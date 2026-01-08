Ο Τσιτσιπάς θέλει να ξαναγίνει ο παίκτης που ήταν – Μπορεί;

Στο μακρινό Περθ, μια από τις πιο απομονωμένες πόλεις του Κόσμου, εμφανίστηκε ξαφνικά ο παλιός, καλός Τσιτσιπάς. Στο United Cup, στο οποίο η Ελλάδα πάλεψε μέχρι τον τελευταίο πόντο για την πρόκριση στα ημιτελικά (ηττήθηκε από τις ΗΠΑ στο «διπλό»), ο Στέφανος πέτυχε τρεις νίκες στους τρεις αγώνες του στα «μονά» κερδίζοντας, μεταξύ άλλων, τον Τέιλορ Φριτς, Νο.9 στο ranking. Η τελευταία φορά που είχε νικήσει αντίπαλο από το top-10 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν πριν από 632 μέρες (τον Γιάνικ Σίνερ στο Μόντε Κάρλο).

Το σερβίς του ήταν, ξανά, αξιόπιστο. Το backhand, πιο σταθερό. Το forehand θύμισε το «υπερόπλο» με το οποίο ο κορυφαίος έλληνας τενίστας όλων των εποχών εκτοξεύθηκε κάποτε από το Νο.71 στο Νο.3 και έφτασε σε δύο γκραν-σλαμ τελικούς. Αλλά το πιο παρήγορο για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο «Τσιτσιφάστ» δεν… ξόφλησε πριν, καν, κλείσει τα 28 είναι η ένταση που είχε στα παιχνίδια του, η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση, η συγκέντρωση που έδειξε στα κρίσιμα σημεία. Ολα αυτά, δηλαδή, που του είχαν λείψει στο διάστημα του μεγάλου του αγωνιστικού κατήφορου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να απολαμβάνω το τένις καθημερινά, χωρίς πόνο. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο», τόνισε στους εκπροσώπους του Τύπου πριν αναχωρήσει από το Περθ με προορισμό την Αδελαΐδα, όπου θα αγωνιστεί στο Adelaide International (12–17 Ιανουαρίου). «Είχα καιρό να το νιώσω αυτό. Το να παίζεις χωρίς πόνο, σου δίνει χαρά και διάθεση να δουλέψεις στην προπόνηση. Για μένα είναι το μεγαλύτερο δώρο».

Ενα σοβαρό πρόβλημα στη μέση τον ταλαιπώρησε για, σχεδόν, οκτώ μήνες. Οταν αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Οπεν τον περασμένο Αύγουστο (ήταν το τελευταίο του παιχνίδι μέσα στο 2025), φοβήθηκε πολύ. Επί δύο μέρες δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει. Οπως εκμυστηρεύθηκε μόλις έφτασε στο Περθ, σκέφτηκε ακόμη και να σταματήσει το τένις. Εχοντας κερδίσει, ήδη, πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από έπαθλα και χορηγικές συμφωνίες με εταιρείες όπως η Adidas, η Rolex, η Wilson και η Red Bull, μπήκε σε μεγάλο πειρασμό. Αλλά δεν το έκανε. Αποφάσισε να δώσει στην καριέρα του μια -τελευταία- ευκαιρία.

Στην pre-season δούλεψε σκληρά επί πέντε εβδομάδες χωρίς πόνους στη μέση – ελπίζει να μην επανέλθουν. Σε συνέντευξή του (στη Λάουρα Ρόμπσον) στο περιθώριο του United Cup ανακήρυξε το 2026 ως «έτος απόλυτης πειθαρχίας» και δήλωσε αποφασισμένος να αλλάξει συνήθειες. Μεταξύ άλλων, να κόψει εντελώς το αλκοόλ -«όχι ότι πίνω τώρα»- και να περιορίσει τη ζάχαρη για να αποφύγει τις φλεγμονές. Φαίνεται πως κατάλαβε, έστω με καθυστέρηση, ότι στο κορυφαίο επίπεδο των σπορ οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Αλλά για την πτώση του Τσιτσιπά, που κατρακύλησε στο Νο.36 του ranking, δεν φταίει το αλκοόλ, ή η ζάχαρη. Ούτε, καν, ο τραυματισμός του. Είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα.

Το μεγαλύτερό του πρόβλημα ήταν ότι δεν κατόρθωσε να διαχειριστεί τη δόξα του με τον τρόπο που το κατάφεραν, για παράδειγμα, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Μανόλο Καραλής, ή ο Ρότζερ Φέντερερ που υπήρξε το ίνδαλμά του όπως ο ίδιος ο Τσιτσιπάς έχει πει. Το άλλοτε «χρυσό παιδί» του παγκόσμιου τένις, που είχε σκαρφαλώσει στο Νο.3 το 2021 και είχε φτάσει σε δύο γκραν-σλαμ τελικούς απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς μέχρι το 2023, δεν άντεξε το «φως».

Από τη μέρα που κατέκτησε με το ταλέντο του τον τίτλο του επίγονου των περίφημων «Big-3», είχε να διαχειριστεί μια διαρκή ένταση, την οποία συχνά προκαλούσε ο ίδιος. Η «σοκαριστική» συμπεριφορά του προς τους γονείς του, πολλές φορές σε κοινή θέα, οι έντονες αντιπαραθέσεις του με αντιπάλους του, οι ακραίες (ενίοτε ανόητες) τοποθετήσεις του στα social media, η υπέρ-έκθεση της προσωπικής του ζωής, τον έφεραν αντιμέτωπο με μια αρνητική δημοσιότητα που του «χάλασε το μυαλό». Οταν οι επιδόσεις του στα κορτ έπαψαν να δικαιώνουν τις προσδοκίες, η κριτική έγινε ακόμη πιο σκληρή. Ισως, άδικη σε κάποιες περιπτώσεις.

Ιδίως στο τένις, που είναι ένα μοναχικό άθλημα, ο πρωταθλητισμός είναι, πρωτίστως, θέμα χαρακτήρα. Για να πετύχει η επανεκκίνηση που επιχειρεί, ο Τσιτσιπάς θα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να γίνει… αόρατος. Κάποια πρόσφατα περιστατικά δείχνουν ότι, μάλλον, δεν το έχει κατανοήσει. Η ιστορία με τη Lotus. Το ξέσπασμά του στο ματς με τον Χάρις, όπου λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα «τα έβαλε» με τη ρακέτα του και άρχισε τα… γαλλικά. Αλλά και η -μεταξύ σοβαρού και αστείου- παρατήρηση που έκανε στον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, που τον πλησίασε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του γιού του επί του Μπίλι Χάρις: «Μπορείς να φύγεις. Νιώθω ότι θέλει εκείνος να δώσει συνέντευξη. Γιατί δεν έρχεσαι εσύ να μιλήσεις;».

Το United Cup μπορεί να αποδειχθεί μια νέα αφετηρία για τον Στέφανο. «Θα ήθελα να δω ξανά τον εαυτό μου σε έναν σπουδαίο τελικό – δεν έχει σημασία σε ποιο Γκραν-Σλαμ», είπε στους εκπροσώπους του Τύπου. «Πιστεύω ότι μπορώ να επιστρέψω εκεί που ήμουν και θα κάνω τα πάντα για να το πετύχω». Φαίνεται πως το εννοεί. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές αποφάσισε να αγωνιστεί σε τρία διαδοχικά τουρνουά (United Cup, Adelaide International και Australian Open) μέσα στον ίδιο μήνα.

Μακάρι να τα καταφέρει, να ξαναγίνει ο παίκτης που ήταν. Είναι νέος ακόμη – 11 ολόκληρα χρόνια νεότερος από τον Τζόκοβιτς. Εχασε την ευκαιρία να γίνει ο αδιαμφισβήτητος διάδοχος των «Big-3», όμως προλαβαίνει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα τάξη πραγμάτων δίπλα σε αθλητές που, στο μεταξύ, τον προσπέρασαν, όπως ο Σίνερ και ο Αλκαράθ. Αρκεί να έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν θα το πετύχει μόνο με το να αλλάζει προπονητές, ρακέτες και τακτική.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News