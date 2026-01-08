Δένδιας στη Βουλή: Κύριο συστατικό της εξωτερικής μας πολιτικής ο εναγκαλισμός με το διεθνές Δίκαιο

«Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής μας […] και με τέτοια θέματα δεν είναι να παίζουμε καθόλου», παρατήρησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας απαντώντας στη Βουλή -κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Ενοπλες Δυνάμεις- στις φωνές της αντιπολίτευσης για τη δήλωση του Πρωθυπουργού αναφορικά με την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του δικτάτορα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Πρωθυπουργός, σημείωσε ο κ. Δένδιας, κάνει ρητή αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ομοίως στη δήλωσή μας στο ΣΑ αναφέρεται πως «Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά».

«Δεν υφίσταται πιθανότητα είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν είτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός να διατυπώσει διαφορετική άποψη. Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, απαντώντας στις αιτιάσεις των εισηγητών της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυποργού (δείτε τη κάτω).

Nicholas Maduro presided over a brutal and repressive dictatorship that brought about unimaginable suffering on the Venezuelan people. The end of his regime offers new hope for the country. This is not the time to comment on the legality of the recent actions. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 3, 2026

Νωρίτερα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», ο υπουργός ανακοίνωσε σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων, ενώ «βροχή» έπεσαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζήτησαν την άμεση απόσυρσή του.

Με τη έναρξη της διαδικασίας, αίτηση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος τόνισε ότι το κόμμα του διαφωνεί και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας, διότι το νομοσχέδιο ανατρέπει βίαια τη σταδιοδρομία και ζωή των στρατιωτικών -που, όπως σημείωσε, βγαίνουν για πρώτη φορά στους δρόμους και ζητούν την απόσυρσή του- με συνέπειες και στο ηθικό των αξιωματικών και υπαξιωματικών του στρατεύματος.

Το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο κ. Μάντζος καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας με βασικό σκεπτικό ότι παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της επιβεβλημένης προστασίας του διοικουμένου από την διοίκηση, καθώς επέρχεται βίαιη και αναίτια ανατροπή της σταδιοδρομίας τους.

Η ένσταση δε υποβάλλεται και υπό το φως των διαπιστώσεων της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής και επειδή αποδεικνύεται ότι η μεταβατική περίοδος, έτσι όπως τίθεται στο νομοσχέδιο, δεν προστατεύει τους στρατιωτικούς.

Αντίστοιχα, η ένσταση του ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται, συγκεκριμένα, κατά των άρθρων 32, 34, 36, 39, 52, 64 και 77, τα οποία, όπως τονίζεται, παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου: Την προστατευόμενη εμπιστοσύνη των στελεχών, την απαγόρευση της δυσμενούς αναδρομικότητας, την αρχή της συνέχειας της διοίκησης, την αναλογικότητα και τους περιορισμούς της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς την εκτελεστική εξουσία.

«Με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί μια βίαιη και αναδρομική ανατροπή της σταδιοδρομίας χιλιάδων αξιωματικών και υπαξιωματικών -ιδίως προερχόμενων από τις ΑΣΣΥ- καθηλώνοντάς τους βαθμολογικά, αφαιρώντας θεμελιωμένα δικαιώματα, αποδοχές και συνταξιοδοτικές προσδοκίες, χωρίς μεταβατικές διατάξεις, χωρίς τεκμηρίωση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και χωρίς μελέτη επιπτώσεων.

Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν στην Κουμουνδούρου, παρέχονται γενικές και αόριστες εξουσιοδοτήσεις στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατά παράβαση του άρθρου 43 του Συντάγματος, ανοίγοντας επικίνδυνα τον δρόμο για αυθαίρετες ρυθμίσεις που αφορούν την αξιολόγηση, την προαγωγή και την αποστρατεία των ΕΠ.ΟΠ, χωρίς τις αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις.

Με τη σειρά του το ΚΚΕ ζήτησε τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου.

Προηγουμένως, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας ανακοίνωσε σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων και συγκεκριμένα -στα άρθρα 9, 26 και 52, του νομοσχεδίου που «αποτελούν απλώς διευκρινιστικές προσθήκες. Διευκρινίζουν κυρίως τον προσδιορισμό του χρόνου έκτακτων κρίσεων». -στα άρθρα 11 και 29 όπου «μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του λοχαγού, από έξι σε πέντε έτη, και αυξάνεται, από έξι σε επτά έτη, ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του ταγματάρχη για να αντισταθμιστεί η μείωση και το άθροισμα του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στους βαθμούς αυτούς να παραμείνει το ίδιο». -Στο άρθρο 66 «προστίθεται η δυνατότητα των υπαξιωματικών να μετατάσσονται σε θέσεις αξιωματικών ακόμα και όταν δεν έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αρκεί να έχουν αποφοιτήσει με βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλώς στο σχολείο επιλογής που θα δημιουργηθεί με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ. Επίσης ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων που θα μπορούν να καλυφθούν ετήσια με μετατάξεις από το σώμα υπαξιωματικών στο σώμα των αξιωματικών μέχρι 25% αλλά όχι λιγότερο από 20%». Αυτό απαντά, είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε τοποθετήσεις βουλευτών, όπως η χθεσινή τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη αλλά και τοποθετήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης. -στο άρθρο 101, διευκρινίζεται ότι οι οργανικές θέσεις αναφέρονται στο σύνολο των υπαξιωματικών, ακόμα και αυτών σε ειδικές καταστάσεις, «γιατί είχαμε την τάση να μαγειρεύουμε τους αριθμούς στο παρελθόν…», ανέφερε ο κ. Δένδιας. -στο άρθρο 105, προστίθεται δυνατότητα ανάκλησης αξιωματικών και υπαξιωματικών για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών βάσει ειδικών γνώσεων. -στο άρθρο 164 επικαιροποιούνται τα ονόματα των σχολών ειδίκευσης στρατού -στα άρθρα 246, 247 και 259 προστίθενται η Ροδόπη και η Ξάνθη σε περιοχές που χαρακτηρίζονται παραμεθόριες και στο άρθρο 285 αντικαθίσται το χρονικό όριο εγγραφής εφέδρου στην εθνοφυλακή από το 45ο στο 30ο έτος.

«Πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση, το συμφέρον της χώρας»

Κλείνοντας το στάδιο της επεξεργασίας των τιθέμενων διατάξεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. ο κ. Δένιδας προανήγγειλε και νέες βελτιωτικές αλλαγές:

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι το νομοθέτημα είναι πέτρα, μάρμαρο και δεν μπορεί να αλλάξει κανείς κάτι. Εμείς αύριο έχουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες σκέψεις, τις οποίες θα σας καταθέσουμε ώστε να μετριαστεί η αγωνία όσων εκ του Σώματος των υπαξιωματικών θα ήθελαν να γίνουν στη ζωή τους αξιωματικοί. Θα υπάρχει, δηλαδή, σαφής τρόπος. Ήδη ελέχθη ότι προβλέπονται δύο συγκεκριμένοι οδοί. Επίσης, θα υπάρξει και συγκεκριμένη ποσοστιαία κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος ώστε να μην νιώσουν ότι η πατρίδα τους αδικεί», ανέφερε ο κ. Δένδιας. «Αυτό, όμως, δεν μπορεί να αλλοιώσει τη βασική ανάγκη να εξορθολογίσουμε κάτι το οποίο αυτή, τη στιγμή ενέχει όχι μόνο στοιχεία παραλόγου, αλλά στοιχεία κινδύνου για το μέλλον της χώρας», επέμεινε.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση της βουλευτού της ΝΔ Ντόρας Μπακογιάννη κατά την οποία επέστησε την προσοχή της πολιτικής ηγεσίας να υπάρξει μέριμνα για τις αρχαιότερες ΑΣΣΥ, ίσως έως το 2013, και να επανεξεταστεί και τροποποιηθεί η προβλεπόμενη δυνατότητα προαγωγής κατά έναν βαθμό επιπλέον, σε σχέση με όσα προβλέπονται στο πρώτο παράρτημα του νομοσχεδίου.

«Προσβλέπω και αύριο σε μία δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Θα δείτε τις αλλαγές τις οποίες θα κάνουμε. Και στην Ολομέλεια είμαι στη διάθεση της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. Άλλωστε η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία είναι ο ανώτατος κριτής. Υπάρχει ο διαχωρισμός των εξουσιών αλλά δεν σημαίνει ότι οι εξουσίες είναι όμοιες. Προφανώς η νομοθετική εξουσία έχει την απόλυτη προτεραιότητα για να δούμε μήπως κάτι μας ξεφύγει την τελευταία στιγμή. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει την πολιτική ευθύνη», επανήλθε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Εξαρχής άλλωστε, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι ο νέος Χάρτης δεν ήταν από… Θεού εντολή αλλά η κυβέρνηση επέλεξε να νομοθετήσει έστω και αν δυσαρεστεί μία ομάδα που θεωρητικά έχει σημεία αναφοράς στον ευρύτερο ιδεολογικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, «γιατί το πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση, είναι το συμφέρον της χώρας», και γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί, πλέον, αυτή η κατάσταση.

Στις τοποθετήσεις του στη Βουλή, ο υπουργός δέχθηκε δύο φορές το θερμό χειροκρότημα από τα έδρανα της ΝΔ: όταν αναφέρθηκε στις αυξήσεις στους στρατιωτικούς και όταν τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να μοιράσει με τους υπαξιωματικούς, αλλά αντιθέτως τους προστατεύει.

«Η κυβέρνηση δεν έχει το παραμικρό να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς. Και τους εκτιμά και τους σέβεται και τους ενισχύει και τους φροντίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ότι διορθώνονται αδικίες εις βάρος και αξιωματικών και των ΕΠΟΠ, αυτό δεν πρέπει να αγνοείται», απάντησε ο κ. Δένδιας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση ανατρέπει βίαια τη ζωή των χαμηλόβαθμων ιδίως στρατιωτικών.

«Γιατί ένας απόφοιτος της σχολής Ευελπίδων μένει έξι χρόνια στο βαθμό του Ταγματάρχη και επτά και έξι μήνες στη Σχολή Πολέμου, όταν ένας ομόλογός του, από τη Σχολή Υπαξιωματικών, προάγεται σε τέσσερα χρόνια; Αυτό είναι δίκαιο; Γιατί ένας Ταγματάρχης από ΑΣΣΥ προάγεται στα δύο ή τρία χρόνια, χωρίς να έχει και την επιμόρφωση, ενώ ένας Ταγματάρχης, από τη Σχολή Ευελπίδων, χρειάζεται να μείνει έξι χρόνια; Γιατί; Είναι σωστό; Δεν πρέπει να τα διορθώσουμε;», διερωτήθηκε, καλώντας παράλληλα όλους να αναρωτηθούν γιατί ορισμένες σχολές υπαξιωματικών έχουν μεγαλύτερες βάσεις εισαγωγής από ό,τι οι σχολές αξιωματικών, όπου και υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά.

«Λέτε ότι τους αδικούμε διότι είχαν νόμιμη προσδοκία. Από πού προκύπτει αυτή η προσδοκία; Μπορείτε να μου πείτε; Ότι θα γίνονταν όλοι συνταγματάρχες, από πού προκύπτει;», διερωτήθηκε εκ νέου και επικαλούμενος το γεγονός ότι το 97,34% των στελεχών συγκεντρώνουν βαθμολογία, στην αξιολόγηση, πάνω από 99%, έθεσε ένα ακόμη ερώτημα: «Επί τη βάση αυτών των αξιολογήσεων, μπορεί να βασίσει κάποιος το δικαίωμά του σε προαγωγή;».

Αντίστοιχα και για το νέο μισθολόγιο, παρατήρησε χαρακτηριστικά:

«Ακουσα διάφορα απίστευτα. Ότι το νομοσχέδιο κρύβει μειώσεις. Καταθέτω την προβολή του μισθολογίου έως το 2046 και για τις τρεις κατηγορίες και για τους αξιωματικούς από τις στρατιωτικές σχολές και για τους υπαξιωματικούς και για τους ΕΠΟΠ. Υπάρχουν σημαντικές, σημαντικότατες αυξήσεις για όλους. Και βεβαίως δεν υπάρχει καμία μείωση ούτε στη σύνταξη ούτε στο εφάπαξ. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Μπήκαμε στο 2026 αλλά δεν σημαίνει ότι μπήκαμε με παραμύθια στο 2026.

»Αλλο η προεκλογική δραστηριότητα, άλλο τα παραμύθια. Δεν υπάρχουν χαμηλότεροι μισθοί, υπάρχουν υψηλότεροι μισθοί για όλους. Δεν υπάρχουν χαμηλότερες συντάξεις, υπάρχουν υψηλότερες συντάξεις για όλους. Δεν υπάρχει χαμηλότερο εφάπαξ, υπάρχει υψηλότερο εφάπαξ για όλους. Τελεία. Τα υπόλοιπα αφορούν μύθους του Αισώπου και χωρίς μάλιστα διδακτικό περιεχόμενο».

«Ο νέος ανθυπολοχαγός, μόλις αποφοιτήσει, έπαιρνε 940 ευρώ και το κάνουμε 1.340 ευρώ. Και πάλι δεν είναι αρκετά αλλά είναι σημαντικά. Και ο νέος λοχίας από την ΑΣΜΥ, από 830 ευρώ, το κάνουμε 1.100 ευρώ. Οι συνολικές αυξήσεις επί της υπουργίας μου, στο προσωπικό του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, είναι 350 εκατομμύρια. Και υπερηφανεύομαι που ένα μεγάλο κομμάτι, προήλθε από εξοικονομήσεις», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας

«Ξέρουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο ενοχλεί. Δεν είμαστε αφελείς», είπε για τις αντιδράσεις ενστόλων και μη. και με αφορμή το ετεροβαρές ενδιαφέρον της αντιπολίτευσης για τους υπαξιωματικούς, συμπλήρωσε: «Και δεν είμαστε λιγότερο Έλληνες από όλους εδώ που ήρθαν και διατύπωσαν διθυραμβικούς λόγους για το Σώμα Υπαξιωματικών, αγνοώντας ότι υπάρχουν και αξιωματικοί και ΕΠΟΠ. Και το διαμαρτυρόμενο εν μέρει Σώμα των Υπαξιωματικών, είναι ένα μόνο τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Φορούν το εθνόσημο, όχι στο στήθος, όπως αναφέρθηκε, αλλά στο πηλίκιο, και οι υπαξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ. Γι’ αυτούς δεν άκουσα από όλη την αντιπολίτευση μια λέξη».

Αναφερόμενος στις αλλαγές στο καθεστώς σταδιοδρομίας και το βαθμολόγιο, ο υπουργός επανέλαβε πως η αναλογία υπαξιωματικών προς αξιωματικούς αποτελεί τεράστιο πρόβλημα και είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Προς επιρρωση των λεγομένων του, μάλιστα, κατέθεσε τον πίνακα αναλογίας αξιωματικών- υπαξιωματικών στις χώρες του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι στις ΗΠΑ οι αξιωματικοί είναι 235.000 και 1,06 εκατομμύριο υπαξιωματικοί, δηλαδή αναλογία 1 προς 4,7. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η αναλογία είναι 1 προς 4,2, στη Γαλλία η αναλογία είναι 1 προς 1,28, στον Καναδά είναι 1 προς 1,28.

«Εμείς έχουμε εφεύρει τον χρυσό τρόπο λειτουργίας με αναλογία 0,8 προς 1;», σχολίασε, οπότε, κατέληξε απεθυνόμενος στους βουλευές της αντιπολίτευσης, «μπορείτε έξω να διαδηλώνετε, δίπλα σε οποιονδήποτε κρίνετε και οπουδήποτε θεωρείτε ότι θα έχετε πολιτικό όφελος. Αλλά αυτή την εθνική ευθύνη ποιος θα την αναλάβει;»

Οσον αφορά τον ισχυρισμό ότι το νομοσχέδιο πλήττει το κύρος των υπαξιωματικών, ο κ. Δένδιας κάλεσε ενδεικτικά όλους να αναλογιστούν ότι σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή πυραυλικών και πυραυλικού πυροβολικού στον πλανήτη (στην Καλιφόρνια), την «τρέχει» επιλοχίας.

«Κάνουμε τις σχολές υπαξιωματικών ανώτατες. Δημιουργούμε, για πρώτη φορά, συμβούλια κρίσεων υπαξιωματικών, τοποθετούμε υπαξιωματικό σε κάθε δομή του στρατεύματος. Και στις κρίσεις των υπαξιωματικών, ο εισηγητής θα είναι υπαξιωματικός. Και για όσους θέλουν να γίνουν αξιωματικοί, δίνουμε δύο διόδους, μια στο δεύτερο έτος της Σχολής Ευελπίδων και μια στα 14 χρόνια στην οποία τοποθετούμε και αριθμητικό όριο. Από 20% έως 25% των θέσεων ανθυπολοχαγών θα καλύπτονται από υπαξιωματικούς», ανέφερε, τονίζοντας ότι σήμερα το 9% των υπαξιωματικών έχει ήδη πτυχίο ανώτατης σχολής και ένα τμήμα αυτών μιλάει δύο και τρεις γλώσσες. Παράλληλα , ενημέρωσε, ιδρύεται και ειδικό σχολείο στελεχών «η κτήση του πτυχίου του οποίου, θα εξισούται με τη δυνατότητα να γίνει κάποιος ανθυπολοχαγός, με το πτυχίο του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος».

Περί σχολίων στη διαβούλευση

Αντιδράσεις και φωνές από τα έδρανα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η απάντηση του Νίκου Δένδια στην επιχειρηματολογία ότι στο νομοσχέδιο υπήρξε ρεκόρ αρνητικών σχολίων, 16.000 τον αριθμό, στη διαβούλευση.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, από τα 16.000 σχόλια στη διαβούλευση, το θέμα του νομοσχεδίου αφορούσαν 9.000 σχόλια και εξ αυτών τα 1.700 ήταν…copy paste, με μόνον έναν χειριστή να έχει βάλει 488 σχόλια.

«Πού βλέπετε λοιπόν τη συνολική κατακραυγή; Αναφερόμαστε στους υπαξιωματικούς. Οι αξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ, φαίνεται είναι ικανοποιημένοι από το νομοσχέδιο ή πάντως ουδείς διαμαρτυρήθηκε. Ελέχθη ότι καταλύεται και διαλύεται το στράτευμα διότι οι διαμαρτυρόμενοι υπαξιωματικοί θα έχουν απώλεια ηθικού. Συνεχίζω και ισχυρίζομαι ότι μόνο μια μικρή μειοψηφία θεωρεί ότι αδικείται από αυτό το νομοσχέδιο. Και καταλαβαίνω απολύτως τη θέλησή τους να γίνουν υπαξιωματικοί και να έχουν την καριέρα την οποία επιθυμούν και θεωρώ ότι αυτό τους το εξασφαλίζουμε», επέμεινε, επικαλούμενος στοιχεία για αξιωματικούς που προέρχονται από το Σώμα Υπαξιωματικών που δείχνουν ότι μικρό ποσοστό αυτών υπηρετούν σε επιχειρησιακές θέσεις και το μεγαλύτερο ποσοστό υπηρετεί σε επιτελεία και σε μη επιχειρησιακές θέσεις, «στα μετόπισθεν».

Ο κ. Δένδιας θέλησε, τέλος, να επισημάνει η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται τη στιγμή που «οι όροι του διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών», όπως θα έπρεπε.

«Η πατρίδα μας -είπε- δεν μπορεί να μην κάνει το βέλτιστο και το απαραίτητο που μπορεί για να φτάσουν οι Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που πρέπει να είναι τον 21ο αιώνα. Το ερώτημα είναι ένα και απλό: ή μεν εμείς κάνουμε πλήρως λανθασμένη ανάγνωση της κατάστασης -και εμείς είμαστε αυτοκτονικοί τύποι και έχουμε αποφασίσει να συγκρουστούμε με ένα κομμάτι του εκλογικού Σώματος- ή η κατάσταση είναι τόσο κακή -με ευθύνες του πολιτικού συστήματος και βεβαίως και δικές μας γιατί έχουν μεγάλες ευθύνες όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τώρα- που δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Το νομοσχέδιο δήλωσε ότι ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Καταψηφίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση.

