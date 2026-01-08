Κυβέρνηση: Δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων – ο κόμπος έφτασε στο χτένι με τα μπλόκα

Η κυβέρνηση επέδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, πλέον όμως «ο κόμπος έφτασε στο χτένι» και σε περίπτωση που πάνε να κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς ή/και κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, η Αστυνομία θα επέμβει άμεσα, διεμήνυσε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ώρα βέβαια που οι αγρότες ξεκινούσαν νέους 48ωρους αποκλεισμούς (εδώ) σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και σε νέο κλείσιμο τελωνείων.

Για μία ακόμη φορά, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να τους συναντήσει αρκεί να έχουν τη μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση από όλη την Ελλάδα και ο διάλογος να γίνει με ανοικτούς δρόμους.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Συνεχίζουμε να επιθυμούμε το διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα, όμως δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα. Ο διάλογος είναι αναγκαίος για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να ωφεληθούν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

»Αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο είναι οι ανοιχτοί δρόμοι και η προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους όπως λιμάνια, αεροδρόμια κλπ.

»Είμαστε κυβέρνηση όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά είμαστε η κυβέρνηση όλων των αγροτών και κυρίως όλων των πολιτών. Όποιος προτείνει από την αντιπολίτευση, επιπλέον μέτρα, εμμέσως ζητάει αντίμετρα, δηλαδή επιπλέον φορολόγηση της υπόλοιπης κοινωνίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών, οι οποίοι είδαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης το εισόδημά τους να μειώνεται, μειώνοντας φόρους και κυρίως χωρίς να χωρίζει την κοινωνία σε πολίτες δύο ταχυτήτων.

Οπως παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των πληρωμών, οι αντιδράσεις των αγροτών ίσως να είχαν κάποια λογική, «όμως οι πληρωμές έχουν ολοκληρωθεί και πήραν περισσότερα από τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών, είμαστε όλων των πολιτών», επανέλαβε, και όπως «δικαίως ζητάει φθηνότερο ρεύμα ο αγρότης, δικαίως το ζητάει και ο φούρναρης, ο επαγγελματίας, το νοικοκυριό».

Ο διάλογος παραμένει αναγκαίος, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο για παραπέρα μέτρα, ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης, θέτοντας εκ νέου το πλαίσιο για την έναρξή του: «Πρέπει η αντιπροσωπεία να είναι από όλη την Ελλάδα και να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Διάλογος με την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται δεν μπορεί να γίνει».

Οσον αφορά την ευλογιά, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η Ελλάδα ακολούθησε πλήρως τις οδηγίες για τις ευρωπαϊκές ζωονόσους και έχει στηρίξει τους κτηνοτρόφους με σχετικές αποζημιώσεις».

Απαντώντας, τέλος, στην κριτική της αντιπολίτευσης περί «ξαναζεσταμένης σούπας» για τα μέτρα που ανακοίνωσε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι συναρμόδιοι υποργοί, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για «αμετανόητους», αφού πρώτα υπογράμμισε πως είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα για τους αγρότες.

