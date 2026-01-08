Εισβολή προβάτων σε σούπερ μάρκετ στη Βαυαρία

| X/German Embassy London

Περίπου 50 πρόβατα μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ στη μικρή βαυαρική πόλη Burgsinn, σύμφωνα με ανακοίνωση του καταστήματος.

Τα πρόβατα τριγυρνούσαν ανάμεσα στα ράφια και τα ταμεία για περίπου 20 λεπτά, αφού είχαν απομακρυνθεί από το κοπάδι τους πριν μπουν στο κατάστημα τη Δευτέρα.

Δεν είναι σαφές πώς τα πρόβατα ξέφυγαν από το κοπάδι. Η εταιρεία δήλωσε ότι το σούπερ μάρκετ καθαρίστηκε μετά το περιστατικό και δεν σκοπεύει να ζητήσει αποζημίωση από τον αγρότη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News