη στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με καταγραφές στην πλατφόρμα Netblocks. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και το 2022, στην κορύφωση των διαδηλώσεων μετά την δολοφονία της Μαχσά Αμίνι.

Εστίες έντασης έχουν αναδειχθεί σε επαρχίες του δυτικού Ιράν, όπως το Ιλάμ —περιοχή με κουρδική πλειοψηφία στα σύνορα με το Ιράκ— και το Λορεστάν. Εκεί, οι διαδηλώσεις, τροφοδοτούμενες από τη φτώχεια και τις εθνοτικές εντάσεις, πήραν βίαιο χαρακτήρα, με πλήθη να βάζουν φωτιές και να φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στον Χαμενεΐ», αμφισβητώντας ευθέως τον ανώτατο ηγέτη της χώρας.

Ιδιαίτερη κατακραυγή προκάλεσε περιστατικό σε πόλη της περιοχής, όταν τραυματισμένοι διαδηλωτές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και στη συνέχεια οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν έφοδο, προχωρώντας σε συλλήψεις. Το γεγονός καταδικάστηκε από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να δεσμευτεί για διερεύνηση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars News Agency, μετέδωσε το CNN, 950 αστυνομικοί και 60 μέλη της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής έχουν τραυματιστεί, κυρίως σε συγκρούσεις με «ταραχοποιούς» στις δυτικές επαρχίες, οι οποίοι –κατά το πρακτορείο– ήταν οπλισμένοι με πυροβόλα όπλα, χειροβομβίδες και άλλα μέσα.

Συνολικά, πολίτες σε περισσότερες από 100 πόλεις έχουν βγει στους δρόμους τις τελευταίες 11 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχεράνης, σκιαγραφώντας ένα κύμα κοινωνικής αναταραχής που δείχνει να ξεπερνά τα στενά όρια μιας ακόμη διαμαρτυρίας και να μετατρέπεται σε σοβαρή δοκιμασία για το ιρανικό καθεστώς.

