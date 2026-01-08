Ο Βανς επιτίθεται σε Ευρώπη και Δανία: Ανεπαρκείς να προστατέψουν τη Γροιλανδία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι «κρίσιμης σημασίας» για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου απέναντι σε ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία ή την Κίνα, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και η Δανία «δεν έχουν κάνει καλή δουλειά» στη διασφάλιση της περιοχής.

Ο Βανς μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι όχι μόνο έχουν υποεπενδύσει στην άμυνα της Γροιλανδίας, αλλά και ότι απέτυχαν να εμπλακούν ουσιαστικά με τα επιχειρήματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν «ενεργά» μια πιθανή πρόταση αγοράς της Γροιλανδίας, ενώ η Δανία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, έχει προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε το τέλος της συμμαχίας. Τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση.

Η γεωγραφική θέση της Γροιλανδίας μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Αρκτικής την καθιστά ιδανική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων, καθώς και για την παρακολούθηση πλοίων στην περιοχή. Η διαστημική βάση Pituffik, (πρώην αεροπορική βάση Thule), λειτουργεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας — συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών, του ουρανίου και του σιδήρου — οι οποίοι γίνονται ευκολότερα προσβάσιμοι καθώς οι πάγοι λιώνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να διαθέτει και σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι ολόκληρη η υποδομή αντιπυραυλικής άμυνας εξαρτάται εν μέρει από τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Βανς στη συνέντευξή του και προσέθεσε ότι «αν, ο μη γένοιτο, οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι — δεν λέω ότι θα το κάνουν — αλλά αν, ο μη γένοιτο, κάποιος εκτόξευε έναν πυρηνικό πύραυλο προς την ήπειρό μας, αν εκτόξευε έναν πυρηνικό πύραυλο προς την Ευρώπη, η Γροιλανδία αποτελεί κρίσιμο μέρος αυτής της αντιπυραυλικής άμυνας. Οπότε αναρωτιέται κανείς: “Εχουν οι Ευρωπαίοι, έχουν οι Δανοί κάνει σωστά τη δουλειά τους στη διασφάλιση της Γροιλανδίας και στο να διασφαλίσουν ότι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως πυλώνας της παγκόσμιας ασφάλειας και της αντιπυραυλικής άμυνας;” Και η απάντηση είναι προφανώς όχι».

Οι ανησυχίες για το μέλλον της περιοχής επανήλθαν μετά τη χρήση στρατιωτικής βίας από τον Τραμπ κατά της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ είχε ήδη προσπαθήσει να αγοράσει το νησί το 2019, κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, για να λάβει τότε την απάντηση ότι δεν είναι προς πώληση. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση εκφράζοντας τη στήριξή τους στη Δανία. «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τις μεταξύ τους σχέσεις», ανέφεραν σε κοινή δήλωση οι ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Δανίας.

Τονίζοντας ότι συμμερίζονται την ίδια ανησυχία με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, οι Ευρωπαίοι σημείωσαν ότι αυτή πρέπει να διασφαλίζεται «συλλογικά» από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Παράλληλα, κάλεσαν σε «τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων».

Η Ααγια Κέμνιτς, μία από τους δύο βουλευτές του δανικού κοινοβουλίου που εκπροσωπούν τη Γροιλανδία, δήλωσε στο BBC ότι τα σχόλια της κυβέρνησης Τραμπ συνιστούν «σαφή απειλή». «Είναι εντελώς ασεβές από την πλευρά των ΗΠΑ να μην αποκλείουν την προσάρτηση της χώρας μας και να προσαρτήσουν έναν ακόμη σύμμαχο του ΝΑΤΟ», σημείωσε. Ωστόσο, η Κέμνιτς δήλωσε ότι θεωρεί ένα τέτοιο σενάριο απίθανο και ότι, αντίθετα, «αυτό που θα δούμε είναι να ασκείται πίεση σε εμάς ώστε, με την πάροδο του χρόνου, να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας».

