Μητσοτάκης από τον «Αγιο Σάββα»: Τέλος στις αναμονές για ογκολογικά χειρουργεία

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αγιος Σάββας» επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τα εγκαίνια εννέα πλήρως ανακαινισμένων χειρουργικών κλινών, που σηματοδοτούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους περιηγήθηκε στις υπερσύγχρονες, πλήρως ανακαινισμένες χειρουργικές αίθουσες, συνομιλώντας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και με ασθενείς του νοσοκομείου.

«Το 2026 μπαίνει με πολύ θετικούς οιωνούς για τον “Aγιο Σάββα», το μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της χώρας», τόνισε ο Πρωθυπουργός συγχαίροντας τόσο το υπουργείο Υγείας όσο και –πρωτίστως- τους εργαζόμενους για την υλοποίηση ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου.

Οπως επεσήμανε, τα χειρουργεία ανακατασκευάστηκαν πλήρως «εν κινήσει», χωρίς να υπάρξει καμία καθυστέρηση στα ογκολογικά χειρουργεία, ενώ υπογράμμισε ότι μέσα σε τρεις μήνες πρακτικά θα εκλείψουν οι αναμονές για οποιαδήποτε ογκολογική επέμβαση.

Αναφέρθηκε εκτενώς στη συνολική μεταμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημαίνοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αξιοποιείται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών στην ιστορία του ΕΣΥ, με καθοριστικό ρόλο των γιατρών και των νοσηλευτών που «κρατούν όρθιο» το σύστημα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον ρόλο τους σε ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι ο «Αγιος Σάββας» δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχα νοσοκομεία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάτι που, όπως είπε, επιβεβαιώνεται και από τους ίδιους τους ασθενείς.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το έργο ως το δυσκολότερο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης στο ΕΣΥ, καθώς πραγματοποιήθηκε, ενώ το νοσοκομείο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία.

Οι εργαζόμενοι, τόνισε, κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια, ώστε να μη χαθούν οι πόροι και να μην αυξηθεί καθόλου η λίστα αναμονής, πραγματοποιώντας 2.800 χειρουργεία σε άλλους χώρους κατά τη διάρκεια των εργασιών. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι πολλοί θεωρούσαν αρχικά πως το έργο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί.

«Ανεβάζοντας τις χειρουργικές κλίνες από πέντε σε έντεκα, πρακτικά σε τρεις μήνες το πολύ δεν θα υπάρχει καμία αναμονή για χειρουργείο στον “Αγιο Σάββα”», σημείωσε, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί στο ΕΣΥ από την ίδρυσή του.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε τέλος στη διεθνή διάκριση του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι πριν από λίγους μήνες ο «Αγιος Σάββας» αναγνωρίστηκε ως ένα από τα 120 κέντρα αριστείας αναφοράς ογκολογικής θεραπείας στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη δυνατή διάκριση στον τομέα.

Το γεγονός ότι αυτή η αναγνώριση επιτεύχθηκε με τις παλαιότερες υποδομές καθιστά την επιτυχία ακόμη πιο σημαντική, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο ανάμεσα στα 120 καλύτερα της Ευρώπης, κατέληξε.

Η ανακαίνιση

Η ανακαίνιση και αναβάθμιση των χειρουργικών κλινών -επτά εκ των οποίων τίθενται σε λειτουργία από την προσεχή Δευτέρα- χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποδομών του ΕΣΥ σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, πρόκειται για μια παρέμβαση κομβικής σημασίας, καθώς σε συνδυασμό με τις τρεις χειρουργικές κλίνες του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» ουσιαστικά διπλασιάζεται η δυναμικότητα των χειρουργικών αιθουσών για ογκολογικά περιστατικά στον «Άγιο Σάββα».

Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι πλέον θα διενεργούνται περίπου 550 ογκολογικές επεμβάσεις μηνιαίως.

Παράλληλα, χάρη στην αυξημένη χωρητικότητα των χειρουργικών υποδομών, αναμένεται ότι εντός τριών μηνών από την πλήρη λειτουργία των αιθουσών θα έχει εξυπηρετηθεί το σύνολο των ασθενών που βρίσκονται σήμερα στη λίστα αναμονής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η λίστα παρέμεινε περιορισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, παρά την αναγκαστική προσωρινή μετεγκατάσταση των χειρουργικών κλινών, αρχικά στο «Νίκος Κούρκουλος» και στη συνέχεια στο ΓΝΑ «Ελπίς».

