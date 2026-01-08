83
| X/German Embassy London
Κόσμος

Εισβολή προβάτων σε σούπερ μάρκετ στη Βαυαρία

Η εταιρεία δήλωσε ότι το σούπερ μάρκετ καθαρίστηκε μετά το περιστατικό και δεν σκοπεύει να ζητήσει αποζημίωση από τον αγρότη

Protagon Team Protagon Team 8 Ιανουαρίου 2026, 20:39
Περίπου 50 πρόβατα μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ στη μικρή βαυαρική πόλη Burgsinn, σύμφωνα με ανακοίνωση του καταστήματος.

Τα πρόβατα τριγυρνούσαν ανάμεσα στα ράφια και τα ταμεία για περίπου 20 λεπτά, αφού είχαν απομακρυνθεί από το κοπάδι τους πριν μπουν στο κατάστημα τη Δευτέρα.

Δεν είναι σαφές πώς τα πρόβατα ξέφυγαν από το κοπάδι. Η εταιρεία δήλωσε ότι το σούπερ μάρκετ καθαρίστηκε μετά το περιστατικό και δεν σκοπεύει να ζητήσει αποζημίωση από τον αγρότη.

