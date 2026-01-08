Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και τα 9, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Knossos Palace» και «Nissos Rodos», καθώς και του «Αριάδνη» με προορισμό τα Χανιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News