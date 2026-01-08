Μινεάπολη: Ανάλυση των βίντεο δείχνει φόνο και όχι αυτοάμυνα από την ICE

Μέσα σε λίγη ώρα αφότου η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, έπεφτε νεκρή από τις σφαίρες της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης – της περιβόητης πλέον ICE – καθώς επέστρεφε από το σχολείο του παιδιού της, το σύστημα Τραμπ έσπευσε να δικαιολογήσει αυτό που όλος ο (υπόλοιπος) πλανήτης είδε ως εν ψυχρώ δολοφονία.

Ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος, εμπνευστής των εκστρατειών της ICE, μίλησε για «νόμιμη άμυνα» του αστυνομικού, ενώ αξιωματούχοι της κυβέρνησής του χαρακτήρισαν την Γκουντ ως εγχώρια τρομοκράτη που είχε προσπαθήσει να χτυπήσει ομοσπονδιακούς πράκτορες με το αυτοκίνητό της. Η δε υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόμι είπε πως η 37χρονη κινήθηκε με το όχημά της εναντίον του άνδρα της ICE.

Ομως τα βίντεο δείχνουν μια ενέργεια πιο κοντινή σε εκτέλεση παρά σε οτιδήποτε νόμιμο…

Οι New York Times ανέλυσαν όλο το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο αποδεικνύεται ότι το όχημα της γυναίκας απομακρύνεται από την ομάδα της ICE, δεν τους πλησιάζει καν – πόσο μάλλον απειλητικά.

Σύμφωνα με την νεοϋορκέζικη εφημερίδα, η ανάλυση των σκηνών που βιντεοσκοπήθηκαν από διαφορετικές οπτικές γωνίες δείχνει ότι η 37χρονη προσπάθησε να φύγει κάνοντας όπισθεν και ενώ η ICE της φώναζαν να σταματήσει και να βγει από το όχημα. ένας από αυτούς αρπάζει τη λαβή της πόρτας και φτάνει μέσα. Εκείνη τη στιγμή, ο πράκτορας πλησιάζει πολύ κοντά και ανοίγει πυρ εναντίον της οδηγού και συνεχίζει να πυροβολεί καθώς αυτή περνάει.

Οι εικόνες δείχνουν τον πράκτορα στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου οι τροχοί του οποίου είναι στραμμένοι προς τα δεξιά, μακριά από τον πράκτορα.

Ο πρόεδρος Τραμπ και άλλοι κυβερνητικοί είπαν ότι ο ομοσπονδιακός πράκτορας χτυπήθηκε από το όχημα, επικαλούμενοι ένα άλλο βίντεο που γυρίστηκε από διαφορετική γωνία. Σύμφωνα με τους New York Times, o συγχρονισμός με άλλα πλάνα διαψεύδει αυτό τον ισχυρισμό.

Στην πραγματικότητα, καθώς το όχημα κινείται ανεξέλεγκτο – αφότου η 37χρονη έχει δεχτεί τις σφαίρες – τα πόδια του πράκτορα βρίσκονται μακριά από αυτό.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος δεν φαίνεται να βιάζονται να καλέσουν ιατρική βοήθεια ενώ απωθούν και έναν περαστικό οποίος δηλώνει ότι είναι γιατρός.

Τελικά, ο πράκτορας που πυροβόλησε πλησιάζει το όχημα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, γυρίζει πίσω και λέει στους συναδέλφους του να καλέσουν ασθενοφόρο.

Τελικά όλη η ομάδα των πρακτόρων επιβιβάζεται στα οχήματα και απομακρύνεται από το σημείο – ενέργεια που αλλοιώνει και τη σκηνή.

