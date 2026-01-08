Μακρόν: Οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τους συμμάχους τους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται προοδευτικά από ορισμένους συμμάχους και αγνοούν το διεθνές δίκαιο, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι στις διπλωματικές σχέσεις επικρατεί, όλο και πιο συχνά, μία «νεοαποικιακή επιθετικότητα».

Σύμφωνα με τον Μακρόν οι διεθνείς θεσμοί δεν λειτουργούν ορθά, ενώ «κινούμαστε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι μεγάλες δυνάμεις που διακατέχονται από μία ξεκάθαρη δίψα να τον μοιράσουν μεταξύ τους».

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι απορρίπτει την νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό των μεγάλων δυνάμεων, καθώς και την διάχυτη ηττοπάθεια απέναντι στις εξελίξεις στον κόσμο, ο πρόεδρος της Γαλλίας.

«Εμείς αρνούμαστε την νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε και την ηττοπάθεια», είπε και κάλεσε την Ομάδα των 7 (G7) και τις μεγάλες αναδυόμενες δυνάμεις να μεταρρυθμίσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση και τον ΟΗΕ.

Ο γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, λίγες ημέρες αφότου δεσμεύτηκε να στείλει γαλλικά στρατεύματα επί του πεδίου για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Μακρόν ζήτησε μετ’ επιτάσεως την υπεράσπιση και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κανόνων που επιβάλλουν ρυθμιστικό πλαίσιο στις τεχνολογικούς κολοσσούς, κανόνων που βρίσκονται στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να υπερασπισθούμε και να ενισχύσουμε τους ευρωπαϊκούς νόμους DSA και DMCA», τόνισε και προσέθεσε ότι «η ευρωπαϊκή δημοκρατική ασπίδα προετοιμάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα συνεχίσουμε στη Γαλλία να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτής της ατζέντας».

Τόνισε τη σημασία της διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ανεξαρτησίας και εξήρε «τη δυνατότητα ύπαρξης ενός ελεγχόμενου χώρου πληροφόρησης όπου οι απόψεις μπορούν να ανταλλάσσονται απολύτως ελεύθερα, αλλά όπου οι επιλογές δεν καθορίζονται από τους αλγορίθμους λίγων».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε την εφαρμογή ήδη από αυτό το έτος ατζέντας ευρωπαϊκής προτίμησης στον τομέα του εμπορίου, τονίζοντας την σημασία της απλοποίησης της ενιαίας αγοράς, της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων , «διότι χρειάζεται πραγματικά αυτή η Ευρώπη των 450 εκατομμυρίων να υπάρχει και να γίνει περισσότερο πραγματική».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News